حماس : جاهزون فوراً لإبرام صفقة تبادل للأسرى مع إسرائيل

أعلن رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، مساء السبت، جاهزية الحركة لتنفيذ فوري لصفقة تبادل عن جميع الأسرى في سجون إسرائيل مقابل أسراها لدى المقاومة.

وقال السنوار، في أول تصريح له منذ بدء معركة طوفان الأقصى: "جاهزون فورا لعقد صفقة تبادل تشمل الإفراج عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال مقابل الإفراج عن جميع الأسرى لدى المقاومة"،حسبما أورد المركز الفلسطيني للإعلام.

ويأتي تصريح السنوار، بعد قليل من إعلان الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، "أن اتصالات جرت في ملف الأسرى وكان هناك فرصة للوصول إلى صيغة اتفاق لكن العدو ماطل".

وقال

أبو عبيدة، في إيجاز اليوم السبت، "جرت اتصالات فيما يخص الأسرى، وكان هناك فرصة للوصول إلى صيغة اتفاق لكن العدو ماطل".



وأضاف بقوله، "ثمن الأسرى لدينا تبييض السجون، وإذا أراد العدو ذلك فنحن جاهزون وإذا أراد تجزئة الملف فنحن جاهزون لذلك".

وتابع في خطابه "زعم الجيش الإسرائيلي أنه قتل 10 مقاومين من الضفادع البشرية القسامية التي تسللت عبر البحر إلى شاطئ زيكيم قبل أيام، مؤكدا "أن قوام الفرقة التي تسللت وأرعبت الاحتلال عبر البحر، لم يكن سوى ثلاثة مقاومين".

كما كشف عن أن "مجاهدا واحدا من القسام هو الذي تصدى لتوغل قوات الاحتلال المحدود قبل أيام شرق خانيونس. رأينا نصر الله في مجاهد واحد من القسام دمر 3 دبابات و فر منه الجيش الإسرائيلي".

وجدد التأكيد على استعداد وجاهزية القسام للتصدي لقوات الاحتلال حال نفذت حربا برية، وقال: "نقول للعدو الذي يكرر تهديداته يوميا إننا لا نزال في انتظاره".

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