أستاذ أكاديمي يدعو إلى إطلاق جائزة بحرينية عالمية للغة العربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

دعا‭ ‬الدكتور‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬عربي‭ ‬أستاذ‭ ‬الأدب‭ ‬والنقد‭ ‬الحديث‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬بكلية‭ ‬الآداب‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هنالك‭ ‬جائزة‭ ‬عالمية‭ ‬لآداب‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬لتشجيع‭ ‬المجتمع‭ ‬واستنهاضهم‭ ‬نحو‭ ‬اللغة،‭ ‬كما‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬استثمار‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬للترويج‭ ‬للغة‭ ‬العربية‭ ‬فهذه‭ ‬الوسائل‭ ‬تعد‭ ‬وسيلة‭ ‬ناجحة‭ ‬ومهمة‭ ‬جدًا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬





وحذَّر‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬خاص‭ ‬من‭ ‬خطورة‭ ‬تدني‭ ‬مستوى‭ ‬الاهتمام‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬العربي،‭ ‬لأن‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬لغة‭ ‬تخاطب‭ ‬وتواصل‭ ‬إنما‭ ‬هي‭ ‬تمثّل‭ ‬ثقافة‭ ‬الإنسان‭ ‬وهويته‭.‬

وفيما‭ ‬يلي‭ ‬هذا‭ ‬نص‭ ‬الحوار‭:‬

* ‭ ‬برأيك‭ ‬ما‭ ‬خطورة‭ ‬تدني‭ ‬مستوى‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬العربي‭ ‬وجهلهم‭ ‬بأهمية‭ ‬اللغة؟

‭-‬الخطورة‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬إدراك‭ ‬ماهية‭ ‬اللغة،‭ ‬لأن‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬لغة‭ ‬تخاطب‭ ‬وتواصل‭ ‬إنما‭ ‬هي‭ ‬تمثّل‭ ‬ثقافة‭ ‬الإنسان‭ ‬وهويته،‭ ‬ومن‭ ‬أسباب‭ ‬ترّدي‭ ‬هذه‭ ‬الأمة‭ ‬وتراجعها‭ ‬هو‭ ‬تراجع‭ ‬هذه‭ ‬اللغة‭ ‬التي‭ ‬كوّنت‭ ‬ثقافة‭ ‬الإنسان‭ ‬فحينما‭ ‬تضعف‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬الشخص‭ ‬العربي‭ ‬سينحاز‭ ‬بثقافته‭ ‬إلى‭ ‬لغات‭ ‬أخرى‭ ‬فإذا‭ ‬انحاز‭ ‬للغة‭ ‬أخرى‭ ‬بمعنى‭ ‬إذا‭ ‬أصبحت‭ ‬اللغة‭ ‬الأخرى‭ ‬هي‭ ‬لغة‭ ‬حديثه‭ ‬وإتقانه‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬أنه‭ ‬سيفقد‭ ‬هويته‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬سيفكر‭ ‬بعقلية‭ ‬تلك‭ ‬اللغة‭ ‬التي‭ ‬يتكلم‭ ‬بها،‭ ‬فأهم‭ ‬إشكالية‭ ‬نواجهها‭ ‬هي‭ ‬ضياع‭ ‬الهوية‭ ‬والثقافة‭ ‬العربية‭ ‬ويكون‭ ‬ذلك‭ ‬بضياع‭ ‬اللغة‭.‬

* ‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬لغات‭ ‬العالم‭ ‬ولكن‭ ‬اللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬نراها‭ ‬اليوم‭ ‬هي‭ ‬الأهم‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬مجالات‭ ‬الدراسة‭ ‬والعمل‭ ‬فما‭ ‬رأيك‭ ‬في‭ ‬ذلك؟

‭- ‬اللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬أُريدَ‭ ‬لها‭ ‬ذلك،‭ ‬فالّذي‭ ‬جعلها‭ ‬الأكثر‭ ‬طلبًا‭ ‬وانتشارًا‭ ‬أن‭ ‬المجتمعات‭ ‬جميعها‭ ‬تدفع‭ ‬نحو‭ ‬ذلك‭ ‬وحتى‭ ‬مجتمعاتنا،‭ ‬فعندما‭ ‬نقرأ‭ ‬إعلانات‭ ‬للتوظيف‭ ‬يُكتب‭ ‬من‭ ‬الشروط‭ ‬إتقان‭ ‬المتقدم‭ ‬للغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬ولم‭ ‬نقرأ‭ ‬قط‭ ‬أن‭ ‬يتقن‭ ‬العربية‭ ‬إضافةً‭ ‬لها،‭ ‬فنرى‭ ‬عدم‭ ‬الاهتمام‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العمل،‭ ‬ولكن‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬ليست‭ ‬الأكثر‭ ‬انتشارًا‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬اللغة‭ ‬الأفضل‭ ‬والأكمل‭ ‬ببساطة‭ ‬لأنها‭ ‬لغة‭ ‬حافظت‭ ‬على‭ ‬أصولها‭ ‬القديمة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2000‭ ‬سنة‭ ‬تقريبًا‭ ‬وهذا‭ ‬غير‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬لغة‭ ‬أخرى،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬ظواهر‭ ‬كثيرة‭ ‬في‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬في‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬اللغات‭ ‬فهي‭ ‬لغة‭ ‬لها‭ ‬خصوصية‭ ‬متعلقة‭ ‬بثقافة‭ ‬وبدين‭ ‬أمة‭ ‬والقرآن‭ ‬الكريم،‭ ‬وهذا‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬ألا‭ ‬نتعلم‭ ‬لغة‭ ‬أخرى‭ ‬بل‭ ‬نشجع‭ ‬على‭ ‬تعلم‭ ‬باقي‭ ‬اللغات‭ ‬ولكن‭ ‬ليس‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬فهي‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬التعلم‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يأتي‭ ‬بعدها‭ ‬باقي‭ ‬اللغات‭.‬

* ‭ ‬اليوم‭ ‬نرى‭ ‬المجتمعات‭ ‬تستصعب‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬اللغات‭ ‬الأخرى‭ ‬وحتى‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬هذه‭ ‬اللغة،‭ ‬فما‭ ‬أهم‭ ‬الأسباب‭ ‬لذلك‭ ‬وما‭ ‬الحل‭ ‬بنظرك؟

‭- ‬أي‭ ‬إنسان‭ ‬يتعلم‭ ‬لغة‭ ‬أخرى‭ ‬فسيجد‭ ‬نوعًا‭ ‬من‭ ‬الصعوبة‭ ‬لكن‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬لها‭ ‬خصوصية‭ ‬معينة‭ ‬قد‭ ‬تجعل‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬السهولة‭ ‬أن‭ ‬يُتعلمها‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬ليس‭ ‬مستحيلاً‭ ‬فهنالك‭ ‬من‭ ‬تعلموها‭ ‬وأتقنوها‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬العرب‭ ‬إنما‭ ‬نحن‭ ‬نحتاج‭ ‬هنا‭ ‬أن‭ ‬نضع‭ ‬المناهج‭ ‬والأصول‭ ‬التعليمية‭ ‬لإيصال‭ ‬هذه‭ ‬اللغة‭ ‬للآخرين‭ ‬غير‭ ‬العرب‭ ‬لمن‭ ‬أراد‭ ‬تعلم‭ ‬اللغة،‭ ‬المفارقة‭ ‬عند‭ ‬العرب‭ ‬أنهم‭ ‬قد‭ ‬يسهل‭ ‬عليهم‭ ‬تعلم‭ ‬لغة‭ ‬أخرى‭ ‬لأن‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬النطق‭ ‬والحديث‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬فمخارج‭ ‬الحروف‭ ‬كثيرة‭ ‬ومتنوعة‭ ‬بينما‭ ‬اللغات‭ ‬الأخرى‭ ‬بعض‭ ‬حروفنا‭ ‬لا‭ ‬يستطيعون‭ ‬نطقها،‭ ‬وهنالك‭ ‬مراكز‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬لكن‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬رعاية‭ ‬كما‭ ‬تُراعى‭ ‬اللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬في‭ ‬جامعاتنا‭ ‬ومدارسنا‭ ‬العربية،‭ ‬فمن‭ ‬رأيي‭ ‬إننا‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬برامج‭ ‬للغة‭ ‬العربية‭ ‬كبرامج‭ ‬‮«‬التوفل‭ ‬و‭ ‬الآيلتس‮»‬‭ ‬تراعي‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬عند‭ ‬الأجانب‭.‬

* ‭ ‬ما‭ ‬دور‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬الترويج‭ ‬لحب‭ ‬العربية؟

‭- ‬يعتمد‭ ‬دور‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬أصحاب‭ ‬الحسابات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬قنوات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬الآن‭ ‬أن‭ ‬لوسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬التأثير‭ ‬الكبير‭ ‬والمباشر‭ ‬والعميق‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬آخر،‭ ‬فأعتقد‭ ‬أننا‭ ‬لو‭ ‬استطعنا‭ ‬استغلال‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬الترويج‭ ‬للغة‭ ‬العربية‭ ‬فسنحقق‭ ‬نجاحًا‭ ‬كبيرًا،‭ ‬فأنا‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬دورها‭ ‬سيكون‭ ‬كبيرًا‭ ‬ولكن‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬التفعيل‭ ‬وأن‭ ‬توضع‭ ‬لها‭ ‬التصورات‭ ‬السليمة‭ ‬فهي‭ ‬قناة‭ ‬مهمة‭ ‬جدًا‭ ‬لمن‭ ‬أراد‭ ‬أن‭ ‬ينشر‭ ‬رسالته‭.‬

* ‭ ‬لماذا‭ ‬اهتم‭ ‬الأهالي‭ ‬بتعليم‭ ‬أبنائهم‭ ‬في‭ ‬مدارس‭ ‬أجنبية‭ ‬خاصة‭ ‬وما‭ ‬تأثير‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬نموهم‭ ‬اللغوي‭ ‬في‭ ‬العربية؟

‭- ‬الاهتمام‭ ‬نابع‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الاعتقاد‭ ‬المنحرف‭ ‬عند‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬بأن‭ ‬اللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬هي‭ ‬اللغة‭ ‬العالمية،‭ ‬ولأنه‭ ‬يريد‭ ‬مستقبلا‭ ‬مشرقًا‭ ‬لأبنائه‭ ‬فيعلمهم‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الأجنبية‭ ‬للأسف‭ ‬الشديد‭ ‬فيجني‭ ‬على‭ ‬ثقافتهم‭ ‬وعلى‭ ‬جيلهم‭ ‬بتعليمهم‭ ‬للغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬بل‭ ‬والتحدث‭ ‬معهم‭ ‬بهذه‭ ‬اللغة‭ ‬ولا‭ ‬يهتم‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬فتنشأ‭ ‬عند‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأبناء‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬بلغة‭ ‬عرجاء‭ ‬تمزج‭ ‬بين‭ ‬اللغتين‭ ‬فيظنون‭ ‬دائمًا‭ ‬أن‭ ‬اللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬هي‭ ‬لغة‭ ‬التقدم‭ ‬والتطور‭ ‬واللغة‭ ‬العربية‭ ‬لغة‭ ‬التخلّف،‭ ‬وهذا‭ ‬الاعتقاد‭ ‬حاولت‭ ‬أن‭ ‬تُؤصّل‭ ‬له‭ ‬بعض‭ ‬الثقافات‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬تحاول‭ ‬أن‭ ‬تُعلي‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬ثقافتهم‭ ‬ولغتهم‭ ‬ودائمًا‭ ‬ما‭ ‬تعكس‭ ‬صورةً‭ ‬مظلمةً‭ ‬عن‭ ‬العرب‭ ‬والثقافة‭ ‬العربية‭ ‬وهذا‭ ‬غير‭ ‬صحيح‭ ‬بل‭ ‬على‭ ‬العكس‭ ‬كما‭ ‬يبيّن‭ ‬ابن‭ ‬خلدون‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬صور‭ ‬تخلّف‭ ‬الأشخاص‭ ‬والأمم‭ ‬أن‭ ‬تهجر‭ ‬الأمة‭ ‬لغتها‭ ‬إلى‭ ‬لغة‭ ‬أخرى‭.‬





* ‭ ‬تحدي‭ ‬القراءة‭ ‬فتح‭ ‬مجالاً‭ ‬كبيرًا‭ ‬لجيل‭ ‬النشء‭ ‬لمرافقة‭ ‬الكتاب‭ ‬فكيف‭ ‬يمكن‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الكبير‭ ‬لطلاب‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين؟

‭- ‬طبعًا‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬المهمة‭ ‬والذي‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬الثقافة،‭ ‬وإذا‭ ‬كنا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نتكلم‭ ‬عن‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تستفيد‭ ‬الجامعة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬بكل‭ ‬بساطة‭ ‬بوصفها‭ ‬مؤسسة‭ ‬تعليمية‭ ‬وطنية‭ ‬رائدة‭ ‬أن‭ ‬تبادر‭ ‬لاحتضان‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬وهي‭ ‬مبادرة‭ ‬تحاول‭ ‬أن‭ ‬تتعاون‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الثقافية‭ ‬والتعليمية‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬لكي‭ ‬تنشر‭ ‬هذه‭ ‬اللغة،‭ ‬فالأولى‭ ‬أن‭ ‬تأخذ‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬زمام‭ ‬المبادرة‭ ‬فتكون‭ ‬لها‭ ‬صلة‭ ‬بهذا‭ ‬البرنامج‭ ‬بحملات‭ ‬ومكاتب‭ ‬لتشجيع‭ ‬الطلاب‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭.‬

* ‭ ‬إلى‭ ‬متى‭ ‬تظل‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬كلية‭ ‬متخصصة‭ ‬للغة‭ ‬العربية؟

‭- ‬لدينا‭ ‬قسم‭ ‬للغة‭ ‬العربية‭ ‬وحقيقةً‭ ‬هذه‭ ‬المسميات‭ ‬ليست‭ ‬مهمة‭ ‬كثيرًا،‭ ‬فقسم‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬يقوم‭ ‬مقام‭ ‬كلية‭ ‬اللغة‭ ‬العربية،‭ ‬صحيح‭ ‬أن‭ ‬كلمة‭ ‬كلية‭ ‬سيعطيها‭ ‬أقساما‭ ‬وتخصصات‭ ‬أكثر‭ ‬فمثلاً‭ ‬سيكون‭ ‬هنالك‭ ‬قسم‭ ‬مخصص‭ ‬للبلاغة‭ ‬والأدب‭ ‬وآخر‭ ‬للنحو‭ ‬واللغويات‭ ‬وغيرها،‭ ‬ولكن‭ ‬القسم‭ ‬نفسه‭ ‬يقوم‭ ‬بذات‭ ‬العمل‭ ‬وهذا‭ ‬ليس‭ ‬بالأمر‭ ‬السهل‭ ‬فأعداد‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬القسم‭ ‬تفوق‭ ‬1000‭ ‬طالب،‭ ‬فنحن‭ ‬نتمنى‭ ‬ومع‭ ‬هذه‭ ‬الرؤية‭ ‬لوجود‭ ‬كلية‭ ‬خاصة‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أنها‭ ‬رؤية‭ ‬طموحة‭ ‬ولكن‭ ‬أيضًا‭ ‬وجود‭ ‬قسم‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬عملا‭ ‬كافيا‭ ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‭.‬

* ‭ ‬كيف‭ ‬نعزز‭ ‬تعليم‭ ‬العربية‭ ‬بدراسة‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬والجامعات؟

‭- ‬طبعًا‭ ‬النص‭ ‬القرآني‭ ‬بوصفه‭ ‬النص‭ ‬الأكبر‭ ‬والأسمى‭ ‬هو‭ ‬النص‭ ‬الأنموذج‭ ‬الكامل‭ ‬للغة‭ ‬العربية‭ ‬الكامنة‭ ‬والراقية‭ ‬الفصيحة،‭ ‬فلا‭ ‬شك‭ ‬أنه‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬النص‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬النصوص‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬تدرّس‭ ‬جميع‭ ‬المهارات‭ ‬اللغوية‭ ‬والمعتمد‭ ‬في‭ ‬تعليم‭ ‬جميع‭ ‬مهارات‭ ‬اللغة‭ ‬النقد‭ ‬والأدب‭ ‬وغيرها‭ ‬فيكون‭ ‬النص‭ ‬القرآني‭ ‬هو‭ ‬الأساس‭ ‬مع‭ ‬بقية‭ ‬النصوص،‭ ‬هنالك‭ ‬أفكار‭ ‬كثيرة‭ ‬لتعزيز‭ ‬دراسة‭ ‬اللغة‭ ‬بالقرآن‭ ‬الكريم‭ ‬ولعل‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬هذه‭ ‬الأفكار‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬نفس‭ ‬المواد‭ ‬في‭ ‬اللغة‭ ‬تعتمد‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬على‭ ‬النموذج‭ ‬القرآني،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬المواد‭ ‬الخاصة‭ ‬بذلك‭ ‬أي‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مواد‭ ‬بمسمى‭ ‬النحو‭ ‬القرآني‭ ‬والصرف‭ ‬القرآني‭ ‬في‭ ‬كتب،‭ ‬تعليم‭ ‬القرآن‭ ‬وتحفيظه‭ ‬وتفسيره‭ ‬للأجيال‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬النص‭.‬

* ‭ ‬نسمع‭ ‬عن‭ ‬بطالة‭ ‬خريجي‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬البحرينية،‭ ‬هل‭ ‬هناك‭ ‬أفكار‭ ‬لتطوير‭ ‬تدريس‭ ‬العربية‭ ‬ليتناسب‭ ‬مع‭ ‬سوق‭ ‬العمل؟

‭- ‬نحن‭ ‬لدينا‭ ‬إشكالية‭ ‬في‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والمخرجات‭ ‬التعليمية،‭ ‬وهي‭ ‬أنه‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬للمخرجات‭ ‬سوق‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬ليست‭ ‬مهمتها‭ ‬أن‭ ‬توظف‭ ‬الطلاب‭ ‬بل‭ ‬أن‭ ‬تُعطي‭ ‬علمًا‭ ‬فقط،‭ ‬أما‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬فهذه‭ ‬قضية‭ ‬أخرى‭ ‬وهناك‭ ‬جهات‭ ‬دورها‭ ‬أن‭ ‬تنسق‭ ‬لتوظيف‭ ‬هؤلاء‭ ‬الخريجين،‭ ‬والمفترض‭ ‬ألا‭ ‬نجعل‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬يحكم‭ ‬تخصصاتنا،‭ ‬لنفترض‭ ‬أن‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬تشبّع‭ ‬من‭ ‬قسم‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬فهل‭ ‬نلغي‭ ‬القسم‭ ‬ولا‭ ‬ندرّس‭ ‬اللغة‭ ‬العربية؟‭! ‬لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬هنالك‭ ‬اقتراحات‭ ‬كثيرة‭ ‬ليس‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬احتضان‭ ‬خريجي‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬خاصة‭ ‬لتنمية‭ ‬مهارات‭ ‬تدريس‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬وتطوير‭ ‬هذه‭ ‬المهارات،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬نذكر‭ ‬مشكلة‭ ‬أن‭ ‬قسم‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬الآداب‭ ‬يعطي‭ ‬علوم‭ ‬العربية‭ ‬فقط‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬اهتمام‭ ‬مباشر‭ ‬بتطوير‭ ‬مهارات‭ ‬تدريس‭ ‬اللغة‭ ‬العربية،‭ ‬فمن‭ ‬رأيي‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬انتقاء‭ ‬الأساتذة‭ ‬وإعطاؤهم‭ ‬دورات‭ ‬خاصة‭ ‬ومتابعتهم‭ ‬وتطوير‭ ‬الكتاب‭ ‬المدرسي‭ ‬وتغيير‭ ‬مواضيعه‭ ‬سنويًّا‭.‬





* ‭ ‬هل‭ ‬يمكن‭ ‬للبحرين‭ ‬أن‭ ‬تعلن‭ ‬عن‭ ‬جائزة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬الأدب‭ ‬أو‭ ‬الشعر‭ ‬أو‭ ‬النقد؟

‭- ‬عن‭ ‬نفسي‭ ‬قدمت‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬التصورات‭ ‬لعدة‭ ‬مؤسسات‭ ‬أهلية‭ ‬وحكومية‭ ‬لتأسيس‭ ‬مسابقة‭ ‬شعرية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬ومهرجان‭ ‬أدبي‭ ‬شعري‭ ‬أسوةً‭ ‬بالدول‭ ‬العربية‭ ‬فكل‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬لديها‭ ‬جوائز‭ ‬عالمية،‭ ‬فنتمنى‭ ‬ذلك‭ ‬وهو‭ ‬بالإمكان‭ ‬وبسهولة‭ ‬أيضًا‭. ‬

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