50 % نمو مساحة معرض «عالم القهوة» بدبي

تعتبر مقاهي القهوة المتخصصة أهم القطاعات الناشئة في دولة الإمارات التي تضمّ قرابة 9084 من المقاهي المتخصصة، وفقاً لشوق بن رضا، مديرة معرض ((عالم القهوة 2024)) الذي تنظمه ((دي إكس بي لايف))، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 21 إلى 23 يناير المقبل.

وأفادت بن رضا في تصريحات لـ ((البيان)) أن قيمة سوق القهوة في الدولة تقدر بحوالي 1.1 مليار درهم، مشيرةً إلى توقعات بأن ينمو السوق محلياً بأكثر من 8 % سنوياً خلال الأعوام من 2023 إلى 2029.

ولفتت إلى أن تقديرات مؤسسة ((ستاتيستا)) للأبحاث لعام 2022 كشفت أن 82 % من الإيرادات العالمية للقهوة تتحقق من تناولها في المقاهي والمطاعم، بينما تتحقق 18 % من الإيرادات من الاستهلاك المنزلي. ويدفع نمط الحياة السريع قطاع القهوة نحو مزيد من النموّ في ظلّ تزايد أعداد المقاهي المتخصصة التي تقدّمها، وهو ما شجّع العلامات التجارية الإماراتية الرائدة على التوسع محلياً وإقليمياً وعالمياً بفتح مزيد من الفروع في مختلف دول العالم.

وأشارت بن رضا إلى أن مراقبة أسعار منتجات القهوة تكتسب أهميةً كبيرة مع زيادة اهتمام الناس بشرب القهوة في الدولة وحول العالم. وقد ارتفعت أسعار القهوة عالمياً بشكل كبير هذا العام، وشهدت ارتفاعاً بـ200 % خلال السنوات الأربع الماضية بسبب زيادة تكاليف الإنتاج وتحديات عملية التوزيع، وتغيرات الطقس في الدول المنتجة لها؛ ومن المتوقع أن تتواصل أسعارها في الارتفاع في المستقبل.

وأوضحت أن أسعار القهوة في الدول المنتجة لها تتأثر بعدة عوامل، بما في ذلك كيفية نموّها وكميتها وكيفية بيعها في السوق. كما تؤثر تغيرات الطقس بشكل كبير على إنتاج القهوة لأن حبوب البن تحتاج إلى ظروف مناخية خاصة لنموها بشكل جيد.

ولفتت بن رضا إلى أن المعرض يعد منصّةً مهمّة لاستكشاف فرص تطوير الأعمال وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المختصين والخبراء والعاملين في القطاع، من أجل دفع عجلة نمو صناعة القهوة في المنطقة.

ويجمع الحدث في دورته للعام 2024 أبرز أقطاب صناعة القهوة ومجموعة كبيرة من العلامات التجارية العالمية والإقليمية والمحلية الرائدة، ويسلط الضوء على الفرص والآفاق الكبيرة التي يتيحها القطاع في الشرق الأوسط عموماً، ودولة الإمارات خصوصاً، في ظل تنامي الإقبال على المقاهي، لا سيما التي تقدم القهوة المتخصصة، وتزايُد حجم الاستثمارات في صناعة القهوة.

وأضافت: تشهد الدورة الثالثة من هذا الحدث الذي تنظمه ((دي إكس بي لايف))، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع جمعية القهوة المختصة العالمية، زيادةً في المساحة بنسبة تصل إلى 50 % لتلبية الطلب المتزايد على المشاركة.

ولا شك أن المعرض سوف يسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهةٍ لاستضافة الفعاليات الدولية، خاصة وأن دبي هي أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتضن هذا الحدث العالمي، الذي تتميز دورته القادمة باتساع نطاق المشاركة العالمية فيها وتنوع الفعاليات المقامة خلالها.

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