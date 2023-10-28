دبي تتفوق عالمياً في عوائد الاستثمار العقاري

واصلت أسعار العقارات في دبي اتجاهها الصعودي خلال الربع الثالث من العام الجاري، ما خلق بيئة مثالية للبائعين وأصحاب العقارات، وحقق الاستثمار العقاري عوائد مذهلة تصل 10 % وهي نسبة أعلى بكثير من معظم الأسواق العالمية.

وتتوافق الزيادة المستمرة في الأسعار مع الاتجاهات التي لوحظت خلال الأشهر الـ 18 الماضية، حيث أدى ارتفاع الطلب وتدفق أكبر للأثرياء من حول العالم والمقيمين الجدد إلى حدوث طفرات غير مسبوقة.

وكشف تقرير أصدرته ((بيوت))، العقارية، عن أن دبي سجلت 30 ألفاً و981 معاملة بيع عقارات سكنية (جاهزة وقيد الإنشاء) بقيمة 96.9 مليار درهم في الربع الثالث، لافتاً إلى ارتفاع أسعار مبيعات الشقق والفلل في الأحياء الرئيسية في دبي ارتفعت بين 2 - 12 % في الربع الثالث من 2023.

وبالنسبة للشقق والفلل ذات الأسعار المتوسطة، تشمل المناطق الأكثر بحثاً من قبل مشتري العقارات والمستثمرين في قرية جميرا الدائرية (JVC)، وواحة دبي للسيليكون، وداماك هيلز 2، والفرجان، في حين فضل الباحثون عن العقارات الفاخرة كلاً من (مرسى دبي، والخليج التجاري، والمرابع العربية، ودبي، هيلز استيت) في الربع الثالث.

وشهدت أسعار المبيعات في المناطق الأكثر طلباً للشقق ذات الأسعار المتوسطة زيادة بين 9 - 15 %.

وبالنسبة للفلل ذات الأسعار المتوسطة، ارتفع متوسط أسعار البيع بين 10 - 17 % في المناطق الأكثر طلباً.

وبالنسبة للعائد على الاستثمار وبناءً على عوائد الإيجار المتوقعة للشقق قدمت مناطق معينة بما في ذلك ((مجمع دبي للاستثمار))، و((الليوان)) و((رمرام)) عوائد تصل إلى 10 %، وهذه النسب تعد مقنعة للمستثمرين. وعندما يتعلق الأمر بالشقق الفاخرة، فقد قدمت مناطق مثل ((البراري)) و((جميرا جولف استيتس)) عوائد مذهلة تصل إلى 8 %، وهي نسبة أعلى بكثير من معظم الأسواق العالمية.

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