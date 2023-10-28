لبنان يعلن إصابة ضابط في قوة الأمم المتحدة بلبنان جراء قصف إسرائيلي

أصيب أحد ضباط قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، إثر قصف إسرائيلي على بلدة حولا قرب موقع العباد جنوبي لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إن أحد عناصر قوات اليونيفيل تعرض لإصابات "متوسطة" في بطنه وذراعه، نتيجة سقوط قذيفتين إسرائيليتين على (المركز 8-33)

في البلدة.

وفي وقت سابق، شنت الطائرات الحربية الاسرائيلية، غارة على اطراف بلدة بيت ليف - حي الغزار، كما أغارت طائرة مسيرة إسرائيلية على محلة العمرة – سردا.

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