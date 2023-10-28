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توزيع جائزة مشعل بن حمد بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم

10/28/2023 7:18:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية،‭ ‬أقيم‭ ‬الحفل‭ ‬الختامي‭ ‬للدورة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬جائزة‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬مشعل‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الصالح‭ ‬السنوية‭ ‬لحفظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم،‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬مركز‭ ‬أبيّ‭ ‬بن‭ ‬كعب‭ ‬لتعليم‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم،‭ ‬في‭ ‬جامع‭ ‬مركز‭ ‬أحمد‭ ‬الفاتح‭ ‬الإسلامي،‭ ‬بحضور‭ ‬فضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬ياسر‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬الجلاهمة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشئون‭ ‬الإسلامية‭ ‬نائب‭ ‬راعي‭ ‬الحفل،‭ ‬وحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬وسعادة‭ ‬القاضي‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سامي‭ ‬المناعي‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬لشئون‭ ‬العدل،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬ووجهاء‭ ‬أسرة‭ ‬الصالح‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬جمع‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭.

وقد‭ ‬تضمن‭ ‬الحفل‭ ‬عرضا‭ ‬مرئيا‭ ‬عن‭ ‬فكرة‭ ‬إنشاء‭ ‬المسابقة‭ ‬ومقتطفات‭ ‬من‭ ‬تصفياتها‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بمركز‭ ‬أحمد‭ ‬الفاتح‭ ‬الإسلامي،‭ ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬قد‭ ‬ارتفع‭ ‬عن‭ ‬الدورة‭ ‬الأولى،‭ ‬حيث‭ ‬وصل‭ ‬عددهم‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬342‭ ‬مشاركاً‭.‬

وقد‭ ‬ألقى‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬فضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬عادل‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬المعاودة‭ ‬كلمة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬تحدث‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬فضل‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم،‭ ‬وأهميته‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬المسلمين،‭ ‬منوهاً‭ ‬بحرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المفدى،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬على‭ ‬خدمة‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم،‭ ‬ومشيداً‭ ‬بدعم‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية،‭ ‬ووزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬للنشاط‭ ‬القرآني‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬

كما‭ ‬أعربت‭ ‬بسمة‭ ‬بنت‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الصالح‭ ‬إحدى‭ ‬أفراد‭ ‬رعاة‭ ‬الجائزة‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬الكبيرة‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬المسابقات‭ ‬القرآنية‭ ‬من‭ ‬إقبال‭ ‬كبير‭ ‬ومشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬عن‭ ‬سعادة‭ ‬أسرة‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬مشعل‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الصالح‭ ‬لإقامة‭ ‬فعاليات‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مباركةً‭ ‬للقائمين‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬نجاح‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الثانية،‭ ‬ومثمنةً‭ ‬جهود‭ ‬مركز‭ ‬أبيّ‭ ‬بن‭ ‬كعب‭ ‬لتعليم‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬المبارك،‭ ‬متمنيةً‭ ‬لهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار؛‭ ‬لتبقى‭ ‬صدقة‭ ‬جارية‭ ‬في‭ ‬ثواب‭ ‬مشعل‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الصالح،‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭. ‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬جائزة‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬مشعل‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الصالح‭ ‬السنوية‭ ‬لحفظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم؛‭ ‬تتضمن‭ ‬ثلاثة‭ ‬فروع‭: ‬الأول‭ ‬حفظ‭ ‬عشرة‭ ‬أجزاء،‭ ‬والثاني‭ ‬حفظ‭ ‬خمسة‭ ‬أجزاء،‭ ‬والثالث‭ ‬حفظ‭ ‬ثلاثة‭ ‬أجزاء‭. ‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الحفل‭ ‬تفضل‭ ‬نائب‭ ‬راعي‭ ‬الحفل‭ ‬بتكريم‭ ‬الفائزين‭ ‬الخمسة‭ ‬الأوائل‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬فرع،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬لجان‭ ‬التحكيم‭ ‬والتنظيم‭. ‬

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