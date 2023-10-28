توزيع جائزة مشعل بن حمد بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم

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- Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أقيم الحفل الختامي للدورة الثانية من جائزة المغفور له بإذن الله تعالى مشعل بن حمد بن عبدالعزيز الصالح السنوية لحفظ القرآن الكريم، التي ينظمها مركز أبيّ بن كعب لتعليم القرآن الكريم، في جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي، بحضور فضيلة الشيخ ياسر بن إبراهيم الجلاهمة الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية نائب راعي الحفل، وحضور عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وسعادة القاضي عيسى بن سامي المناعي وكيل وزارة العدل لشئون العدل، وعدد من المسؤولين ووجهاء أسرة الصالح من المملكة العربية السعودية، إضافة إلى جمع من المواطنين والمقيمين.
وقد تضمن الحفل عرضا مرئيا عن فكرة إنشاء المسابقة ومقتطفات من تصفياتها التي أقيمت بمركز أحمد الفاتح الإسلامي، الجدير بالذكر أن عدد المشاركين في هذه الدورة قد ارتفع عن الدورة الأولى، حيث وصل عددهم إلى أكثر من 342 مشاركاً.
وقد ألقى عضو مجلس الشورى فضيلة الشيخ عادل بن عبدالرحمن المعاودة كلمة بهذه المناسبة، تحدث فيها عن فضل القرآن الكريم، وأهميته في حياة المسلمين، منوهاً بحرص مملكة البحرين، بقيادة صاحب الجلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه، على خدمة القرآن الكريم، ومشيداً بدعم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، للنشاط القرآني في البلاد.
كما أعربت بسمة بنت حمد بن عبدالعزيز الصالح إحدى أفراد رعاة الجائزة عن سعادتها الكبيرة بما تشهده المسابقات القرآنية من إقبال كبير ومشاركة واسعة في مملكة البحرين، مؤكدةً عن سعادة أسرة المغفور له بإذن الله تعالى مشعل بن حمد الصالح لإقامة فعاليات هذه الجائزة على أرض مملكة البحرين، مباركةً للقائمين على هذه الجائزة ما تحقق من نجاح كبير في دورتها الثانية، ومثمنةً جهود مركز أبيّ بن كعب لتعليم القرآن الكريم في تنظيم مثل هذا الحدث المبارك، متمنيةً لهذه الجائزة دوام التقدم والازدهار؛ لتبقى صدقة جارية في ثواب مشعل بن حمد الصالح، رحمه الله.
الجدير بالذكر أن جائزة المغفور له بإذن الله تعالى مشعل بن حمد بن عبدالعزيز الصالح السنوية لحفظ القرآن الكريم؛ تتضمن ثلاثة فروع: الأول حفظ عشرة أجزاء، والثاني حفظ خمسة أجزاء، والثالث حفظ ثلاثة أجزاء.
وفي ختام الحفل تفضل نائب راعي الحفل بتكريم الفائزين الخمسة الأوائل من كل فرع، إضافة إلى لجان التحكيم والتنظيم.
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