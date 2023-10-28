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النائب النعيمي يتقدم باقتراحات لتسجيل السيارات مجانا والإعفاء من رسوم خدمات المرور للمواطنين

10/28/2023 7:18:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تقدم‭ ‬النائب‭ ‬د‭. ‬علي‭ ‬النعيمي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بثلاثة‭ ‬اقتراحات‭ ‬بقانون،‭ ‬واقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬آخر‭ ‬بشأن‭ ‬تعديل‭ ‬بعض‭ ‬مواد‭ ‬قانون‭ ‬المرور‭ ‬وهي‭ ‬كالتالي‭ ‬أولاً‭: ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬الذي‭ ‬يقبل‭ ‬التصالح‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬مبلغًا‭ ‬يعادل‭ ‬نصف‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للغرامة‭ ‬المقررة‭ ‬للجريمة‭ ‬في‭ ‬موعد‭ ‬أقصاه‭ ‬ثلاثون‭ ‬يومًا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬عرض‭ ‬التصالح‭ ‬عليه‭ ‬بديلا‭ ‬من‭ ‬أسبوع،‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬تعديل‭ ‬القانون‭ ‬الثاني‭: ‬تكون‭ ‬شهادة‭ ‬التسجيل‭ ‬التي‭ ‬تصدرها‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬صالحة‭ ‬لمدة‭ ‬سنتين‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إصدارها‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬واحدة،‭ ‬ويجوز‭ ‬تجديدها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬لمثل‭ ‬مدتها‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬يقدم‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬الشأن‭ ‬إلى‭ ‬الإدارة‭ ‬على‭ ‬النموذج‭ ‬المعد‭ ‬لذلك‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬مدة‭ ‬صلاحيتها،‭ ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬طلب‭ ‬تجديد‭ ‬شهادة‭ ‬التسجيل‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬مدة‭ ‬صلاحيتها‭ ‬أو‭ ‬قدم‭ ‬وكانت‭ ‬الإجراءات‭ ‬غير‭ ‬مستوفاة،‭ ‬يسري‭ ‬تجديد‭ ‬الشهادة‭ ‬للمدة‭ ‬المتبقية‭ ‬من‭ ‬السنتين،‭ ‬كما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬تعديل‭ ‬القانون‭ ‬الثالث‭: ‬تسجيل‭ ‬المركبة‭ ‬دون‭ ‬شرط‭ ‬الرسوم‭ ‬المستحقة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مقترح‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭ ‬إعفاء‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬الخاصة‭ ‬بخدمات‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور،‭ ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تخفيف‭ ‬الأعباء‭ ‬والالتزامات‭ ‬المادية‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المصلحة‭ ‬المجتمعية‭.

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