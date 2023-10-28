«عجمان الاجتماعية» تشارك في «تراحم من أجل غزة»

(MENAFN
- Al-Bayan)
شاركت جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في حملة ((تراحم من أجل غزة)) والتي تستهدف دعم المتأثرين في قطاع غزة.
وأكد أحمد حسن الفورة، رئيس مجلس إدارة جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، أن مشاركة أعضاء وموظفي الجمعية في هذه الحملة الإنسانية، تأتي توافقاً مع جهود دولة الإمارات الإنسانية لمساعدة المتضررين في قطاع غزة.
كما قدمت منى صقر المطروشي، مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، الشكر للمسؤولين في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على سرعة استجابتهم لطلب أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في الحملة.
وشارك في تعبئة الطرود الغذائية والإغاثية التي بلغت 3217، العديد من الأطفال مع ذويهم، بحضور محمد عمر الشمري، مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي في عجمان، وأحمد حسن الفورة ومنى صقر المطروشي.
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