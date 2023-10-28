إدارة الأوقاف السنية تكرم مؤذني مساجد وجوامع البحرين

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- Akhbar Al Khaleej) نظمت إدارة الأوقاف السنية حفلا كبيرا لتكريم ومكافأة جميع مؤذني مساجد وجوامع مملكة البحرين التابعين للإدارة، بالتعاون والتنسيق مع بيت التمويل الكويتي، وذلك في إطار عناية إدارة الأوقاف السنية بأصحاب الوظائف الدينية والاحتفاء بهم، بحضور الشيخ الدكتور راشد بن محمد بن فطيس الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية.
وقد ألقى راعي الحفل الشيخ الدكتور راشد بن محمد بن فطيس الهاجري كلمة بين فيها فضل المؤذنين، مشيرا الى ان الأذان شعيرة من أجلِّ شعائر الإسلام، ينادى بها لأعظم عبادة بعد التوحيد وهي الصلاة.
كما بين كثرة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من فضائل للمؤذنين، فالمؤذنون أطول الناس أعناقا، وهم من الدعاة إلى الله، ولا يسمع مدى صوت المؤذن شيء إلا شهد له يوم القيامة، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمؤذنين بالمغفرة.
كما أعرب الهاجري عن شكره وتقديره لأصحاب الفضيلة المؤذنين الذين عطروا الفضاء بالنداء إلى الصلاة وشكرهم على جهودهم الكبيرة في خدمة بيوت الله سبحانه وتعالى والقيام على راحة المصلين.
وقام الهاجري بتكريم عبدالحكيم الخياط الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي على مبادراتهم القيمة وإسهاماتهم الخيرية وتعاونهم الدائم مع الإدارة، اضافة إلى تكريم ومكافأة جميع المؤذنين تقديرا لهم واحتفاء بهم.
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