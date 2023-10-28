أردوجان: الغرب هو ((المذنب الرئيسي)) في مجازر غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
إسطنبول -(أ ف ب): وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوجان أمس السبت الغرب بأنه «المذنب الرئيسي في مجازر غزة». وقال إردوجان خلال «لقاء لدعم فلسطين» ضم مئات آلاف الأشخاص في مطار أتاتورك القديم في اسطنبول إن «المذنبين الرئيسيين في مجازر غزة هم الغربيون. باستثناء بعض الضمائر التي رفعت الصوت، (هذه) المجازر هي بالكامل من صنع الغرب». في خطاب ناري ألقاه خلال التظاهرة، وجّه الرئيس التركي انتقادات حادة للقوى الغربية.
وقال إردوجان «أسأل الغرب: هل ستخلقون جوا جديدا من الحملات الصليبية ضد الهلال؟». وتابع «الكل يعلم أن إسرائيل لا يمكنها أن تخطو خطوة واحدة من دونهم»، مندّدا بعدم دعوة القوى الغربية إلى وقف إطلاق النار. وقال إردوجان «لقد بكيتم على الأطفال في أوكرانيا، لمَ هذا الصمت إزاء الأطفال القتلى في غزة».
وأكّد مشاركة «مليون ونصف مليون شخص» في التجمّع، متّهما إسرائيل بارتكاب «جرائم حرب». وقال متوجّها إلى إسرائيل «نعلن أمام العالم بأسره أنك مجرمة حرب»، وتابع «أنتم محتلّون وغزاة».
وأضاف إردوجان «بالطبع لكل بلد الحق في الدفاع عن نفسه، ولكن أين العدل؟ ما يحصل في غزة ليس دفاعا عن النفس بل مجزرة».
ودعا الرئيس التركي الإسرائيليين إلى «عدم التقليل من مشاعر الشفقة لدى الأتراك»، وأضاف «اصغوا إلى دعواتنا للحوار، اتّخذوا خطوة في الاتجاه الصحيح لأجلكم ولأجل أطفالكم. نعتقد أن لا خاسرين في سلام عادل».
MENAFN28102023000055011008ID1107323089
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.