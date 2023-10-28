صـحــة غـــزة: إبــادة 825 عائلة بالكامل منذ بدء العدوان الإسرائيلي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

كشف‭ ‬الدكتور‭ ‬أشرف‭ ‬القدرة‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أن‭ ‬المجازر‭ ‬التي‭ ‬ارتكبتها‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬ضد‭ ‬العائلات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬إبادة‭ ‬825‭ ‬عائلة،‭ ‬بإجمالي‭ ‬شهداء‭ ‬5824‭ ‬شهيدا‭.‬

وأضاف‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬ظهر‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬الشهداء‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬تلقي‭ ‬الوزارة‭ ‬1800‭ ‬بلاغ‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬بينهم‭ ‬1000‭ ‬بلاغ‭ ‬عن‭ ‬أطفال‭ ‬مفقودين‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حصيلة‭ ‬العدوان‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬بلغت‭ ‬7703‭ ‬شهداء‭ ‬بينهم‭ ‬3195‭ ‬طفلا،‭ ‬و1863‭ ‬سيدة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬19‭ ‬ألفا‭ ‬و743‭ ‬جريحا‭.‬