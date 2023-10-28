مبادرة شهرية لخدمة متعاملي«إقامة دبي»

أعلن الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن المبادرة التي أطلقتها إقامة دبي تحت شعار ((من أجلكم نحن هنا))، في دبي فيستيفال ستي، ستكون مبادرة شهرية في مختلف مناطق إمارة دبي، وخدمة استباقية تتيح للمتعاملين التقديم على أي خدمة في المنصة مباشرة.

جاء ذلك خلال زيارته، يرافقه عدد من المساعدين ونوابهم، لمنصّة حملة ((من أجلكم نحن هنا))، التي استهدفت توفير منصة للتعريف بأهم الخدمات التي تقدمها للمتعاملين في إمارة دبي، واستمع خلال الزيارة إلى تجارب وملاحظات المواطنين والمقيمين المستفيدين من المبادرة.

وقدّمت الكوادر الوظيفية القائمة على المنصة عرضاً مفصلاً عن الخدمات التي يقدمونها، وتضمنت التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني، والتأشيرة السياحية، والهوية المؤسسية، والإقامة الذهبية، وخدمة إذن دخول مرافقي ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى منصة جوازات الأطفال.

ووجه الفريق محمد المري شكره إلى إدارة دبي فيستيفال سيتي على تعاونها وحرصها على تعزيز أواصر العمل المشترك، كما أعرب عن تقديره لجهود فريق العمل وتفانيهم في توفير الخدمات للجمهور، مشيداً بنجاح المبادرة في توفير حلول سريعة وسهلة لاحتياجات الجمهور، وأكد استمرارية الجهود في تعزيز التواصل المباشر مع جميع أفراد المجتمع وتحسين تجربة المتعاملين من خلال تعزيز وعيهم واطلاعهم على أعلى معايير الخدمات وآليات الحصول عليها، وفق أفضل الممارسات العالمية، مضيفاً أن مبادرة ((نحن نأتي إليكم)) تهدف إلى تعزيز وعي الجمهور، وضمان وصولهم إلى جميع الخدمات بسرعة وسهولة، لتعزيز جودة الحياة وتحقيق السعادة لهم.

وأشار إلى أن الحملة تأتي ضمن سلسلة الحملات التوعوية التي تنظمها إقامة دبي في المراكز التجارية، بناءً على متطلبات المتعاملين، والأسئلة الأكثر تكراراً الواردة إلى الإدارة العامة عبر قنوات التواصل مع المتعاملين، موضحاً أنها تعتبر خدمة استباقية للتسهيل على المتعاملين والوصول إليهم والإجابة عن استفساراتهم.

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