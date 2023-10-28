الحجري يقيم أمسية فلكية لرصد الخسوف الجزئي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقام الباحث الفلكي علي الحجري أمسية رصد فلكية لرصد خسوف القمر الجزئي مساء أمس السبت على مدى أكثر من 3 ساعات، حضرها جمع غفير من مرتادي مضمار الاستقلال للمشي.
وقد تسلم الفلكي الحجري زمام الأمور في تثقيف الحضور بظاهرة الخسوف الجزئي وأزال مخاوفهم من هذه الظاهرة بعد أن تم رصد هذه الظاهرة من خلال تلسكوب فلكي بقطر 8 إنشات لدمج المفاهيم العلمية والعملية، وأشار الحجري إلى استمتاع الحضور وبقائهم في الرصد قرابة أكثر من ساعتين وأخذ الصور التذكارية للقمر المخسوف.
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