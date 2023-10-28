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الحجري يقيم أمسية فلكية لرصد الخسوف الجزئي

10/28/2023 7:18:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقام‭ ‬الباحث‭ ‬الفلكي‭ ‬علي‭ ‬الحجري‭ ‬أمسية‭ ‬رصد‭ ‬فلكية‭ ‬لرصد‭ ‬خسوف‭ ‬القمر‭ ‬الجزئي‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬ساعات،‭ ‬حضرها‭ ‬جمع‭ ‬غفير‭ ‬من‭ ‬مرتادي‭ ‬مضمار‭ ‬الاستقلال‭ ‬للمشي‭.‬

وقد‭ ‬تسلم‭ ‬الفلكي‭ ‬الحجري‭ ‬زمام‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬تثقيف‭ ‬الحضور‭ ‬بظاهرة‭ ‬الخسوف‭ ‬الجزئي‭ ‬وأزال‭ ‬مخاوفهم‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬رصد‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تلسكوب‭ ‬فلكي‭ ‬بقطر‭ ‬8‭ ‬إنشات‭ ‬لدمج‭ ‬المفاهيم‭ ‬العلمية‭ ‬والعملية،‭ ‬وأشار‭ ‬الحجري‭ ‬إلى‭ ‬استمتاع‭ ‬الحضور‭ ‬وبقائهم‭ ‬في‭ ‬الرصد‭ ‬قرابة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ساعتين‭ ‬وأخذ‭ ‬الصور‭ ‬التذكارية‭ ‬للقمر‭ ‬المخسوف‭.‬

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