80 % من أسطول «أجرة أبوظبي» «صديق للبيئة»

أكد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، أن 80 % من أسطوله لمركبات الأجرة صديقة البيئة خلال النصف الأول للعام الجاري، وقد بلغ عدد الركاب 44 مليوناً استقلوا 24 مليون رحلة بزيادة 24 % عن الرحلات في الفترة المماثلة من العام الماضي، كما شهد العام ذاته تدشين مركبات تسلا الكهربائية ضمن أسطول مركبات الأجرة، كما بلغ عدد مركبات الأجرة العاملة وفق التطبيقات الذكية 2000 مركبة، فيما بلغ إجمالي عدد الرحلات التي قامت بها تلك المركبات 1.4 مليون رحلة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز دور قطاع النقل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم رؤية القيادة الحكيمة في أن تصبح إمارة أبوظبي ذكية وصديقة للبيئة ومستدامة في خدماتها ونمط التنقل فيها.

أما فيما يتعلق بخدمة نظام السيارات المشتركة، فقد بلغ عدد مركبات أسطول هذه الخدمة 147 مركبة، وتعتبر خدمة ذكية تمكن المتعامل عبر التطبيق الذكي من تحديد المركبة الأقرب إليه لاستئجارها والانطلاق بها والدفع وفقاً للاستخدام، حيث بلغ عدد الرحلات المسجلة ما يقارب 12,400 رحلة، أما فيما يتعلق بخدمة تأجير ((السكوترات الكهربائية))، فقد تم إضافة 5 مناطق جديدة ليصبح بذلك إجمالي عدد المناطق المصرّح فيها بقيادة وتأجير السكوترات 8 مواقع في أبوظبي.

كما أشار التقرير إلى أن عدد رحلات الركاب الذين استخدموا حافلات خدمة ((أبوظبي إكسبرس)) خلال منتصف العام الجاري 206 آلاف رحلة، وتتميز كونها خدمة مباشرة دون توقف، مما يجعل مساراتها أسرع في التنقل وأيضاً ملائمة لمختلف شرائح المجتمع وتمكن مستخدمي الحافلات من الوصول إلى وجهاتهم بسرعة وراحة وأمان، وتسهم في القضاء على ظاهرة النقل العشوائي وتهريب الركاب والنقل غير المنظم.

وفي السياق خصص المركز مسارات جديدة للدراجات الهوائية والمشي تم إضافتها خلال النصف الأول من العام، ليبلغ طول شبكة المسارات المخصصة للدراجات الهوائية والمشي في إمارة أبوظبي أكثر من ألف كم، موزعة على 680 كم في مدينة أبوظبي وضواحيها، و260 كم في مدينة العين وضواحيها، ونحو 70 كم في منطقة الظفرة.

كما أكد ((النقل المتكامل)) على مساعيه لتحقيق الريادة في التكنولوجيا وإدارة البيانات، وتهدف استراتيجية التنقل الذكي في إمارة أبوظبي إلى تعزيز وجود قطاع نقل فعال ومستدام وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة المجتمع، عبر رفع كفاءة وراحة وسلامة منظومة النقل ودعم عملية التحول إلى وسائل نقل ذاتية القيادة وصديقة للبيئة ومستدامة، وذلك عبر مشروع التنقل الذكي في جزيرتي ياس والسعديات، ويعمل المركز حالياً على تقييم هذه التجربة من خلال دراسة وتحليل بيانات التشغيل بهدف تعميم المشروع على مناطق إضافية في الإمارة، ويتضمن المشروع أسطولاً من مركبات أجرة ذاتية القيادة تعمل تحت العلامة التجارية ((TXAI))، وخدمة الحافلات الصغيرة ذاتية القيادة Mini-Robobus ونظام النقل الجماعي Automated Rapid Transit وهو نظام سريع ذو قدرة استيعابية عالية يشبه ((الترام)) لكن دون سكك حديدية، بالإضافة إلى تشغيل 15 محطة للشحن الكهربائي بجزيرتي ياس والسعديات، وأضاف المركز بأن عدد الركاب الذين استخدموا مركبات الأجرة ذاتية القيادة في النصف الأول من العام بلغ 5 آلاف راكب، أما عدد المسجلين في التطبيق الذكي ((TXAI)) فقد بلغ تقريباً 14 ألف متعامل.

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