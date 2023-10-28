قمة أمريكية صينية مرتقبة في نوفمبر

توافقت الولايات المتحدة والصين على العمل على تنظيم قمة ثنائية نوفمبر المقبل. وقال مسؤول أمريكي، أول من أمس، إن واشنطن وبكين اتفقتا على التعاون من أجل ترتيب لقاء قريب يجمع الرئيسين جو بايدن، وشي جين بينغ. يأتي ذلك في أعقاب الاجتماع الأخير، الأسبوع الماضي، بين وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، وكبار الدبلوماسيين الأمريكيين في العاصمة الأمريكية.

وفي أول زيارة يقوم بها وزير خارجية صيني منذ عام 2018، اجتمع وانغ مع بايدن، وأجريا محادثات وصفها البيت الأبيض حينها بأنها ((فرصة جيدة)) للإبقاء على خطوط الاتصال مفتوحة بين البلدين اللذين تشهد علاقتهما خلافات سياسية.

وقال أحد كبار مسؤولي الإدارة في حديثه لصحافيين، شريطة عدم الكشف عن هويته: ((نجري الاستعدادات لمثل هذا الاجتماع)). وأضاف ((من الواضح أن الزعماء الصينيين غالباً ما يؤكدون علناً أن موعد الزيارة قريب جداً، لذا سأترك الأمر للجانب الصيني لمعرفة ما إذا كانوا سيصدرون هذا الإعلان ومتى)).

فيما وصف مسؤولون أمريكيون، اجتماعات وانغ، مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، بأنها ((صريحة وتفصيلية)).

وبحسب مراقبين، يأمل بايدن، رغم التوتر الثنائي، لقاء جين بينغ، بخصوص ((قمة أبيك)) (التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا المحيط الهادئ)، التي تعقد في سان فرانسيسكو منتصف نوفمبر.

ولم يدل المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، بأي معلومة تتصل بتلقي رد إيجابي من بكين على دعوة الرئيس الصيني لزيارة الولايات المتحدة لكن مسؤولاً أمريكياً، لم يشأ كشف هويته، قال: ((نعمل معاً)) على زيارة مماثلة لمناسبة ((قمة أبيك)).

وأفادت وزارة الخارجية الصينية، في تقرير عن المحادثات بين وانغ، ومستشار الأمن القومي الأمريكي، جايك ساليفان، بأن ((الجانبين توافقا على العمل معاً؛ لتنظيم لقاء بين الرئيسين في سان فرانسيسكو)).

وأبلغ الوزير الصيني بايدن، بحسب بيان آخر، أصدرته ((الخارجية الصينية))، أن الهدف من زيارته هو ((العمل لوقف التراجع في العلاقات الصينية الأمريكية، وجعلها مستقرة وإعادتها في أسرع وقت إلى مسار من التطوير الصحي والمنتظم)). وأضاف وانغ، مخاطباً بايدن: ((علينا أن نتحرك في شكل مسؤول حيال العالم والتاريخ والشعوب، وأن نلتزم ثلاثة مبادئ وهي الاحترام المتبادل، والتعايش السلمي، والتعاون من الند إلى الند)).

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