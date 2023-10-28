اشتباكات بين الجيش العراقي و«البيشمركة».. والعثور على مقبرة بالفلوجة

(MENAFN
- Al-Bayan)
اندلعت اشتباكات بين الجيش العراقي وقوات ((البيشمركة)) الكردية، أمس، فيما أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، العثور على مقبرة لعناصر أمن ومدنيين في محافظة الأنبار.
إطلاق نار
وأفاد موقع ((روسيا اليوم))، بأن الجيش تبادل إطلاق النار مع ((البيشمركة)) في نينوى بعد خلاف على نقطة تفتيش كان يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني وانسحب منها.وقال مدير عام الإعلام والتوعية الوطنية في ((البيشمركة))، اللواء عثمان محمد مصطفى، إن معظم المصابين من ((البيشمركة)) غادروا المستشفيات بعد تعافيهم.إلى ذلك، أورد الموقع أن ((الأمن العراقي)) أطاح بأحد أخطر قياديي تنظيم ((داعش)) الإرهابي.
اعتراف
وأفاد بأن الداعشي اعترف بوجود مقبرة تضم جثثاً لعدد من منتسبي الأجهزة الأمنية والمدنيين، تم أسرهم وقتلهم عام 2015.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN28102023000110011019ID1107323139
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.