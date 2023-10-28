محمد بن سعود يحضر أفراح الكتبي والشمري

(MENAFN
- Al-Bayan)
حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، حفل زفاف سعيد راشد بن عمير الكتبي إلى كريمة عواد بن هطل الشمري الذي أقيم في صالة الكورنيش برأس الخيمة.
وهنأ سمو ولي عهد رأس الخيمة العروسين بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عز وجل أن يكلل حياة العروسين بالرفاه، وأن يرزقهما الذرية الصالحة.
حضر الحفل عدد من وجهاء البلاد وكبار المسؤولين والمدعوين وتخلل الحفل مجموعة من الفنون التراثية والشعبية ابتهاجاً بالمناسبة.
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