وزارة الصحة في غزة : ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى أكثر من 8 آلاف قتيل نصفهم من الأطفال

أعلنت وزارة الصحة في غزة

الأحد أن أكثر من 8 آلاف شخص قُتلوا في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر.

وقالت الوزارة

إن "حصيلة القتلى جراء العدوان الإسرائيلي تجاوزت 8 آلاف، نصفهم من الأطفال".

وكانت آخر حصيلة للقصف الإسرائيلي المستمر على القطاع قد بلغت 7703 قتلى بحسب الوزارة.

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