روسيا تحذر من تهجير مليوني فلسطيني : إذا تم محو غزة فسيؤدي ذلك إلى كارثة لقرون



انتقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الولايات المتحدة لعدم دعمها لمشروعات القرارات التى تتقدم بها روسيا والتي تدعو إلى إنهاء الأعمال العدائية في الشرق الأوسط في مجلس الأمن الدولي، محذرا من تهجير وتشريد مليوني فلسطيني ، مشيراً إلى انه إذا تم محو غزة فسيؤدي ذلك إلى كارثة لقرون.

وقال لافروف خلال مقابلة صحفية مع وكالة أنباء بيلتا البيلاروسية الرسمية السبت: "من الواضح أن مثل هذا النهج كارثي". ونشرت وزارة الخارجية الروسية مضمون المقابلة أيضا السبت.

وأضاف الوزير الروسى أن الصراع يجب أن يحل سلميا، حتى لو كانت التوترات الحالية لا تسمح بإجراء محادثات حول حل الدولتين.

وحذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من تهجير وتشريد مليوني فلسطيني وسط الغارات الإسرائيلية على غزة.

وقال "إذا تم محو غزة فسيؤدي ذلك إلى كارثة لعقود إن لم يكن لقرون".

وحذر لافروف من شن هجوم بري إسرائيلي متوقع على نطاق واسع وأكد مجددا على ضرورة وقف لإطلاق النار لإيصال المساعدات الإنسانية.

وتستمر موسكو فى عرضها للتوسط في الصراع، حتى في الوقت الذي تقصف فيه أوكرانيا المجاورة في حرب بدأت العام الماضي.



ويسعى الكرملين إلى إظهار أن روسيا ليست معزولة دوليا، على الرغم من العقوبات التي فرضها الغرب.

وذكر لافروف أن موسكو دعمت بنشاط إنشاء دولة إسرائيل خلال الحقبة السوفيتية ولكنه قال إنها ( أى إسرائيل ) فشلت مع ذلك في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف أن موسكو أبلغت الحكومة الإسرائيلية بصورة متكررة أن العنف لن يتوقف طالما لم يكن للفلسطينيين دولة خاصة بهم.

وذكر وزير الخارجية الروسى أنه "في غياب دولة، سيكون هناك تهديد دائم لإسرائيل".

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