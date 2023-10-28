الثروات تتآكل على مائدة التضخّم

إنها ثروة قيمتها مليون دولار. للأسف.. لم تعد كما كانت من قبل. إن التضخم يواصل التهام ما في الجيوب. ولا يكتفي بذلك بل يضرب حتى صناديق الائتمان. وبين فائقي الثراء، قلة فقط يمكنها أن تتجاهل تداعيات الأسعار المرتفعة.

بطبيعة الحال، لا يتشارك الجميع نفس التداعيات، حيث يتحمل الأكثر فقراً الحصة الأكبر من المعاناة والآلام. لكن حتى عند قمة الهرم بين مجموعة الأغنياء تبدو التأثيرات واضحة، فالقيمة الحقيقية للثروات ظلت تتآكل خلال العامين الماضيين بمعدل هو الأسرع لها خلال الـ40 عاماً الماضية أو ما يزيد، حيث بلغ التضخم أعلى مستوياته منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وبحسابات الدولار، تسبب التضخم في انخفاض الثروات بنحو 6 نقاط مئوية خلال العام الماضي وحده، ما يعني تحويل مكسب اسمي للثروة بمعدل 3.4% إلى خسارة فعلية في الثروة بمعدل 2.6%، وذلك بحسب تقرير الثروة السنوي، وهو دليل للثروات العائلية أصدره بنك كريديه سويس/ يو بي إس. ولا يعد الأمر مفاجئاً أو مستغرباً، وذلك بسبب القفزة التي شهدتها معدلات التضخم، حيث بلغت مستوى 8.3 % في الولايات المتحدة.

لكن المدهش أكثر، هو أنه خلال العقدين السابقين وبينما كان التضخم منخفضاً، أدت الأسعار المرتفعة إلى تآكل قيم الأصول. وحسبما تظهر البيانات، كان هناك 5 سنوات فقط منذ بداية القرن تجاوزت فيها العائدات الاسمية للاستثمارات نسبة 10 %، فيما لم يحدث مطلقاً خلال هذه الفترة أن تجاوزت العائدات الحقيقية هذا المستوى.

بمعنى آخر، وبأرقام أعدت خصيصاً لـ((فاينانشال تايمز ويلث))، أشار معدو تقرير كريديه سويس إلى أن 34 مليوناً فقط من بين 59 مليون شخص حول العالم يملكون أصولاً قيمتها مليون دولار أو أكثر يمكن تصنيفهم فعلياً على أنهم أصحاب أصول بمليون دولار بعد حساب التضخم منذ العام 2000. ومن بين من يملكون 50 مليون دولار أو أكثر، كان الرقم الفعلي 112 ألفاً ضمن إجمالي يبلغ 243 ألفاً.

وكما يوضح التقرير، فإن ((التضخم يواصل إحداث تآكل في القيمة الفعلية للثروة خلال القرن الحالي (ويبدو أنه يجعل الأمر أسهل للبالغين في أن ينضموا إلى ركب المليونيرات))). وكل ذلك حدث في عقدين فقط كان متوسط التضخم خلالها في الولايات المتحدة عند 2.5%.

في الوقت الراهن، تتراجع معدلات التضخم من مستوياتها المرتفعة الأخيرة في كل من الويلات المتحدة وأوروبا الغربية. ومع ذلك، لا يتوقع إلا عدد قليل من الاقتصاديين العودة إلى المتوسط المنخفض للتضخم الذي شهدته الفترة من 2000 إلى 2020. ومن الواضح أن العقد الحالي، يبدو مختلفاً تماماً في كثير من الأوجه، في ظل ما يشهده من اضطرابات هائلة فيما يتعلق بالاستقرار والتجارة والتمويل على مستوى العالم بأسره.

إن نطاق المخاطر التضخمية الناتجة عن الجغرافيا السياسية واسع وعريض على نحو استثنائي، لأسباب عدة تشمل الحرب في أوكرانيا (ما أدى إلى زيادة أسعار المواد الزراعية)، والعقوبات الاقتصادية على روسيا (وهو ما تردد صداه في أسواق النفط) والمخاوف بشأن الاستقرار في الشرق الأوسط (وماله من تداعيات أيضاً على النفط) وما يتعلق بتايوان (وتأثيراته على إمدادات الإلكترونيات). والأهم من ذلك، التداعيات النقدية لسنوات من توفر الأموال الرخيصة، علاوة على الضغوط العمالية لزيادة الأجور بعد عقود من تراجع الرواتب الفعلية أو على الأقل جمودها.

لكن كيف يمكن أن يكون رد فعل المستثمرين تجاه ذلك كله؟ أحد الدروس المستقاة من الأرقام المعدلة بحسب الأسعار هي الأهمية المركزية للتضخم عند حساب كم من الأموال ستحتاجها لمواصلة المعيشة إذا لم تكن تعمل أو تكتسب دخلاً.. لو كنت تعيش، مثلاً، على وعاء ضريبي ما، أو تعتمد على صندوق ائتماني أسري. ما يهم في النهاية، ليس هو حجم ما لديك من أصول الآن، بل القيمة المستقبلية للدخل الذي سيتم السحب منه، بعد تعديل الأرقام بحساب التضخم.

إنّ مديري الثروات الذين يتسمون بالحكمة والحصافة غالباً ما يحثون عملاءهم على عدم التعويل كثيراً على ما إذا كانت عائداتهم الاسمية تتفوق على المؤشرات المعيارية للمحافظ (مثل مؤشرات الأسهم والسندات)، بل يدعونهم للتركيز بدلاً من ذلك على العائدات الحقيقية. قد تبدو هذه النصيحة في الغالب على أنها عذر يختبئ وراءه مدير ثروات ضعيف الأداء يرتعد خوفاً من أن يفقد عميله لصالح منافس يتجاوز المؤشرات المعيارية.

لكن هذا تذكير مهم بأن هناك عالماً آخر فيما وراء الأسواق المالية، حيث ستنفق فعلياً ما تقوم بسحبه من أموال من محفظتك بدولارات أو يوروهات أو جنيهات استرلينية حقيقية متأثرة بالتضخم. إنها نصيحة تزداد أهميتها في هذه الأيام التي تشهد الكثير من الاضطرابات للأسواق والمؤشرات، فيما يبدو التضخم مستداماً، حتى وإن كان يتجه للتراجع في غالبية الدول المتقدمة.

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