صـحــة غـــزة: إبــادة 825 عائلة بالكامل منذ بدء العدوان الإسرائيلي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
كشف الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أن المجازر التي ارتكبتها الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على القطاع ضد العائلات الفلسطينية أدت إلى إبادة 825 عائلة، بإجمالي شهداء 5824 شهيدا.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي ظهر أمس السبت أن المئات من هؤلاء الشهداء لا يزالون تحت الأنقاض.
وأشار إلى تلقي الوزارة 1800 بلاغ حتى الآن، بينهم 1000 بلاغ عن أطفال مفقودين تحت الأنقاض.
ولفت إلى أن حصيلة العدوان منذ السابع من أكتوبر بلغت 7703 شهداء بينهم 3195 طفلا، و1863 سيدة، فضلا عن 19 ألفا و743 جريحا.
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