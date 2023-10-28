عايدة عياش .. تهزم سرطان الثدي بالإرادة

كثيرة هي التجارب التي مرت بها السيدة الأردنية عايدة عايش عياش، البالغة من العمر 50 عاماً، إلا أن تجربة إصابتها بسرطان الثدي علمتها كيف يهزم الأمل والتفاؤل المرض مهما كان قوياً.

تجاوزت عايدة عياش كل ما اعتراها بوقوف أبنائها من حولها، خاصة من بعد وفاة زوجها، ويقينها بأنها ستستعيد عافيتها وستعود لممارسة حياتها بأفضل حال. وليس هذا فحسب، إذ تحرص عايدة كل الحرص بعد تجاوزها المرض، على تبديد الخوف وإعادة الأمل للمصابات، وهو في حد ذاته يشكل عاملاً أساسياً في الشفاء.

تفاصيل

وقالت عايدة عياش في حديثها لـ ((البيان)): بمجرد اكتشافي بالصدفة في أكتوبر 2018 وجود كتلة في منطقة الثدي، لم أتردد حينها في الذهاب للمستشفى وإجراء الفحوصات المختصة واللازمة وفي مقدمتها إجراء فحص ((الماموغرام)) ليتبين حينها فعلياً وجود الكتلة، ولتتمثل خطة العلاج بإجراء عملية لاستئصال الكتلة، ولتبدأ بعد ذلك المرحلة الثانية من رحلة علاجها المتمثلة في العلاج الإشعاعي الذي خضعت له لفترة شهرين، والعلاج الهرموني، إلى جانب حرصها على الالتزام بالفحص الدوري.

سعادة

وتعيش عايدة عياش تفاصيل حياتها برضا وسعادة، حيث تدير شؤون أسرتها بروح المسؤولية، إضافة إلى عودتها لممارسة الهوايات المحببة إليها، ومنها ركوب الخيل.

وقالت: أنا على يقين تام بأن مرضى السرطان كلما شعروا بتضامن أسرهم وأفراد المجتمع معهم بوجه عام زادت قدرتهم على تحدي مرض السرطان والشفاء منه.

وأكدت عايدة على ضرورة حشد الجهود لدعم المتعافين بمبادرات التوعية التي من شأنها أن تعزز من صحتهم النفسية إثر التفكير السلبي بعودة المرض إليهم، وتشجيعهم على ممارسة شؤون حياتهم، والانخراط المجتمعي الناجح في إطار الأسرة والعمل والحياة عموماً.

علاج

وفي هذا الإطار قال الدكتور محمد البشير، استشاري الجراحة العامة وجراحة الثدي في العين، والذي أشرف على علاج عايدة: أحض السيدات على زيارة العيادات والمراكز الصحية المختصة للكشف والاطمئنان عن طريق عمل الفحص المبكر (الماموغرام)، لا سيما وأن مرض السرطان يمكن الشفاء منه إذا ما تم اكتشافه مبكراً، إلى جانب ممارسة الرياضة، والمحافظة على الوزن الصحي، وتبني النمط الغذائي الصحي لتفادي السمنة.

ومن جانب آخر أضاف: تحفل الجهات المعنية بعلاج مرض السرطان والقضاء عليه في دولة الإمارات بخبرات عميقة تراكمت على مدى سنوات من تقديمها العلاج للمرضى، وذلك على أيدي استشاريين ومختصين مؤهلين تأهيلاً عالياً، وباستخدام التجهيزات المتطورة والتقنيات الحديثة التي تسهم في علاج الأورام السرطانية بنجاح كبير، وذلك من خلال الاعتماد أيضاً على استخدامات الذكاء الاصطناعي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز