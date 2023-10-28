ماسك للمدوّن الإماراتي حمد الماجدي: سندعم منظمات الإغاثة في غزة بالإنترنت

رد إيلون ماسك، مالك شركة ((سبيس إكس)) لتقنيات الفضاء، ومنصة ((إكس)) للتواصل الاجتماعي، على طلب للمدون الإماراتي حمد الماجدي، بأنه سيزود قطاع غزة بخدمات الإنترنت الفضائي من خلال أقمار ستارلينك الصناعية التي تديرها شركته.

وفي وقت سابق، قال حمد الماجدي على منصة ((إكس)): ((لدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فرق تقود الجهود الإنسانية في غزة، فقدت جميعها الاتصال بالعالم الخارجي، من ضمنها فرق من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومديره أخيم شتاينر. وهناك أيضاً فريق من متطوعي الأمم المتحدة ومديره التنفيذي تويلي كوربانوف. بالإضافة إلى فرق متعددة تابعة لليونيسيف تعمل في غزة)).

وأضاف: ((سيكون هؤلاء سعداء جداً إذا اعتبرت أن رسالتي هذه بمثابة طلب رسمي يتقدمون به نيابة عن فرق الأمم المتحدة الأخرى لتأمين محطات واتصالات ستارلينك)).

ورد إيلون ماسك على رسالة حمد قائلاً: ((سوف ندعم فرق الأمم المتحدة وغيرها من منظمات الإغاثة المعترف بها دولياً)).

وقبيل رده على رسالة حمد، رد إيلون ماسك أيضاً على تغريدة أخرى قائلاً إن ((ستارلينك)) ستدعم الاتصال بمنظمات الإغاثة المعترف بها دولياً في غزة.

وعقب رد إيلون ماسك، نشر المدون الإماراتي حمد، تغريدة جديدة قال فيها: ((شكراً لكم جميعاً على كلماتكم الطيبة وأتمنى أن أستمر عند حسن ظنكم، هالتغريدة هي مجرد واحدة من آلاف التغريدات اللي انكتبت بمختلف اللغات من مغردين من جميع أنحاء العالم رغبة في مساعدة المستضعفين في غزة بإيصالهم بالإنترنت، قد يكون منها فائدة ويستطيع إيلون مساعدتهم، وقد تقوم إسرائيل بمنعه من إرسال أجهزة Starlink التي ستحتاج كهرباء على كل حال وهي غير متوفرة حالياً في غزة)).

وأضاف: ((لكن المهم هو أن كل صوت يفرق وكل منصة تفرق ولا يهم إيلون أو غيره يردون على من، المهم إيصال الفكرة بشكل محترم وبلا إساءة لعل وعسى يتم سماعها، وأسأل الله أن يقدرنا وإياكم على فعل الخير)).

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