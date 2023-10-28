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الإمارات تعرض تقرير لجنة التنمية المستدامة أمام «البرلماني الدولي»

10/28/2023 7:22:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عرضت ميرة سلطان السويدي، عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة في الاتحاد، تقرير اللجنة أمام اجتماع الجمعية العامة 147 للاتحاد، الذي عقد مساء أول من أمس الجمعة في لواندا بجمهورية أنغولا.

وتناولت السويدي، جهود اللجنة حول مشروع قرار موضوع الشراكات من أجل العمل المناخي، وتعزيز الوصول إلى طاقة صديقة للبيئة بتكلفة ميسورة، وضمان الابتكار، والمسؤولية، والإنصاف والأعمال، ومستجدات التحضير للاجتماع البرلماني المصاحب للمؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((COP28))، مؤكدة التزام دولة الإمارات بالاستدامة البيئية، وإيجاد الحلول العملية والشاملة للازدهار الاقتصادي المستدام، وسعيها إلى بناء مستقبل مستدام لأجيالها الحاضرة والمستقبلة، حيث تبنت منهجية الاقتصاد الأخضر كمسار من مسارات التنمية المستدامة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بهدف خلق نمو اقتصادي مستدام وأنظمة بيئية سليمة ورفع كفاءة الموارد.

وأشارت السويدي، إلى أن لجنة التنمية ناقشت في جلسة الاستماع للخبراء موضوع ضمان الأمن الغذائي العالمي))، والسبل التي يمكن للبرلمانات من خلالها المساهمة في تحويل أنظمة الأغذية الزراعية لجعلها أكثر استدامة.

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