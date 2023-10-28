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موسكو تكشف آخر تطورات الرهائن الروس المحتجزين في غزة

10/28/2023 7:22:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


وعد ممثلون عن حركة حماس الفلسطينية بالاستجابة لطلب موسكو بإطلاق سراح ثمانية روس تم احتجازهم كرهائن، وفقا لنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف.

وقال بوجدانوف لوكالة الأنباء الروسية تاس " سلمنا قائمة لممثلي حماس خلال لقاء في موسكو.

وتتضمن ثمانية أشخاصهم مواطنون روس تم احتجازهم كرهائن، ووعدوا بالاستجابة، والمساعدة، والعثور عليهم واتخاذ كافة الإجراءات لتحريرهم".

يشار إلى أنه في وقت سابق زار ممثلون عن حركة حماس موسكو، حيث التقوا مع بوجدانوف.

وخلال اللقاء جذب الجانب الروسي، تحديدا، الانتباه لإطلاق سراح الرهائن وإجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة.

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