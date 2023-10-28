اشتباكات بين الجيش العراقي و«البيشمركة».. والعثور على مقبرة بالفلوجة

اندلعت اشتباكات بين الجيش العراقي وقوات ((البيشمركة)) الكردية، أمس، فيما أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، العثور على مقبرة لعناصر أمن ومدنيين في محافظة الأنبار.

إطلاق نار

وأفاد موقع ((روسيا اليوم))، بأن الجيش تبادل إطلاق النار مع ((البيشمركة)) في نينوى بعد خلاف على نقطة تفتيش كان يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني وانسحب منها.وقال مدير عام الإعلام والتوعية الوطنية في ((البيشمركة))، اللواء عثمان محمد مصطفى، إن معظم المصابين من ((البيشمركة)) غادروا المستشفيات بعد تعافيهم.إلى ذلك، أورد الموقع أن ((الأمن العراقي)) أطاح بأحد أخطر قياديي تنظيم ((داعش)) الإرهابي.

اعتراف

وأفاد بأن الداعشي اعترف بوجود مقبرة تضم جثثاً لعدد من منتسبي الأجهزة الأمنية والمدنيين، تم أسرهم وقتلهم عام 2015.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز