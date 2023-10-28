40 ألف قدم مربعة مرافق ومساحات خضراء في «مجتمع أزهى 1»

تبلغ المساحة الوسطية في مشروع ((مجتمع أزهى 1)) السكني في عجمان 40 ألف قدم مربعة، وهي تضم المرافق الخدمية للسكان والمساحات الخضراء والشوارع الداخلية ومواقف المركبات. كما يعد مجتمع أزهى أول مجمع سكني متكامل في منطقة العامرة، بعجمان ويتكون من ((تاون هاوس)) وفلل وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى لبناء عدد 347 فيلا سكنية 320 مليون درهم.

وركز تصميم المشروع، على مراعاة وضع حيز للمساحات الخضراء والمرافق الخدمية التي تشمل: حمامات سباحة، نادياً رياضياً، مواقف سيارات مغطاة، مسجداً، مراكز تسوق، خدمات صف السيارات، أماكن مخصصة للشواء، ملاعب كرة قدم، وخدمات حراسة على مدار 24 ساعة، مناطق مخصصة للعب الأطفال. وقالت حنان هاشم جنحو، المدير التنفيذي لشركة ((الإمارات العقارية)): ((يأتي تنفيذ ((مجتمع أزهى 1)) ضمن مشاريع التطوير العقاري الرائدة في إمارة عجمان لتوفير مجمع سكني متكامل ببنية تحتية متطورة بتكلفة 300 مليون درهم)).

وذكرت أنه تم الاهتمام عند تصميم المشروع بتوفير خدمات متكاملة لرفاهية السكان وتوفير بنية تحتية متطورة، مشيرة إلى أن عرض الطرق الداخلية يبلغ 18.3 متراً وتخصيص مساحات داخل الفلل السكنية لإنشاء حدائق، ما يعزّز الاستدامة.

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