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وزيرة شؤون الشباب تبحث مجالات التعاون الشبابي مع السفير الكوري

10/28/2023 7:18:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبلت‭ ‬روان‭ ‬بنت‭ ‬نجيب‭ ‬توفيقي‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬هونسانغ‭ ‬كو‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬الصديقة‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬تعيينه‭ ‬سفيراً‭ ‬لبلاده‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬‮

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أشادت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬الصديقة‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬وتطور‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬مؤكدة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬فتح‭ ‬مسارات‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الشبابي‭.‬


‬واستعرضت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬مع‭ ‬السفير‭ ‬الكوري‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الشبابي‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬تجربة‭ ‬وخبرات‭ ‬البلدين‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تأطير‭ ‬العمل‭ ‬الشبابي‭ ‬وتقديم‭ ‬برامج‭ ‬مشتركة‭.‬


‬من‭ ‬جهته‭ ‬أعرب‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬عـن‭ ‬اعتزاز‭ ‬بلاده‭ ‬بعلاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬الوطيدة‭ ‬التي‭ ‬تربطها‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬تطلعه‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬علاقات‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الجانب‭ ‬الشبابي‭.‬

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