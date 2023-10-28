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((المهندسين)) تعلن النسخة السابعة للمؤتمر العربي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فبراير القادم

10/28/2023 7:18:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تستضيف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬المؤتمر‭ ‬العربي‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬المقرر‭ ‬انعقاده‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬27‭ - ‬28‭ ‬فبراير‭ ‬2024،‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ ‬للمؤتمرات‭ ‬بفندق‭ ‬الخليج،‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حيث‭ ‬يتمحور‭ ‬المؤتمر‭ ‬حول‭ ‬الموضوع‭ ‬الحيوي‭ "‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬لبنية‭ ‬تحتية‭ ‬مستدامة‭"‬،‭ ‬وسيصاحب‭ ‬المؤتمر‭ ‬معرض‭ ‬لأحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬والابتكارات‭ ‬التقنية‭ ‬والتطبيقات‭ ‬الجديدة،‭ ‬حيث‭ ‬يهدف‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬الابتكارات‭ ‬والتقنيات‭ ‬الرقمية‭ ‬الناشئة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬بطريقة‭ ‬مستدامة‭. ‬كما‭ ‬سيكون‭ ‬المؤتمر‭ ‬فرصة‭ ‬لإطلاق‭ ‬النقاشات‭ ‬الهادفة‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬القيّمة‭ ‬بين‭ ‬الحضور‭ ‬لتحفيز‭ ‬الابتكار‭ ‬والتغيير‭ ‬الإيجابي‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أفادت‭ ‬الدكتورة‭ ‬رائدة‭ ‬العلوي‭ ‬رئيسة‭ ‬جمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية‭ ‬ورئيسة‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للمؤتمر‭ ‬بأن‭ ‬المؤتمر‭ ‬يتم‭ ‬تنظيمه‭ ‬بالتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬جمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية‭ ‬واتحاد‭ ‬المهندسين‭ ‬العرب،‭ ‬ويتمتع‭ ‬بالدعم‭ ‬التقني‭ ‬القوي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الهيئات‭ ‬الهندسية‭ ‬العالمية‭ ‬الرائدة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المعهد‭ ‬العالمي‭ ‬للهندسة‭ ‬الكهربائية‭ ‬والإلكترونية‭ (‬ IEEE ‭)‬،‭ ‬والمعهد‭ ‬العالمي‭ ‬للهندسة‭ ‬والتكنولوجيا‭ (‬ IET ‭)‬،‭ ‬والاتحاد‭ ‬العالمي‭ ‬للمنظمات‭ ‬الهندسية‭ (‬ WFEO ‭). ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬والدعم‭ ‬سيمنحان‭ ‬المؤتمر‭ ‬طابعًا‭ ‬عالميًا،‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والرؤى‭ ‬المتطورة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬وأشارت‭ ‬د‭. ‬العلوي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬سيجمع‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬والخبراء‭ ‬والمهندسين‭ ‬الرائدين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬الاتصالات‭ ‬والمعلومات،‭ ‬الذين‭ ‬سيشاركون‭ ‬خبراتهم‭ ‬ورؤاهم‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬تحسين‭ ‬وتعزيز‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لمستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬سيوفر‭ ‬المؤتمر‭ ‬منصة‭ ‬مثالية‭ ‬لتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬والابتكارات‭ ‬وتطوير‭ ‬استراتيجيات‭ ‬تكنولوجية‭ ‬متطورة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التقدم‭ ‬والتطور‭ ‬الشامل‭ ‬في‭ ‬المجتمعات‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالإمام‭ ‬السماك‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬العربي‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬2024‭ ‬قد‭ ‬حظي‭ ‬بإقبال‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬الاوراق‭ ‬المقدمة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬370‭ ‬ورقة‭ ‬بحثية،‭ ‬تم‭ ‬قبول‭ ‬115‭ ‬ورقة‭ ‬بحثية‭ ‬بعد‭ ‬إجراء‭ ‬عملية‭ ‬مراجعة‭ ‬صارمة‭ ‬لها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬المؤتمر‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬والابتكار،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬المؤتمر‭ ‬العربي‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬2024‭ ‬حدثاً‭ ‬استثنائياً‭ ‬حقاً‭ ‬هو‭ ‬طابعه‭ ‬الدولي،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬والذين‭ ‬ينتمون‭ ‬إلى‭ ‬37‭ ‬دولة‭ ‬حضورهم‭ ‬،‭ ‬مما‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الأهمية‭ ‬العالمية‭ ‬للمؤتمر،‭ ‬نظراً‭ ‬لتجمع‭ ‬المتخصصين‭ ‬والخبراء‭ ‬والباحثين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬منصة‭ ‬فريدة‭ ‬للتواصل‭ ‬وتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬والتعاون‭.‬

ولمزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬المؤتمر‭ ‬وتفاصيل‭ ‬التسجيل‭ ‬والبرنامج‭ ‬الكامل،‭ ‬يمكن‭ ‬زيارة‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للمؤتمر‭ ‬على‭ ‬ https ‭://‬ arabict ‭.‬ info ‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬التحديثات‭ ‬والإعلانات‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬موعد‭ ‬انعقاد‭ ‬المؤتمر‭.‬

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