مثقفون: «التحدي» سجل دور الإمارات الرائد في الحفاظ على القراءة و«العربية»

أشاد عدد من المثقفين والكتّاب والشعراء بما وصلت إليه مبادرة تحدي القراءة العربي خلال دوراتها السبع، حيث تمكنت من خلق مكانة مميزة وبصمة ناصعة لا يمكن أن تمحى في التاريخ الثقافي للإمارات وللبلدان العربية على حد سواء، حيث تمكنت من أن تحفز الطلاب على المشاركة من كافة أنحاء الوطن العربي وأن ترتفع أعداد المشاركين في التحدي من 3.6 ملايين طالب وطالبة في الدورة الأولى في 2015 ليصل عددهم إلى 24 مليوناً و800 ألف طالب في الدورة السابعة، ما يدل على نجاحها المؤكد في جذب اهتمام النشء نحو الكتاب وإعادتهم للقراءة وشغف المطالعة في منافسة شريفة وجميلة مع أقرانهم لا تشبهها أية منافسات أخرى بهذا العمق والأهمية.

في هذا السياق، أشار الكاتب علي أبو الريش إلى أن هذه الظاهرة القرائية العظيمة تدحض وبقوة كل ما كان يقال عن أن العالم العربي لا يقرأ، وأثبتت أن الإنسان العربي يقرأ لكنه بحاجة إلى دوافع وحوافز لتساعده على الاهتمام بالقراءة وبالكتاب بشكل عام.

وقال أبو الريش: ((صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هو الملهم لأبناء العالم العربي أجمع، وسموه العلم الذي يشار إليه بالبنان والبيان لأنه يعلّم الآخرين مختلف العلوم والدروس سواء في الاقتصاد أو التجارة أو السياحة وغيرها وحتى الثقافة والقراءة أيضاً، وهذه البادرة ستخلّد في تاريخ هذا القائد والإنسان المحب، وهذا الأمر ليس بالغريب على سموه فهو في الأساس شاعر من الطراز الرفيع وكاتب أيضاً، فسموه يعرف أهمية الاهتمام بالكتاب منذ الصغر وأهمية أن يكون الإنسان لديه معرفة بالأبجدية ليصل إلى العالم أجمع، إضافة إلى علم سموه أن هذه المبادرة ستسهم في الحفاظ على اللغة العربية التي هي هويتنا على مدى التاريخ، فنحن علمنا البشرية القراءة بداية من سومر إلى بابل إلى غيرها من الحضارات العربية القديمة وها هو التاريخ يستمر من الإمارات التي أخذت المبادرة والريادة لاستمرار هذه المسيرة العظيمة)).

تأصيل

الكاتب والشاعر طلال الجنيبي أكد أن التركيز على القراءة في هذا التحدي عمل عظيم وناجح بكل المقاييس وها هو يثبت نجاحه عاماً بعد عام، فالقراءة كانت الحلقة المفقودة التي أفقدت الأجيال الجديدة عمق الثقافة المطلوبة حتى يتجذر الوعي وتكون هناك رؤية أكثر تأصيلاً وفهماً لأبعاد الثقافة والوعي.

وأوضح أن القراءة في مفهومها كما نعلم كانت إشارة التوجيه الأولى، فالقرآن الكريم أول ما نزل منه على رسولنا الكريم كلمة ((اقرأ)) وفي هذا رسالة واضحة أن القراءة هي المفتاح الأول والأهم للارتقاء بالثقافة وصنع الوعي والمضي قدماً في فهم الذات والآخر، وتحقيق ما يمكن أن ندعوه نهضة الأجيال الحالية وتجاوز عقد النقص وفهم الواقع بشكل أكثر عملية.

فوز

الشاعر أحمد العسم أكد أهمية هذه التظاهرة القرائية للجيل الجديد الذي بات يجتهد على مدار العام في القراءة والبحث بين الكتب ليحصد نتائج جيدة وينافس أقرانه، مشيراً إلى أن هذا التحفيز رائع كونه لا إحباط فيه بل يعتبر الجميع فائزاً بمجرد وصوله إلى التصفيات واسمه بات معروفاً.

وأشار إلى أنه خلال دراسته بالمرحلة الإعدادية فاز بمسابقة التعبير الأدبي فاحتفت به المدرسة، مما أثر في نفسه حتى الكبر وجعلته يكتب ما يقارب 22 كتاباً، وهذا التحدي سيفعل بالطلاب أكثر مما فعل به فوزه بمسابقة التعبير فسوف يكون من هؤلاء القارئين النشطين والمثابرين كتّاب وأدباء ونقاد وشعراء وباحثون وعلماء، وغيرها الكثير من التخصصات المهمة في المستقبل بسبب التبحّر في العلوم والقراءة في المجالات كافة، والحرص على التعلّم والاستزادة.

منجز

الشاعرة شيخة المطيري أشارت إلى أن فكرة المسابقات تعطي هيبة لفكرة القراءة لأن الأوطان التي تحتفي بمنجز معين وتطرح فكرة جائزة له معناه أن الموضوع سيتم التركيز عليه من قبل الجميع سواء أولياء أمور أو طلاب أو المدارس أو الأعلام وغيرهم، لذلك فكرة المسابقات عادة ما تأتي بنتائج جيدة وتوصل رسائل أنه كل من يشترك فيها أنه فائز، فالفكرة هنا ليست أنه فاز بل الأهم أنه قرأ.

وقالت: ((أرى أن المسابقة أنتجت جيلاً يمتلك رؤية مختلفة للقراءة حتى لجان التحكيم المتخصصة تعطي انطباعاً حقيقياً عن أن التحدي ليس مجرد بهرجة إعلامية ودعوة عادية للقراءة، بل هو تحدٍ على مستوى عالٍ جداً، ويتطلب مجهوداً كبيراً من الطلاب بمختلف أعمارهم، فالمعايير الواضحة مهمة جداً، وهذا التحدي سيغير بالفعل في مجرى التاريخ بالنسبة للمسابقات القرائية لأننا هنا سجلنا في التاريخ أننا سبقنا غيرنا من الأمم في تكريس أهمية الكتاب والقراءة من خلال تحدٍ كبير، وبات يكبر عاماً بعد عام مثبتاً للجميع جدارته ونجاح فكرته وأهمية مخرجاتها على المديين القريب والبعيد)).

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