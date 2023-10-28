بعد قتله 22 شخصاً.. تفاصيل جديدة بشأن مطلق النار في ولاية ماين الأمريكية وكيف مات

أفادت شرطة ولاية ماين الأمريكية السبت أن الرجل الذي أطلق النار داخل صالة بولينغ وقتل 22 شخصا قبل أن ينتحر عانى من مشاكل صحية عقلية خطيرة، لكنه رغم ذلك تمكن من شراء سلاح بشكل قانوني باعتبار أن سجله لا يتضمن الخضوع لعلاج نفسي.

وأعلن مايك سوشوك مفوض السلامة العامة في ولاية ماين العثور على جثة روبرت كارد، جندي الاحتياط في الجيش البالغ 40 عاما، ليل الجمعة بعد أن أطلق النار على نفسه داخل مقطورة جرار بالقرب من مركز لإعادة التدوير حيث كان يعمل.

ولا يزال المحققون يحاولون تحديد دوافع كارد لارتكاب مجزرة الأربعاء في بلدة لويستون.

وقال سوشوك إن تقارير أفادت أن كارد كان يسمع أصواتا ويعاني من جنون العظمة، مضيفا للصحافيين "من الواضح أن هناك عنصرا يتعلق بالصحة العقلية في هذا الأمر".

وأضاف أن المحققين عثروا على رسالة تركها كارد لأحد أفراد أسرته تتضمن كلمة مرور هاتفه ومعلومات عن حسابه المصرفي، مشيرا إلى أن أسلوبها يوحي بأن صاحبها يعتزم الانتحار.

وضبطت الشرطة ثلاث قطع سلاح اشتراها كارد بشكل قانوني لأنه لم يجر ادخاله قسرا إلى مصحة عقلية.

ولفت سوشوك إلى أنه على الرغم من معاناة كارد من مشاكل عقلية بشكل واضح إضافة إلى تقييم نفسي قيل إنه خضع له وأفاد بذلك، إلا أن "فحص الخلفية لن يشير إلى أن هذا الشخص محظور" من شراء السلاح.

وأدى العثور على جثة كارد إلى إنهاء مطاردة استمرت يومين وتسببت بإغلاق مدينة لويستون التي يبلغ عدد سكانها 38 ألف نسمة.

وأقر سوشوك بالمساعدة التي قدمتها عائلة كارد، قائلا "هذه العائلة كانت متعاونة معنا بشكل لا يصدق".

وحصيلة الأربعاء هي الأسوأ في الولايات المتحدة منذ حادث إطلاق النار في مدرسة يوفالدي في تكساس حيث قتل رجل 19 طفلا ومدرستين في مايو 2022.

ويفوق عدد الأسلحة الفردية عدد السكان في الولايات المتحدة. وقتل أكثر من 15 ألف شخص في أعمال عنف استخدم فيها سلاح ناري منذ مطلع السنة بدون احتساب عمليات الانتحار، بحسب جمعية "غان فايولنس أركايف".

ويسجل في ولاية ماين أحد أدنى معدلات عمليات القتل للفرد في البلاد ويشكل الضحايا ال18 وفق جمعية "إيفريتاون" أكثر من المعدل السنوي لعمليات القتل بسلاح ناري فيها.

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