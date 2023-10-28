مصر : العراقيل الإسرائيلية تعيق دخول المساعدات إلى قطاع غزة



قالت مصر السبت إن "العراقيل الإسرائيلية"، بما في ذلك إجراءات تفتيش الشاحنات، تعيق التسليم الفوري للمساعدات من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان أنه "يشترط ضرورة تفتيش الحافلات بمعبر نتسانا الإسرائيلي المقابل لمعبر العوجة المصري، ثم تتوجه الحافلات بعد ذلك إلى منفذ رفح في رحلة تستغرق مسافة 100 كيلومتر قبل دخولها إلى القطاع عبر معبر رفح، الأمر الذي يخلق أعباء بيروقراطية ومعوقات تؤخر وصول تلك المساعدات بشكل كبير".

وأصبح معبر رفح الذي تديره مصر النقطة الرئيسية لإيصال المساعدات منذ أن فرضت إسرائيل حصارا على غزة ردا على هجوم شنه مسلحو حركة

(حماس) على جنوب إسرائيل من القطاع الساحلي في السابع من أكتوبر.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس الجمعة إنه قبل الصراع، كانت نحو 500 شاحنة تعبر إلى غزة يوميا، لكن في الأيام القليلة الماضية دخلت 12 شاحنة فقط في المتوسط ​​يوميا.

وذكر مصدر حدودي أن تلك الرحلة تؤدي إلى تأخير مدته 16 ساعة وأنها سبب عدم وصول عدد الشاحنات مجددا إلى 20 شاحنة، وهو العدد الذي تحقق في اليوم الأول لاستئناف دخول المساعدات.

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حركة حماس التي تحكم غزة قائلة إنها قتلت 1400 شخص واحتجزت عددا كبيرا من الرهائن في هجوم السابع من أكتوبر .

وانقطعت الاتصالات تقريبا بين سكان غزة المحاصرين والعالم الخارجي السبت، فيما أسقطت الطائرات الإسرائيلية المزيد من القنابل تزامنا مع هجوم بري. وتقول السلطات الفلسطينية إن 7650 قتلوا في غزة.

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