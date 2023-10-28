الصفقات الضخمة بقطاع النفط تؤشر لعصر من عدم اليقين

عبّر الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، عن اعتقاده بأن عودة صفقات الاستحواذ الكبرى في قطاع شركات النفط بمثابة ((برهان)) على أن ((الهيدروكربونات موجودة لتبقى)).

وتتلخص وجهة نظرته، التي يتشاركها معه الكثيرون في قطاع النفط، في أنه: لماذا تنفق ((شيفرون)) و((إكسون موبيل)) على صفقات تقدر بأكثر من 120 مليار دولار مجتمعة لشراء ((هيس)) و((بيونير))، إذا كانتا تعتقدان بأن الطلب على النفط مُعرّض لخطر التراجع الشديد؟

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في مؤتمر عُقد بالمملكة العربية السعودية: ((لا أعتقد أن أحداً سيشتري أصلاً لتجميده من دون الاستفادة منه)).

وقال مايك ويرث، الرئيس التنفيذي لـ((شيفرون))، إنه لا توجد ذروة وشيكة للطلب على النفط، مقدماً نفسه على أنه واقعي بين من يشير إليهم على أنهم مجموعة متزايدة من المنظّرين البيئيين.

يرى ويرث أن وكالة الطاقة الدولية، وهي هيئة رقابية غربية على سوق النفط، ((بعيدة تمام البعد عن أن تكون محقة)) في أن الوقود الأحفوري، بما في ذلك الغاز والنفط، سيشهدان ذروة بالطلب قبل نهاية العقد الجاري.

وصرح ويرث لـ((فايننشال تايمز))، الشهر الماضي، قائلاً: ((بإمكانك نسج سيناريوهات، لكننا نعيش على أرض الواقع، وعلينا تخصيص رأس مال يلبي متطلبات العالم الواقعي)).

وتوقعت ((أوبك)) منذ أسبوعين ارتفاع الطلب على النفط بقرابة 15% بين الوقت الراهن و2045، ليصل إلى 116 مليون برميل يومياً، وليس أن يشهد ذروة.

ويشير أعضاء التكتل بأصابع الاتهام إلى وكالة الطاقة الدولية بأنها صارت مسيّسة، لافتين إلى أنها تثير التقلبات في أسواق النفط.

وبالنسبة لصناعة تعرضت للكثير من الهجمات من كل الجوانب خلال الأعوام الأخيرة، ما بين نشطاء بيئيين ومستثمرين غير متيقنين بشأن المستقبل على المدى الطويل، من المغري لها بالتأكيد أن تعتقد أن النفط استعاد زخمه من جديد.

هل وصل الطلب إلى ذروته؟ يقولون إن ذلك لن يحدث وأنتم على قيد الحياة. انظروا أين تضع كبرى شركات النفط أموالها، ويُستحسن أن تعيدوا تشغيل الحفارات من جديد، إن كنتم لا ترغبون في مطالعة الأنباء عن آخر الاعتقالات بحق غريتا ثنبيرغ على أضواء الشموع، لكن قد يكون من المناسب، مع ذلك، التمهل والتفكير فيمن يروج لهذه الفكرة. قد لا يكون وزراء الطاقة والمسؤولون التنفيذيون في شركات النفط بمعزل كلياً عن التحيز.

وتنطوي وجهة النظر المقابلة على أن حمى الإنفاق الكبير لكل من ((شيفرون)) و((إكسون موبيل)) لا تنبئ بامتداد لعصر النفط، لكنها تعكس ما يمكن أن يُطلق عليه ((العصر الجديد من عدم اليقين في فضاء الطاقة)).

يمكن أن يكون بناء الأفق في مواجهة مستقبل غير واضح بمثابة موقف دفاعي لعمالقة النفط، ويبدو أن الشركات الصغيرة المستقلة مسرورة بالبيع. ولن يتضرر كبار منتجي النفط كثيراً بالضرورة من جراء انخفاض الطلب، إن كان بإمكانهم ملء البراميل المطلوبة بكفاءة أكبر من منافسيهم.

لكن عدم اليقين يولّد خوفاً، كما أن الكثيرين من المخلصين لقطاع النفط انقلبوا على وكالة الطاقة الدولية، التي اعتبرت ذات يوم بمثابة المعيار الذهبي في التوقعات إزاء النفط.

واعتبر البعض المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، الذي عمل من قبل لدى ((أوبك))، مرتداً، منذ أن صرّح في 2021 بأنه ليست ثمة حاجة إلى أعمال تطوير جديدة بقطاع النفط والغاز، إذا كان العالم يرغب في وضع حد للاحتباس الحراري العالمي عند 1.5 درجة مئوية بموجب اتفاق باريس.

ويميل منتقدو وجهة نظر بيرول، ومؤيدوها، على حد سواء، إلى التهوين من الفارق الدقيق، وهو أن رأي المدير التنفيذي للوكالة لا يمكن تطبيقه إلا لو تحركت الحكومات صوب كبح الطلب على الوقود الأحفوري بما يكفي لخفض الانبعاثات، وهو ما لم تفعله حتى الآن.

وأصدرت وكالة الطاقة الدولية، هذا الأسبوع، تقريرها السنوي بشأن ((سيناريوهات)) الاتجاهات التي قد يسلكها الطلب على النفط. وبينما حاولت الوكالة أن تعكس عدم اليقين الكبير بشأن ما قد تبدو عليه أسواق الطاقة بعد ثلاثة عقود، فإنه ينبغي لهذا التقرير أن يكون بمثابة قراءة واقعية للمستثمرين في النفط.

لقد أفادت الوكالة بأن الطلب على النفط سيصل أوجه هذا العقد، إذا التزمت الحكومات بسياساتها الحالية، بفضل الزيادة السريعة بأعداد السيارات الكهربائية في الصين؛ ومع ذلك فإن الاستهلاك لن ينخفض على نحو بالغ، بل سيظل ثابتاً إلى حد كبير على مدى الثلاثين عاماً المقبلة.

وفيما يتعلق بسيناريو مُضي الحكومات قدماً في تعهداتها البيئية التي قطعتها بالفعل، وإن لم تكن تنفذها على نحو تام كسياسة، فسوف تتغير الصورة على نحو جوهري. وفي هذه الحالة، سينخفض الطلب على النفط بنحو النصف بحلول 2050 إلى 55 مليون برميل يومياً فحسب.

وإذا تم قطع خطوة أخرى إلى الأمام، فبموجب أكثر السيناريوهات طموحاً للوكالة، وهو ((صافي الانبعاثات الصفري))، فسينهار الطلب على النفط عملياً على مدى الأعوام الخمسة والعشرين المقبلة، إذا صارت الحكومات جادة بشأن مُستهدف الـ1.5 درجة مئوية، وحينئذ سيهوي الطلب إلى نحو ربع مستواه الحالي.

يمكنكم بالطبع تصديق أن وكالة الطاقة الدولية لم يجانبها الصواب في فهم الأمور إلى حد كبير، أو أن الحكومات ستضيق ذرعاً بمعالجة التغير المناخي، إذا اعتبرت الشعوب الأمر معقداً وباهظاً للغاية، لكن يمكن الاطلاع على المسار المحتمل الذي قد تسلكه صناعة النفط بين ثنايا السيناريوهات واسعة النطاق وغير اليقينية للوكالة، لكن في كل الأحوال، يجب على المستثمرين الحذر من المبالغة في تفسير الأمور.

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