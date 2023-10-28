دول خليجية تندد بالعمليات البرية الإسرائيلية في غزة وتحذر من تداعياتها

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- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
الرياض – الوكالات: حذّرت دول خليجية أمس إسرائيل من تداعيت العمليات البرية في قطاع غزة، إذ اعتبرتها السعودية «انتهاكات صارخة وغير مبررة» للقانون الدوليّ، فيما نددت سلطنة عمان بـ«جرائم حرب» ممكنة.
وجاء التحذير الخليجي غداة إعلان الجيش الإسرائيلي «توسيع عملياته البرية» وإعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن الحرب مع حماس في غزة «دخلت مرحلة جديدة».
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أنّ المملكة «تدين وتشجب أي عمليات برية تقوم بها إسرائيل لما في ذلك من تهديد لحياة المدنيين الفلسطينيين وتعريضهم لمزيد من الأخطار والأوضاع غير الإنسانية».
وحذّرت من «خطورة الاستمرار في الإقدام على هذه الانتهاكات الصارخة وغير المبررة والمخالفة للقانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق».
بدوره، حذّر وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني على موقع «إكس» من أنّ «التصعيد البري الاسرائيلي سيكون له عواقب وخيمة على المدنيين وأبعاد إنسانية واقتصادية مدمرة».
كما أشار إلى «استمرار جهود الوساطة القطرية لإطلاق سراح الرهائن المدنيين وكل ما من شأنه إنهاء الحرب وتحقيق السلام».
من جهتها، أكّدت سلطنة عُمان أنَّ «استمرار التصعيد الخطير وسياسة العقاب الجماعي... تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، محذّرة من «مغبة العمليات العسكرية البريّة التي تنذر بآثار كارثية خطرة على المنطقة والعالم وعلى فرص تحقيق السلام والاستقرار».
وفي الكويت، ندّدت الخارجية الكويتية بـ«العدوان البربري» الإسرائيلي على قطاع غزة و«الصمت الدولي غير المسبوق».
وأكّدت في بيان أنّ «أي اجتياح بري لقوات الاحتلال سيثبت أن الاحتلال الاسرائيلي مصمم على مواصلة ارتكاب جرائمه ضد الشعب الفلسطيني الشقيق».
وفي أبوظبي، شدّدت وزارة الخارجية الإماراتية على «ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية».
وأعربت الإمارات عن «قلقها البالغ جراء التصعيد العسكري الإسرائيلي وتفاقم الأزمة الإنسانية التي تهدد بوقوع المزيد من الخسائر في الأرواح بين المدنيين».
وشددت على أن «الأولوية العاجلة هي إنهاء عمليات التصعيد العسكري وحماية المدنيين، وتأمين فتح ممرات إنسانية والسماح بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة بشكلٍ آمن وعاجل ومستدام ودون عوائق».
بدوره، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إنّ «هذا التصعيد يعد انتهاكاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
وحذّر في بيان من تداعيات العمليات البرية «الإنسانية والأمنية على المدنيين الفلسطينيين».
ويثير شبح الهجوم البري في قطاع غزة المحاصر قلق المجتمع الدولي وتتزايد الدعوات الموجهة إلى إسرائيل لحماية المدنيين.
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