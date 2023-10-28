قرية محمد الحبسي برأس الخيمة شاهد على التاريخ

التعلق بالأصالة وبكل ما له علاقة بالثقافات التراثية القديمة، شعور يتشارك فيه آلاف البشر حول العالم، ما يجعل المهرجانات والمعارض التراثية تجتذب الزوار دوماً، فيما يقبل الكثيرون على الشراء حال وجود منتجات للبيع، لكن ليس كل ما نقتنيه يمكن بيعه، لأن قيمته التاريخية أغلى بكثير من أي ثروة، لذلك لا بد من الحفاظ على المقتنيات، ولو تكلف ذلك مالاً، لأنها قطع بمثابة كنوز لن تتكرر. وتعد قرية محمد سليمان الحبسي بمنطقة خت برأس الخيمة، أحد الشواهد على تاريخ الحبوس الذين عاشوا في أحضان تلك الجبال الشامخة، ولا يزال أهل المنطقة يعتزون ويفخرون بمقدرتهم على التعايش مع حياة الجبال، حيث كان ولا يزال لهم فيها مآرب، رغم انتهاء علاقتهم بها للسكن.

بدأ محمد سليمان الحبسي، في جمع كل ما ينتمي لثقافة الحبوس منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي، لشعوره بقيمة كل قطعة تخلى عنها أصحابها، إما حباً في من سيحصل عليها، وإما لأن أصحابها رغبوا في الحصول على الجديد في السوق.

حصل الحبسي على مجموعة من المقتنيات من الأهل، ثم أصبح يبحث ويسأل في المنطقة وخارج المنطقة، حتى أصبح لديه الكثير مما يمكن أن يصبح حاضراً بشكل دائم للمستقبل. وفي عام 1991، قرر أن يصنع قرية تراثية، لتبقى رمزاً على حياة أهل الجبل، وبالأخص الحبوس، وأصبح للمكان من يرتاده، لأنه يُحي الذكريات الجميلة، ومن تلك القطع تنبعث روائح عبق الماضي، الذي لا يزال حاضراً في المكان، وهو حريص على قبول أي طلب لزيارة قريته ليشرح للأجيال عن كل قطعة، خاصة أن هناك أيضاً تبادل زيارات من قبل المسؤولين عن توثيق التراث مثل (اليونيسكو) للاطلاع، وأيضاً أصحاب المتاحف الشخصية، وغيرهم من محبي حفظ الماضي للحاضر.

يملك محمد سليمان بندقية من نوع ميزر، تعود للجد، ويقدر عمرها بما يقارب مئتي عام، وهو بصدد عرضها على لجنة تقييم للآثار والتراث، كما يملك سيفاً عليه ختم صلاح الدين الأيوبي، إلا أنه ليس متأكداً من الختم، إلا بعد أن يتم عرضه على خبراء.

كما يحتفظ الحبسي بصندوق معدني (سحارة) كانت لوالدته، وقد عرف أهل الإمارات مثل تلك الصناديق قبل الثلاثينيات من القرن الماضي، وتتمثل مهمته لأي أسرة في تجهيز الابنة للزواج، حيث تكون ضمن الزهبة أو مستلزمات العروس، ولا توضع الملابس، ولا بقية مواد الزينة إلا فيه، بعد أن تم الاستغناء عن الصندوق الخشبي، (السرتي)، كما يحتفظ الحبسي بجانب الصندوق المعدني بأحد أجهزة المذياع القديم.

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