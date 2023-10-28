دول خليجية تندد بالعمليات البرية الإسرائيلية في غزة وتحذر من تداعياتها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬حذّرت‭ ‬دول‭ ‬خليجية‭ ‬أمس‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬تداعيت‭ ‬العمليات‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬إذ‭ ‬اعتبرتها‭ ‬السعودية‭ ‬‮«‬انتهاكات‭ ‬صارخة‭ ‬وغير‭ ‬مبررة‮»‬‭ ‬للقانون‭ ‬الدوليّ،‭ ‬فيما‭ ‬نددت‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬بـ«جرائم‭ ‬حرب‮»‬‭ ‬ممكنة‭.‬

وجاء‭ ‬التحذير‭ ‬الخليجي‭ ‬غداة‭ ‬إعلان‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬توسيع‭ ‬عملياته‭ ‬البرية‮»‬‭ ‬وإعلان‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يوآف‭ ‬غالانت‭ ‬أن‭ ‬الحرب‭ ‬مع‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬دخلت‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‮»‬‭.‬

وذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنّ‭ ‬المملكة‭ ‬‮«‬تدين‭ ‬وتشجب‭ ‬أي‭ ‬عمليات‭ ‬برية‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬إسرائيل‭ ‬لما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬تهديد‭ ‬لحياة‭ ‬المدنيين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وتعريضهم‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الأخطار‭ ‬والأوضاع‭ ‬غير‭ ‬الإنسانية‮»‬‭. ‬

وحذّرت‭ ‬من‭ ‬‮«‬خطورة‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬الإقدام‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الانتهاكات‭ ‬الصارخة‭ ‬وغير‭ ‬المبررة‭ ‬والمخالفة‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬بحق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‮»‬‭. ‬

بدوره،‭ ‬حذّر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬القطري‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬التصعيد‭ ‬البري‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬عواقب‭ ‬وخيمة‭ ‬على‭ ‬المدنيين‭ ‬وأبعاد‭ ‬إنسانية‭ ‬واقتصادية‭ ‬مدمرة‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬استمرار‭ ‬جهود‭ ‬الوساطة‭ ‬القطرية‭ ‬لإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬المدنيين‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬إنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬وتحقيق‭ ‬السلام‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أكّدت‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬أنَّ‭ ‬‮«‬استمرار‭ ‬التصعيد‭ ‬الخطير‭ ‬وسياسة‭ ‬العقاب‭ ‬الجماعي‭... ‬تعد‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬وجرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‮»‬،‭ ‬محذّرة‭ ‬من‭ ‬‮«‬مغبة‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬البريّة‭ ‬التي‭ ‬تنذر‭ ‬بآثار‭ ‬كارثية‭ ‬خطرة‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭ ‬وعلى‭ ‬فرص‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬الكويت،‭ ‬ندّدت‭ ‬الخارجية‭ ‬الكويتية‭ ‬بـ«العدوان‭ ‬البربري‮»‬‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬و«الصمت‭ ‬الدولي‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‮»‬‭.‬

وأكّدت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬أي‭ ‬اجتياح‭ ‬بري‭ ‬لقوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬سيثبت‭ ‬أن‭ ‬الاحتلال‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬مصمم‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬ارتكاب‭ ‬جرائمه‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬أبوظبي،‭ ‬شدّدت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإماراتية‭ ‬على‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬لمنع‭ ‬سفك‭ ‬الدماء،‭ ‬وعدم‭ ‬استهداف‭ ‬المدنيين‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المدنية‮»‬‭.‬

وأعربت‭ ‬الإمارات‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلقها‭ ‬البالغ‭ ‬جراء‭ ‬التصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وتفاقم‭ ‬الأزمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬بوقوع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الخسائر‭ ‬في‭ ‬الأرواح‭ ‬بين‭ ‬المدنيين‮»‬‭.‬

وشددت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأولوية‭ ‬العاجلة‭ ‬هي‭ ‬إنهاء‭ ‬عمليات‭ ‬التصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين،‭ ‬وتأمين‭ ‬فتح‭ ‬ممرات‭ ‬إنسانية‭ ‬والسماح‭ ‬بإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بشكلٍ‭ ‬آمن‭ ‬وعاجل‭ ‬ومستدام‭ ‬ودون‭ ‬عوائق‮»‬‭. ‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬جاسم‭ ‬البديوي‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬التصعيد‭ ‬يعد‭ ‬انتهاكاً‭ ‬لأحكام‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‮»‬‭. ‬

وحذّر‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬العمليات‭ ‬البرية‭ ‬‮«‬الإنسانية‭ ‬والأمنية‭ ‬على‭ ‬المدنيين‭ ‬الفلسطينيين‮»‬‭.‬

ويثير‭ ‬شبح‭ ‬الهجوم‭ ‬البري‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المحاصر‭ ‬قلق‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬وتتزايد‭ ‬الدعوات‭ ‬الموجهة‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬لحماية‭ ‬المدنيين‭.‬