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وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير 36 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا قبالة القرم

10/28/2023 7:22:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت
إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت خلال الليل 36 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق البحر الأسود قبالة شبه جزيرة القرم.

ولم تكشف الوزارة في بيان لها عبر تطبيق تيليجرام ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن أضرار أو خسائر بشرية.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من التقرير بشكل مستقل.

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