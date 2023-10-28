20 سفينة سياحية تستقبلها رأس الخيمة بحلول 2025

أصبحت الرحلات البحرية أكثر من مجرد إجازة عادية، إذ تمزج بين مختلف عناصر المغامرة ووسائل الراحة التي تمنح الزائر من الأسواق الدولية تجربة سياحية فريدة بين أحضان الطبيعة البحرية والمواقع الطبيعية في مختلف مناطق رأس الخيمة.

وأوضح راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، تضاعف إيرادات هذه الشريحة من السياحة البحرية ضمن قطاع السفر العالمي بسرعة مذهلة، لتغدو من أبرز المساهمين في تعافي قطاع السفر عقب الجائحة، مع توقعات بنموها بنسبة 10.4% بين عامي 2022 و2031. وأحدث «كوفيد 19» تحولاً كبيراً في قطاع الرحلات البحرية، حيث منحت فترة الحجر المؤقت المشغلين والعلامات التجارية الوقت للتفكير وابتكار تجارب سفر أكثر استدامة، وتحديداً خلال العام الجاري.

وأشار فيليبس، إلى أن العالم بات يتبنى نمطاً جديداً للسفر، مشيراً إلى حرص هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة على العمل إلى جانب موانئ الإمارة المتطورة على العديد من المشاريع لمواصلة تطوير عروض الإمارة، لافتاً إلى استثمار الهيئة في مجموعة من أحدث المرافق، بما في ذلك تحويل محطة قوارب العبرة القديمة إلى محطة حديثة وعالية الكفاءة لتستقبل ركاب الرحلات السياحية البحرية. وأضاف: «باتت استراتيجيتنا تؤتي ثمارها بالفعل، فخلال موسم 2022-2023 استقبلت رأس الخيمة 6 طلبات زيارة من 4 سفن سياحية فاخرة، بما في ذلك «أزامارا كويست»، إحدى أكبر سفن الرحلات البحرية حول العالم، واليخت الضخم «ذا وورلد»، كما تلقينا 14 طلباً لزيارة سفن بحرية فاخرة لموسم 2023-2024 المقبل، ومن المتوقع أن تستقبل الإمارة ما يصل إلى 20 سفينة بحلول عام 2025-2026».

وأكد فيليبس، أن قطاع الرحلات البحرية الفاخرة يجسّد اليوم نقلة نوعية تعكس العديد من التوجهات الناشئة، وعلى سبيل المثال، بات مفهوم السفر الفاخر، بحد ذاته، يتلاشى ليحل مكانه المزيد من التجارب المتخصصة، مشيراً إلى أنّ المسافرين يسعون في مرحلة ما بعد الجائحة إلى تحقيق «عودة مدروسة وواعية»، إذ يبحثون عن أماكن ووجهات تتوافق مع أهدافهم وغاياتهم.

وأضاف: «تبرز شريحة ديموغرافية كبيرة من المسافرين كقوة دافعة تعزز مكانة قطاع الرحلات البحرية باعتباره من أسرع قطاعات السياحة نمواً، حيث يشكل الجيل الأصغر سناً وجيل الألفية أكثر المتحمسين للتخطيط لرحلات دولية، ويفتح هؤلاء المسافرون الشبان آفاقاً جديدة».

ولا شك في أن الطفرة الجديدة لقطاع الرحلات البحرية تقتصر على الجيل الجديد، بل تجذب أيضاً الأفراد الذين يتطلعون إلى رحلات متعددة الأجيال، إذ يتزايد الطلب على وجهات الرحلات البحرية التي تقدم تجارب تناسب الجميع، حيث يبحث المسافرون عن إجازات متعددة الأنشطة توفر تجربة عائلية شاملة تلبي مجموعة متنوعة من الاهتمامات.

وأشار إلى أن رأس الخيمة سجلت أرقاماً قياسية خلال النصف الأول من العام الجاري، كأعلى مستوى نصف سنوي على الإطلاق في استقطاب عدد الزوار، من خلال استقبال 600 ألف زائر خلال الفترة الممتدة بين يناير ويونيو 2023، بزيادة إجمالية قدرها 14.8% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، وتحقيق أعلى إيرادات مرتبطة بالسياحة على الإطلاق خلال فترة نصف سنوية، ولتعزيز مكانتها وجهة للمستقبل، تأتي هذه النتائج بعد سلسلة من الاستثمارات الاستراتيجية والشراكات والمبادرات لتعزيز السياحة، ما يمهد الطريق للنمو المستمر في عام 2023 وما بعده.

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