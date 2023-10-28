أحمد الشيباني رئيس المشروع: اهتمام عالمي بحلول «وادي تكنولوجيا الغذاء» المتكاملة

أّكد أحمد الشيباني، رئيس مشروع ((وادي تكنولوجيا الغذاء))، التابع لمجموعة ((وصل))، إحدى أكبر شركات إدارة وتطوير العقارات في دبي، وجود اهتمام كبير من قبل شركات تكنولوجيا الغذاء الإقليمية والعالمية بالمشروع الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في مايو 2021، والذي يهدف إلى مضاعفة إنتاج دبي الغذائي ثلاث مرات.

وأضاف الشيباني، أن الكثير من شركات تكنولوجيا الغذاء الإقليمية والعالمية أبدت اهتماماً كبيراً بالمشروع الذي يهدف ليكون الأول من نوعه في المنطقة، وأحد المراجع المهمة لاستدامة نظم إدارة الغذاء على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء الشركات التي ستؤسس تواجداً لها بالوادي في المستقبل القريب.

ثمار استراتيجية

ويعتبر مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء، الذي يتم تطويره في منطقة ورسان بدبي، إحدى أهم ثمار استراتيجية الأمن الغذائي الوطني 2051 التي أطلقتها حكومة الإمارات في 2018، ويوفّر مدينة عصرية متكاملة تدمج مفاهيم الإدارة المتكاملة للغذاء ضمن أنشطتها وتسعى لاستقطاب العقول المبدعة والشابة لرسم مستقبل الغذاء.

وأوضح الشيباني، أن المشروع الذي يعتبر بيئة متكاملة وحاضنة لشركات الغذاء المحلية والإقليمية والعالمية، تضم مركزاً للبحوث والتطوير، وآخر للأعمال واحتضان الشركات الناشئة، سيوفر كل ما يلزم لأصحاب المشاريع لتطوير أفكارهم وابتكاراتهم قبل البدء بتأسيس مساحاتهم المخصصة داخل الوادي، وضمن بيئة محفزة للاستثمار في النظم الزراعية الحديثة، بما يدعم توجهات حكومة الدولة في مجال الأمن الغذائي المستقبلي، عبر تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تطوير استخدامات التقنيات الناشئة، لمواجهة التحديات المستقبلية في هذا القطاع الحيوي.

زراعات حديثة

وقال الشيباني، إنّ استراتيجية الأمن الغذائي الوطني 2051، تركّز على تنمية قطاع التقنية الزراعية، بما في ذلك تطوير أعمال القطاع بإدخال زراعات حديثة.

وأضاف الشيباني: ((يتمثل دور مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء في تنفيذ هذه الاستراتيجية في توفير بيئة عمل للشركات المنضمة إلى المشروع، بتزويدها بمواقع متميزة لبناء مقارها، ونراعي أن تكون أسعار هذه المواقع مدروسة وتنافسية، بحيث لا تشكل عبئاً على الشركات، وبخلاف المواقع الأخرى، نوفر للشركات أيضاً مراكز للتدريب والتصميم، يعد ((وادي تكنولوجيا الغذاء)) مشروعاً متكاملاً يحظى بدعم ومشاركة كبيرة من عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، منها على سبيل المثال وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات و((وصل))، والتي قامت بتطوير الخطة الرئيسية للمشروع، وقد استصدرنا الموافقات التنظيمية اللازمة للمشروع، وانتهينا من مرحلته الأولى، وهي مرحلة استصلاح الأرض، نحن الآن في المرحلة الثانية، وهي مرحلة إنشاء البنية الأساسية، ونواصل تحقيق التقدم في تنفيذ المشروع)).

إنشاء علامات تجارية

وتطرق الشيباني، إلى المرحلة المقبلة من المشروع، قائلاً: ((نهدف في المرحلة المقبلة إلى التوسع في عدد الشركات المنضمة إلى المشروع، وعند وصول المشروع إلى طاقته القصوى، نبغي أن نصنع الفارق والمتمثل في زيادة حجم المنتجات الغذائية المزروعة محلياً، وتشجيع السكان على الزراعة، ويتمثل الهدف الرئيسي للمشروع في مضاعفة حجم إنتاج الغذاء المحلي في دبي ثلاثة أضعاف، ونسعى في الوقت نفسه، إلى إنشاء علامات تجارية جديدة للمنتجات الغذائية، وإيجاد مكان لها في السوق الإماراتية، ثم بعد ذلك ندعمها في توسعها إلى الأسواق الخارجية، وفي نهاية الأمر، فما نقوم به هو أننا نستقطب الشركات ونبحث معهم احتياجاتهم، ونوفرها لهم بالتعاون مع الجهات المعنية، كي نخلق لهم بيئة عمل أفضل)).

وأضاف: ((يُعد مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء بالأساس آلية تمكينية، بمعنى أنه يهدف إلى تمكين زيادة إنتاج الغذاء محلياً، وتنويع مصادر الغذاء العالمية وتجارة الأنشطة الزراعية، فضلاً عن تمكين حلول تكنولوجيا الغذاء، وهذا سيساعدنا بالطبع على التغلب على ندرة الأرض الصالحة للزراعة من خلال توفير حلول التقنيات الزراعية الحديثة)).

إقبال شركات

وأفاد الشيباني، بأن عدد الشركات التي أبرمت اتفاقيات مع المشروع حتى الآن يمثل 12% من طاقته القصوى.

وقال: ((يحظى المشروع بإقبال جيد من جانب الشركات، ونتطلع إلى زيادة هذه النسبة بالتدريج، ومن المقرر بدء التشغيل الفعلي للمشروع بحلول نهاية عام 2024 أو في مطلع 2025، وفقاً لما هو مُستهدف)).

وتحدث الشيباني عن الدور الذي تضطلع به التقنية في صناعة الغذاء، والآفاق المستقبلية لهذا الدور، مضيفاً: ((تحتاج منظومة إنتاج الغذاء بطبيعتها إلى معطيات كثيرة، بدءاً من المواد الخام، مروراً بالماء، وانتهاءً بالأسمدة والمخصبات، ويتمثل دور التقنية في هذه المنظومة في تعظيم إنتاجية وكفاءة هذه المعطيات، كتطوير نُظُم الري على سبيل المثال، أو توفير حلول جديدة متطورة لزيادة خصوبة الأراضي الزراعية، وعلاوة على ذلك، تمكننا التقنية من تعظيم كفاءة عملية إنتاج الغذاء ككل، من خلال الرقابة على العملية، ورصد أبرز المشاكل التي تعوقها، كي تتولى الجهات المعنية حلها، بل والتنبؤ بالمشاكل قبل حدوثها، وفي هذا السياق، ظهرت نماذج تعتمد على الذكاء الاصطناعي لاستباق مشكلة ظهور الآفات الزراعية)).

تطوير مهارات

وذكر الشيباني، أن مشروع ((وادي تكنولوجيا الغذاء)) سيضم منطقة للإنتاج وأكاديمية متخصصة في تطوير المهارات في مجال صناعة الغذاء وعلوم الزراعة باستخدام التقنيات الحديثة، ومركزاً للبحوث والتطوير لمساعدة الشركات الناشئة على النمو.

وأوضح الشيباني، أنه يجري العمل حالياً على تطوير عدة مشاريع في كل إمارات الدولة وبالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة تهدف إلى استدامة الغذاء، وتم كذلك تأسيس العديد من الشركات التي بدأت بالفعل بإنتاج الغذاء في مناطق متفرقة، ونهدف إلى تقييم عمليات الإنتاج.

واختتم الشيباني قائلاً: ((نهدف إلى إعادة رسم مستقبل صناعة الغذاء من خلال توفير بنية تحتية عالية المستوى، ومصممة لتلبية كافة احتياجات أصحاب الشركات ودعم فرصهم في النمو والوصول إلى السوق الإقليمي الذي يضم أكثر من 300 مليون نسمة، وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي في المنطقة والعالم)).

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