«زفة حراير» لـ 20 شاباً وشابة في دبي

برعاية كريمة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، نظمت جمعية النهضة النسائية بدبي، ممثلة بإدارة التدريب والاستشارات، العرس الجماعي ((زفة حراير)) في دورته الثانية والعشرين، في حفل خاص بالسيدات، بقاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي، تم فيه زفاف 20 شاباً وشابة في عرس النساء.

وتأتي الأعراس الجماعية في إطار تحفيز الشباب على تقليل نفقات حفلات الزواج، ومساعدتهم على تأسيس حياة أسرية مستقرة وسعيدة، كما تُعد ثقافة إماراتية أصيلة ومتوارثة جيلاً بعد جيل بدعم من القيادة الرشيدة.

وضم الحفل البهيج أهالي العرائس اللاتي استقبلن التهاني والمباركات، وتزيّن العرس بفرق شعبية ورقصة الرزفة المحلية، كما شارك في الحفل ممثلو الهيئات الحكومية والخاصة بالدولة.

تثمين

وثمّنت خولة النابودة، نائبة رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي، المشرف العام على إدارة التدريب والاستشارات، توجيهات الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة الجمعية، بتفرد الجمعية بإقامة حفلات الأعراس الجماعية للنساء، بما يعكس تلاحم القيادة مع المجتمع ومؤسساته، بالتشجيع على إقامة الأعراس الجماعية، استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة، التي نادت بضرورة تخفيض تكاليف الزواج للتخفيف عن الشباب؛ للإسهام في ضمان حياة ميسّرة مستقرة، ونحن ننطلق من دورنا الاجتماعي، ورؤية الجمعية نحو أسرة متلاحمة في إطار الحداثة والأصالة، وحرصها على الاهتمام بالأسرة وما يخص تكوينها وتماسكها، ومنها الزواج، بتزويج المواطنين والمواطنات، كخطوة أولى لبناء الأُسر، والحفاظ على الهوية الوطنية، والعادات والتقاليد.

ثناء

وأثنت الدكتورة فاطمة الفلاسي، المدير العام للجمعية، على مشروع العرس الجماعي في تحقيق الاستدامة للأسرة الإماراتية، مؤكدة أن بناء أسرة مستقرة ومترابطة هو حجر الأساس في مسيرة تقدم دولة الإمارات، وعلى قمة أولويات القيادة الرشيدة، التي تحرص على دعم أبناء الوطن، مشيدة بنجاح تجربة الأعراس الجماعية في الدولة.

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