«زد/ ين»: دبي وجهة الشركات الراغبة في النمو

وصفت مؤسسة ((زد/ ين))، دبي بأنها وجهة الشركات الراغبة في التوسع والنمو. ووصف تقرير المؤسسة البريطانية الشهيرة المتخصصة في الاستشارات المتعلقة بالمراكز التجارية والمالية دبي أيضاً بأنها مركز عالمي للأعمال يتمتع بموقع استراتيجي، وبنية تحتية ذات طراز عالمي، وسياسات صديقة للمستثمرين، ما أتاح لدبي أن تؤسس لنفسها مكانة متميزة ووجهة رئيسةً للشركات الراغبة في التوسع والنمو، وخاصة أن لديها اقتصاداً متنوعاً، كما تتمتع بسمعة كونها مركزاً عالمياً للابتكار والتميز.

وأضاف التقرير أن جاذبية دبي مركزاً عالمياً للأعمال تعززت أكثر بما لديها من سمعة كونها مدينة عالمية تتسم بالديناميكية، وتتيح للمقيمين فيها مستوى معيشياً مرتفعاً، وحياة اجتماعية نابضة بالحركة. وتابع التقرير أن ثمّة مزايا جعلت من دبي موقعاً جذاباً للمواهب، والمستثمرين، وروّاد الأعمال، والشركات القادمة من أنحاء العالم كافة سعياً للتوسع في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر التقرير أن هذه المزايا تشمل البنية التحتية ذات الطراز العالمي التي تمتلكها دبي، وما توفره للمقيمين بها من وسائل عصرية للراحة والرفاهية، فضلاً عن التزامها حيال مبدأ الاستدامة. وأفاد بأن ((مركز دبي المالي العالمي)) يقع في موضع القلب من النظام البيئي المزدهر للأعمال التجارية في دبي.

وذكر التقرير أن ((مركز دبي المالي العالمي)) يُعد الحاضنة الرائدة للابتكار في خدمات التقنية المالية ((فينتك)) على مستوى الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوبي آسيا.

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