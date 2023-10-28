وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير 36 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا قبالة القرم

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت
إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت خلال الليل 36 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق البحر الأسود قبالة شبه جزيرة القرم.
ولم تكشف الوزارة في بيان لها عبر تطبيق تيليجرام ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن أضرار أو خسائر بشرية.
ولم تتمكن رويترز من التحقق من التقرير بشكل مستقل.
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