أردوجان: الغرب هو ((المذنب الرئيسي)) في مجازر غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

إسطنبول‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬وصف‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوجان‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬الغرب‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬المذنب‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬مجازر‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬إردوجان‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬لقاء‭ ‬لدعم‭ ‬فلسطين‮»‬‭ ‬ضم‭ ‬مئات‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬أتاتورك‭ ‬القديم‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المذنبين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬في‭ ‬مجازر‭ ‬غزة‭ ‬هم‭ ‬الغربيون‭. ‬باستثناء‭ ‬بعض‭ ‬الضمائر‭ ‬التي‭ ‬رفعت‭ ‬الصوت،‭ (‬هذه‭) ‬المجازر‭ ‬هي‭ ‬بالكامل‭ ‬من‭ ‬صنع‭ ‬الغرب‮»‬‭. ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬ناري‭ ‬ألقاه‭ ‬خلال‭ ‬التظاهرة،‭ ‬وجّه‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬انتقادات‭ ‬حادة‭ ‬للقوى‭ ‬الغربية‭. ‬

وقال‭ ‬إردوجان‭ ‬‮«‬أسأل‭ ‬الغرب‭: ‬هل‭ ‬ستخلقون‭ ‬جوا‭ ‬جديدا‭ ‬من‭ ‬الحملات‭ ‬الصليبية‭ ‬ضد‭ ‬الهلال؟‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬الكل‭ ‬يعلم‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬لا‭ ‬يمكنها‭ ‬أن‭ ‬تخطو‭ ‬خطوة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬دونهم‮»‬،‭ ‬مندّدا‭ ‬بعدم‭ ‬دعوة‭ ‬القوى‭ ‬الغربية‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭. ‬وقال‭ ‬إردوجان‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬بكيتم‭ ‬على‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬لمَ‭ ‬هذا‭ ‬الصمت‭ ‬إزاء‭ ‬الأطفال‭ ‬القتلى‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وأكّد‭ ‬مشاركة‭ ‬‮«‬مليون‭ ‬ونصف‭ ‬مليون‭ ‬شخص‮»‬‭ ‬في‭ ‬التجمّع،‭ ‬متّهما‭ ‬إسرائيل‭ ‬بارتكاب‭ ‬‮«‬جرائم‭ ‬حرب‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬متوجّها‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬نعلن‭ ‬أمام‭ ‬العالم‭ ‬بأسره‭ ‬أنك‭ ‬مجرمة‭ ‬حرب‮»‬،‭ ‬وتابع‭ ‬‮«‬أنتم‭ ‬محتلّون‭ ‬وغزاة‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬إردوجان‭ ‬‮«‬بالطبع‭ ‬لكل‭ ‬بلد‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسه،‭ ‬ولكن‭ ‬أين‭ ‬العدل؟‭ ‬ما‭ ‬يحصل‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ليس‭ ‬دفاعا‭ ‬عن‭ ‬النفس‭ ‬بل‭ ‬مجزرة‮»‬‭. ‬

ودعا‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬مشاعر‭ ‬الشفقة‭ ‬لدى‭ ‬الأتراك‮»‬،‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬اصغوا‭ ‬إلى‭ ‬دعواتنا‭ ‬للحوار،‭ ‬اتّخذوا‭ ‬خطوة‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصحيح‭ ‬لأجلكم‭ ‬ولأجل‭ ‬أطفالكم‭. ‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬خاسرين‭ ‬في‭ ‬سلام‭ ‬عادل‮»‬‭.‬