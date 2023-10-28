ما السر وراء مرونة الاقتصاد الأمريكي؟

كان من المُفترض أن تهدئ زيادات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، التي دامت 18 شهراً، من زخم أكبر اقتصاد في العالم، إلا أن المستهلكين كان لهم رأي آخر. فقد أظهرت بيانات فيدرالية، الخميس الماضي، نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي بلغ 4.9% في الربع الثالث من العام الجاري، وهي وتيرة سريعة للغاية، شكّلت تحدياً للتوقعات القاتمة للاقتصاديين، وليست المرة الأولى.

ووصفت كاثي بوستيانشيتش، كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى ((نيشن وايد))، الأمر بأنه ((بمثابة تدريب على التواضع))، في إشارة إلى السجل السيئ للتوقعات منذ الجائحة.

وما جعل بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأكثر قوة منذ 2021، مفاجئة للغاية، هو ما سبقها من قرارات، لقد كانت أكثر القرارات تشدداً من جانب الاحتياطي الفيدرالي تجاه السياسة النقدية منذ عقود. لقد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 11 مرة متعاقبة منذ مارس من العام الماضي، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ 22 عاماً، متراوحة بين 5.25 و5.5%، في محاولة لتهدئة الاقتصاد وخفض التضخم. وقد تراجع التضخم بالفعل، لكن الاقتصاد ظل بعيداً تمام البُعد عن أن يكون هادئاً أو مكبوحاً هذا الصيف.

ومع ذلك، ورغم أنهم لم يكونوا على قدر كبير من الدقة في الأشهر الأخيرة، حذر الخبراء الاقتصاديون من أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لن يواصل تحدي الجاذبية لمدة أطول.

تنبع المرونة المذهلة للاقتصاد الأمريكي حتى الوقت الراهن من مصدر رئيس واحد، هو الإنفاق الاستهلاكي، الذي كان أكبر مساهم، وبفرق كبير، في الطفرة الاقتصادية خلال الربع الثالث، وشكّل أكثر من نصف الزيادة السنوية. وبدعم من سوق عمل أكثر صحة، تمتع الأمريكيون بالثقة لمواصلة الشراء بفضل استمرار الطلب على العمالة.

وقالت بوستيانشيتش: ((كان نمو الوظائف مذهلاً حقاً، وهو ما أعطى دفعة قوية للإنفاق الاستهلاكي)). فضلاً عن ذلك، فإن ما ((حفّز)) هذه الديناميكية القوية كان الشعور السائد بين المستهلكين بأنهم يتمتعون بسيولة كبيرة.

وأضافت أن ((الميزانيات العمومية تبدو في وضع جيد، وتمتعت الأسهم بأداء جيد للغاية بصفة عامة، مع الارتفاع الشديد بأسعار المنازل، وحتى إن لم تتوفر لديك الأصول، فهناك حصيلة من المدخرات المرتبطة بفترة بالجائحة)).

لكنها، مثلها مثل خبراء اقتصاديين وصانعي سياسة آخرين، تتوقع خفوت هذا الزخم، خاصة مع امتداد تأثير الزيادات السابقة للفائدة من جانب الفيدرالي، وتعرض الشركات والأسر لوطأة تصاعد تكاليف الاقتراض، بعدما تضاعفت عائدات السندات الحكومية، بالغة أعلى مستوياتها.

وتتبدى العلامات واضحة على انحسار قوة المستهلكين.

وتشير تقديرات خبراء الاقتصاد إلى استنفاد قدر كبير من المدخرات الإضافية المُتراكمة منذ الجائحة، والتي تزيد على تريليوني دولار. علاوة على ذلك، تعتقد نانسي فاندن هوتن، كبيرة خبراء الاقتصاد لدى ((أوكسفورد إكونوميكس))، بأن ما يتبقى يُعد متركزاً بين الأسر الأكثر ثراء، منوّهة إلى أن الشركات صارت أكثر حذراً.

ويعتقد غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين لدى ((إي واي بارثينون))، بأن المحرك الاقتصادي الأمريكي الذي شهد أداءً قوياً للغاية في الربع الثالث على وشك أن يتلاشى.

وأوضح قائلاً: ((إن كافة المحركات الإيجابية للإنفاق الاستهلاكي كانت تتسارع على نحو شديد القوة على مدى الصيف، لكننا رأينا تراجعاً كبيراً لبعض هذه المحركات، ونتوقع تراجع البعض الآخر منها خلال الأشهر المقبلة)).

وأضاف داكو: ((إذا بدأت الشركات في الشعور بالضغوط الناجمة عن ازدياد تكاليف خدمة الدين وانخفاض بمعدل الاستخدام على صعيد القوى العاملة، وإذا بدأت تشعر بالحاجة لخفض التكاليف لأنها لن تكون قادرة بالضرورة على تحقيق الإيرادات التي تستهدفها، فسوف يبدأ هذا في أن يسفر عن تأثير كرة الثلج)).

ذكر داكو أن علامات على ((ثقل التكلفة)) كانت واضحة في البيانات الأخيرة للناتج المحلي الإجمالي، إذ انخفضت الاستثمارات الثابتة غير المقيمة، التي تقيس إنفاق الشركات على الآلات والمعدات أخرى، بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي. كون هذا التراجع الثالث لهذه الفئة في الأربعة أرباع الأخيرة، ما يُعد مؤشراً على ((تأثير الفوائد الأعلى على نشاط الشركات))، وفق الاقتصاديين لدى ((مورغان ستانلي)).

وتشير توقعات جمعتها ((بلومبرغ))، إلى ترجيح أغلب خبراء الاقتصاد في الوقت الراهن انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة إلى 0.8 في الربع التالي، ما يقل بأكثر من 4 نقاط مئوية عن القراءة المُسجلة في الربع الثالث، قبل أن يهوي إلى القاع عند 0.2% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2024. ويرى إيان شيبردسون، كبير خبراء الاقتصاد لدى ((بانثيون إكونوميكس))، أن النمو قد يهوي إلى الصفر في الربع المقبل، لكنه اعترف بوجود هامش كبير للخطأ. ومع ذلك، فإن مسألة سقوط اقتصاد الولايات المتحدة في هوة الركود من عدمها، تظل محل خلاف كبير.

وصرحت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، الخميس، بأن البيانات لا تشير إلى ((أية مؤشرات على الركود))، رغم إقرارها بأن وتيرة نمو الربع المنصرم لن تتكرر على الأرجح. وأكد جيروم باول، رئيس الفيدرالي، بدوره على أنه لا يزال هناك مجال لأن يشهد الاقتصاد هبوطاً سلساً. ويرى داكو أن احتمالات ركود الاقتصاد بالعام المقبل متساوية، لكنه كان حذراً بشأن التوقعات. قال داكو: ((لقد تعلمنا أن نكون متواضعين للغاية في قدرتنا على التنبؤ)).

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