وزيرة شؤون الشباب تبحث مجالات التعاون الشبابي مع السفير الكوري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبلت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب هونسانغ كو سفير جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده في مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، أشادت وزيرة شؤون الشباب بما تشهده علاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا الجنوبية الصديقة من تقدم وتطور في مختلف المجالات، مؤكدة على أهمية فتح مسارات أكبر من التعاون بين البلدين في الجانب الشبابي.
واستعرضت وزيرة شؤون الشباب مع السفير الكوري مجالات التعاون المشترك في المجال الشبابي والاستفادة من تجربة وخبرات البلدين والعمل على تأطير العمل الشبابي وتقديم برامج مشتركة.
من جهته أعرب سفير جمهورية كوريا الجنوبية عـن اعتزاز بلاده بعلاقات الصداقة الوطيدة التي تربطها مع مملكة البحرين، مؤكداً تطلعه إلى مواصلة تحقيق المزيد من التقدم في علاقات البلدين الصديقين في مختلف المجالات بما فيها الجانب الشبابي.
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