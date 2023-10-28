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«عجمان الاجتماعية» تشارك في «تراحم من أجل غزة»

10/28/2023 7:22:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شاركت جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في حملة ((تراحم من أجل غزة)) والتي تستهدف دعم المتأثرين في قطاع غزة.

وأكد أحمد حسن الفورة، رئيس مجلس إدارة جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، أن مشاركة أعضاء وموظفي الجمعية في هذه الحملة الإنسانية، تأتي توافقاً مع جهود دولة الإمارات الإنسانية لمساعدة المتضررين في قطاع غزة.

كما قدمت منى صقر المطروشي، مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، الشكر للمسؤولين في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على سرعة استجابتهم لطلب أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في الحملة.

وشارك في تعبئة الطرود الغذائية والإغاثية التي بلغت 3217، العديد من الأطفال مع ذويهم، بحضور محمد عمر الشمري، مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي في عجمان، وأحمد حسن الفورة ومنى صقر المطروشي.

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