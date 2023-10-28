ارتفاع عدد قتلى الإعصار أوتيس في المكسيك إلى 39 شخصاً



قالت الحكومة المكسيكية السبت إن عدد القتلى جراء الإعصار أوتيس المدمر الذي وصل قبل أيام إلى منتج أكابولكو الساحلي في البلاد ارتفع إلى 39.

واجتاح الإعصار أوتيس مدينة أكابولكو يوم الأربعاء مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 266 كيلومترا في الساعة وتسبب في إغراق المدينة واقتلاع أسقف المنازل والمتاجر والفنادق وغمر المركبات بالماء وقطع الاتصالات بالإضافة إلى إغلاق الطرق والمسارات الجوية.

ولم تصدر الحكومة حتى الآن معلومات تُذكر عن القتلى والجرحى. وارتفع أحدث عدد للقتلى إلى 39 من 27 في تقارير سابقة، مع وجود أربعة آخرين في عداد المفقودين بسبب الإعصار.

وذكرت الحكومة أن القتلى هم 29 رجلا و10 نساء، وذلك نقلا عن بيانات من ولاية جيريرو التي تقع بها أكابولكو.

وأضافت أن أكثر من 220 ألف منزل و80 بالمئة من قطاع الفنادق تضرروا وأن أكثر من 513 ألف شخص انقطعت عنهم الكهرباء.

وتُقدر تكلفة الدمار الذي خلفه أوتيس بمليارات الدولارات، وتم إرسال ثمانية آلاف جندي لمساعدة الميناء المتضرر في التعافي.

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