4 جلسات رئيسية تناقش طب الطيران في أبوظبي

تتواصل فعاليات المؤتمر الدولي الـ 69 لطب الطيران والفضاء الذي تستضيفه أبوظبي على مدار 3 أيام، بحضور 600 مشارك و180 متحدثاً من دولة الإمارات ونحو 50 دولة.

وناقش المشاركون خلال اليوم الثاني من المؤتمر، عدداً من الموضوعات الطبية في عالم الطيران والفضاء عبر 4 جلسات رئيسية. وقالت الدكتورة نادية بستكي، أول استشارية إماراتية متخصصة في طب الطيران والفضاء، المدير التنفيذي لشؤون الموظفين والشركات في طيران الاتحاد، إن طب الطيران والفضاء في دولة الإمارات تطور بشكل ملحوظ من جميع الجوانب.

ولفتت إلى أن المؤتمر يهدف لتوعية الكادر الطبي وأفراد المجتمع بأهمية طب الطيران، خاصة في ضوء التزايد الكبير لأعداد المسافرين، ما يوجب على شركات الطيران التركيز بشكل أكبر على سلامتهم.

وأشارت نادية بستكي في تصريح على هامش مشاركتها في جلسات المؤتمر، إلى أن طيران الاتحاد تحرص على مواكبة الابتكارات والتطورات العلمية في مجال طب الطيران والفضاء، وتحرص على اقتناء أحدث المعدات في هذا المجال، والتعامل مع شركات طبية متميزة لرعاية طواقمها من الطيارين والمضيفين، والمسافرين على متن رحلاتها.

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