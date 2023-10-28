إدارة الأوقاف السنية تكرم مؤذني مساجد وجوامع البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬ألقى‭ ‬راعي‭ ‬الحفل‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬فطيس‭ ‬الهاجري‭ ‬كلمة‭ ‬بين‭ ‬فيها‭ ‬فضل‭ ‬المؤذنين،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الأذان‭ ‬شعيرة‭ ‬من‭ ‬أجلِّ‭ ‬شعائر‭ ‬الإسلام،‭ ‬ينادى‭ ‬بها‭ ‬لأعظم‭ ‬عبادة‭ ‬بعد‭ ‬التوحيد‭ ‬وهي‭ ‬الصلاة‭.‬

كما‭ ‬بين‭ ‬كثرة‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬عن‭ ‬النبي‭ ‬صلى‭ ‬الله‭ ‬عليه‭ ‬وسلم‭ ‬من‭ ‬فضائل‭ ‬للمؤذنين،‭ ‬فالمؤذنون‭ ‬أطول‭ ‬الناس‭ ‬أعناقا،‭ ‬وهم‭ ‬من‭ ‬الدعاة‭ ‬إلى‭ ‬الله،‭ ‬ولا‭ ‬يسمع‭ ‬مدى‭ ‬صوت‭ ‬المؤذن‭ ‬شيء‭ ‬إلا‭ ‬شهد‭ ‬له‭ ‬يوم‭ ‬القيامة،‭ ‬وقد‭ ‬دعا‭ ‬النبي‭ ‬صلى‭ ‬الله‭ ‬عليه‭ ‬وسلم‭ ‬للمؤذنين‭ ‬بالمغفرة‭.‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬الهاجري‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لأصحاب‭ ‬الفضيلة‭ ‬المؤذنين‭ ‬الذين‭ ‬عطروا‭ ‬الفضاء‭ ‬بالنداء‭ ‬إلى‭ ‬الصلاة‭ ‬وشكرهم‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬بيوت‭ ‬الله‭ ‬سبحانه‭ ‬وتعالى‭ ‬والقيام‭ ‬على‭ ‬راحة‭ ‬المصلين‭.‬

وقام‭ ‬الهاجري‭ ‬بتكريم‭ ‬عبدالحكيم‭ ‬الخياط‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬على‭ ‬مبادراتهم‭ ‬القيمة‭ ‬وإسهاماتهم‭ ‬الخيرية‭ ‬وتعاونهم‭ ‬الدائم‭ ‬مع‭ ‬الإدارة،‭ ‬اضافة‭ ‬إلى‭ ‬تكريم‭ ‬ومكافأة‭ ‬جميع‭ ‬المؤذنين‭ ‬تقديرا‭ ‬لهم‭ ‬واحتفاء‭ ‬بهم‭.‬

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