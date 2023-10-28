ارتفاع عدد قتلى الإعصار أوتيس في المكسيك إلى 39 شخصاً

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت الحكومة المكسيكية السبت إن عدد القتلى جراء الإعصار أوتيس المدمر الذي وصل قبل أيام إلى منتج أكابولكو الساحلي في البلاد ارتفع إلى 39.
واجتاح الإعصار أوتيس مدينة أكابولكو يوم الأربعاء مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 266 كيلومترا في الساعة وتسبب في إغراق المدينة واقتلاع أسقف المنازل والمتاجر والفنادق وغمر المركبات بالماء وقطع الاتصالات بالإضافة إلى إغلاق الطرق والمسارات الجوية.
ولم تصدر الحكومة حتى الآن معلومات تُذكر عن القتلى والجرحى. وارتفع أحدث عدد للقتلى إلى 39 من 27 في تقارير سابقة، مع وجود أربعة آخرين في عداد المفقودين بسبب الإعصار.
وذكرت الحكومة أن القتلى هم 29 رجلا و10 نساء، وذلك نقلا عن بيانات من ولاية جيريرو التي تقع بها أكابولكو.
وأضافت أن أكثر من 220 ألف منزل و80 بالمئة من قطاع الفنادق تضرروا وأن أكثر من 513 ألف شخص انقطعت عنهم الكهرباء.
وتُقدر تكلفة الدمار الذي خلفه أوتيس بمليارات الدولارات، وتم إرسال ثمانية آلاف جندي لمساعدة الميناء المتضرر في التعافي.
اقرأ ايضاً:
إعصار بالغ الخطورة وكارثي يهدّد مدينة أكابولكو المكسيكية
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN28102023000110011019ID1107323115
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.