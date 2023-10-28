محمد بن سعود يحضر أفراح الكتبي والشمري

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، حفل زفاف سعيد راشد بن عمير الكتبي إلى كريمة عواد بن هطل الشمري الذي أقيم في صالة الكورنيش برأس الخيمة.

وهنأ سمو ولي عهد رأس الخيمة العروسين بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عز وجل أن يكلل حياة العروسين بالرفاه، وأن يرزقهما الذرية الصالحة.

حضر الحفل عدد من وجهاء البلاد وكبار المسؤولين والمدعوين وتخلل الحفل مجموعة من الفنون التراثية والشعبية ابتهاجاً بالمناسبة.

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