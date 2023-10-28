خبراء: دبي نموذج يحتذى في صنع المستقبل الرقمي المستدام

أكّد عدد من الخبراء، أنّ دبي مدينة آمنة رقمياً، ونموذج يحتذى في صنع المستقبل الرقمي المستدام، مشيرين إلى تبنّي دولة الإمارات أفضل معايير وممارسات التحول الرقمي الآمن.

ولفت الخبراء، إلى أن دولة الإمارات بدأت ومنذ أكثر من 10 سنوات وبنظرة استباقية، إنشاء بنية تحتية متينة ومرنة لدعم وتطوير الواقع الرقمي، مشيرين إلى إنشاء الإمارات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، التي تتولى مراقبة وحماية البنية التحتية للمعلومات والدفاع عنها ضد أي هجمات محتملة.

ويحظى الأمن السيبراني بأولوية قصوى في منظومة عمل حكومة دولة الإمارات، نظراً للنمو المتسارع في قطاع التكنولوجيا والرقمنة، إذ باتت الحاجة إلى حماية المعلومات والبيانات أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وسعت دولة الإمارات جاهدة إلى بناء بنية تحتية متينة ومرنة تقدم الخدمات المحمية، وأسست لذلك الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، التي تتولى مراقبة وحماية البنية التحتية للمعلومات في الإمارات، والدفاع عنها ضد أي هجمات محتملة، إلى جانب خطوات ومبادرات أخرى نوعية.

وبرزت جهود الدولة عبر القوانين التي تحمي البيانات الشخصية وتحدد العقوبات لأي انتهاكات محتملة، فيما تتعامل الشركات بأن الأمن السيبراني يعد جزءاً حاسماً من استراتيجياتها، ما يدفعها للاستثمار في تكنولوجيا الأمن السيبراني، وتوظيف الخبراء لحماية منشآتها الحيوية وأفراد المجتمع من التهديدات بصورة تشمل تأمين البيانات والشبكات بصورة شاملة.

نظرة استباقية

وباشرت دولة الإمارات منذ أكثر من 10 سنوات وبنظرة استباقية بناء بنية تحتية متينة ومرنة لدعم وتطوير الواقع الرقمي، وتقديم خدمات بشكل سريع وآمن، عبر توفير كافة الخدمات للمتعاملين، ما رسخ مكانة الدولة كوجهة رائدة في مجال التحول الرقمي الذي أسس لبيئة زاخرة بالفرص الاستثمارية، وجعلها منصة لكبريات الشركات العالمية وأقطاب القطاعات الاقتصادية والتجارية العالمية.

بناء الإنسان

وقال حمد عبيد المنصوري، المدير العام لدبي الرقمية، إن إمارة دبي قطعت شوطاً كبيراً في مسيرة التحول الرقمي الشامل، عبر بناء منظومة محكمة من الخدمات والحلول الرقمية، وانتهجت مبدأ الشمول في مسيرة التحول الرقمي، إذ جعلت الأمن السيبراني في قلب معادلة متكاملة تضم البيانات والخدمات وحلول المدينة الذكية والتجارة الرقمية، إضافة إلى أن حكومة دبي تضع في رأس أولوياتها بناء الإنسان وتعزيز الكفاءات المعرفية والمهارية لدى الأفراد والمؤسسات للتعامل مع أي تحديات ذات طبيعة سيبرانية)).

وأكد المنصوري، أن هذه الجهود قادت إلى جعل دبي مدينة آمنة رقمياً، وجاذبة للعيش والاستثمارات والأعمال، وذلك ترجمةً لرؤية القيادة الرشيدة في أن تكون دبي مدينة رائدة عالمياً ونموذجاً يُحتذى به في صنع المستقبل الرقمي المستدام.

وأضاف: ((تؤمن حكومة دبي بأن الأمن السيبراني لا يتحقق إلا بتضافر الجهود والعمل فريقاً وطنياً واحداً ومتكاملاً، وكانت روح الفريق الواحد التي ميزت وتميز عملنا في دبي من أهم عناصر نجاحنا في هذا السياق، فنحن نعمل مع الدوائر الحكومية في تناغم تام، ويتولى مركز دبي للأمن الإلكتروني جهود التنسيق وتعزيز الكفاءات وبناء الشراكات ونشر التوعية اللازمة، ضمن استراتيجية شاملة ووفق أفضل المستويات العالمية.

ويعمل المركز على تطوير وتحسين الأدوات المتاحة بشكل استباقي، مع العمل من جانب آخر على بناء كوادر متخصصة في مجال الأمن السيبراني عبر تصميم برامج تدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني)).

ردع الأخطار

بدوره، قال يوسف الشيباني، المدير العام لمركز دبي للأمن الإلكتروني، إنّ المركز يواصل جهوده لرفع مستويات الكفاءات الأمنية في الجهات الحكومية بإمارة دبي، عبر تطوير أنظمة استباقية تعمل على ردع الأخطار قبل حدوثها، معتمدة على أحدث التكنولوجيا المبتكرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتابع: ((أنشأ مركز دبي للأمن الإلكتروني ((مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني)) الذي يُقدم باقة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تم إنشاؤها بناءً على سيناريوهات محاكاة وتمارين سيبرانية مع الجهات الحكومية وتطبيقها على الأنظمة الحيوية، لتقييم وتعزيز مدى استجابة المؤسسات الحكومية في دبي للحوادث السيبرانية المحتملة، ونجح المجمع في فترة زمنية قصيرة في تنمية مهارات وقدرات مجموعة كبيرة من قيادات الأمن السيبراني في أكثر من 30 جهة حكومية وشبه حكومية في إمارة دبي، للتصدي لأي أخطار إلكترونية محتملة والمحافظة على أمن فضاء دبي الرقمي)).

هجمات سيبرانية

من جهته، دعا خبير تقنية المعلومات، محمد فتحي، إلى تفعيل بروتوكولات الحماية لدى الجهات كافة وتعيين كوادر مؤهلة داخل المؤسسات الحكومية والخاصة للتصدي لأي هجمات قد تتعرض لها الشبكات والبيانات، لضمان تأمينها بشكل كامل، محذراً من خطورة الهجمات السيبرانية لكونها تستهدف أصول البنية التحتية للبنية التكنولوجية للدول أو الجهات أو المؤسسات.

ولفت إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز الوعي بأهمية وضرورة الحماية الإلكترونية، والحفاظ على البيانات والخصوصية، عبر تكامل الأدوار ومشاركة القطاعات الإعلامية والوزارات والهيئات المعنية، فضلاً عن بيئات العمل والمؤسسات التعليمية التي تتحمل مسؤولياتها تجاه تدريس سبل الاستفادة من التكنولوجيا وتفادي الهجمات أياً كان نوعها.

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