((المهندسين)) تعلن النسخة السابعة للمؤتمر العربي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فبراير القادم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تستضيف مملكة البحرين النسخة السابعة من المؤتمر العربي لتقنية المعلومات والاتصالات المقرر انعقاده في الفترة 27 - 28 فبراير 2024، في مركز الخليج الدولي للمؤتمرات بفندق الخليج، تحت رعاية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين حيث يتمحور المؤتمر حول الموضوع الحيوي "التحول الرقمي لبنية تحتية مستدامة"، وسيصاحب المؤتمر معرض لأحدث التقنيات وأفضل الممارسات والابتكارات التقنية والتطبيقات الجديدة، حيث يهدف هذا المؤتمر إلى تسليط الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات الرقمية الناشئة التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي بطريقة مستدامة. كما سيكون المؤتمر فرصة لإطلاق النقاشات الهادفة وتبادل الخبرات القيّمة بين الحضور لتحفيز الابتكار والتغيير الإيجابي.
من جانبها أفادت الدكتورة رائدة العلوي رئيسة جمعية المهندسين البحرينية ورئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر بأن المؤتمر يتم تنظيمه بالتعاون المشترك بين جمعية المهندسين البحرينية واتحاد المهندسين العرب، ويتمتع بالدعم التقني القوي من قبل الهيئات الهندسية العالمية الرائدة، بما في ذلك المعهد العالمي للهندسة الكهربائية والإلكترونية ( IEEE )، والمعهد العالمي للهندسة والتكنولوجيا ( IET )، والاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية ( WFEO ). وأضافت أن هذا التعاون والدعم سيمنحان المؤتمر طابعًا عالميًا، لتبادل الخبرات والرؤى المتطورة من مختلف أنحاء العالم في هذا المجال. وأشارت د. العلوي إلى أن المؤتمر سيجمع نخبة من العلماء والخبراء والمهندسين الرائدين في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، الذين سيشاركون خبراتهم ورؤاهم حول كيفية تحسين وتعزيز البنية التحتية لمستقبل أكثر استدامة. بالإضافة إلى ذلك، سيوفر المؤتمر منصة مثالية لتبادل الأفكار والابتكارات وتطوير استراتيجيات تكنولوجية متطورة تسهم في تعزيز التقدم والتطور الشامل في المجتمعات.
من جانب آخر أكد الدكتور عبدالإمام السماك نائب رئيس اللجنة الفنية للمؤتمر أن المؤتمر العربي لتقنية المعلومات والاتصالات 2024 قد حظي بإقبال كبير من ناحية الاوراق المقدمة، حيث تم تقديم ما مجموعه 370 ورقة بحثية، تم قبول 115 ورقة بحثية بعد إجراء عملية مراجعة صارمة لها، وهو ما يعكس التزام المؤتمر بالحفاظ على أعلى معايير الجودة والابتكار، مضيفاً أن ما يجعل المؤتمر العربي لتقنية المعلومات والاتصالات 2024 حدثاً استثنائياً حقاً هو طابعه الدولي، حيث أكد المشاركون في المؤتمر والذين ينتمون إلى 37 دولة حضورهم ، مما يسلط الضوء على الأهمية العالمية للمؤتمر، نظراً لتجمع المتخصصين والخبراء والباحثين من جميع أنحاء العالم، وهو ما يجعل هذا الحدث منصة فريدة للتواصل وتبادل المعرفة والتعاون.
ولمزيد من المعلومات حول المؤتمر وتفاصيل التسجيل والبرنامج الكامل، يمكن زيارة الموقع الرسمي للمؤتمر على https :// arabict . info للتعرف على التحديثات والإعلانات مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر.
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