روسيا: القصف الإسرائيلي على غزة مخالف للقانون الدولي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
(رويترز): قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن القصف الإسرائيلي لغزة يتعارض مع القانون الدولي ويخاطر بالتسبب في كارثة يمكن أن تستمر عقودا.
وأدلى لافروف بالتصريحات، وهي من أشد انتقادات موسكو لإسرائيل حتى الآن، في مقابلة مع وكالة أنباء روسيا البيضاء الرسمية (بيلتا) نشرتها أمس.
وقال لافروف «بينما نندد بالإرهاب، فإننا نرفض بشكل قاطع إمكانية الرد على الإرهاب من خلال انتهاك قواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاستخدام العشوائي للقوة ضد أهداف من المعروف أن هناك مدنيين يتواجدون فيها، ومنهم الرهائن المحتجزون».
وأضاف أن من المستحيل القضاء على حماس، مثلما تعهدت إسرائيل، دون تدمير غزة مع معظم سكانها المدنيين.
وتابع «إذا تم تدمير غزة وطرد مليوني نسمة، مثلما يقترح بعض السياسيين في إسرائيل والخارج، فإن ذلك سيؤدي إلى كارثة لعقود عديدة، إن لم يكن لقرون».
وقال «لابد من التوقف وإعلان برامج إنسانية لإنقاذ السكان تحت الحصار».
وقالت سلطات الصحة في قطاع غزة الجمعة إن 7326 فلسطينيا استشهدوا منذ بدء القصف الإسرائيلي.
وأثارت روسيا، التي تدعم وقفا فوريا لإطلاق النار وحل الدولتين، غضب إسرائيل بدعوة وفد من حماس لزيارة موسكو وهو قرار دافعت عنه الجمعة. وقالت حماس إنها تبحث عن ثماني رهائن في غزة بناء على طلب من روسيا.
وأوضح لافروف أن روسيا على اتصال وثيق مع إسرائيل أيضا قائلا «نحن على اتصال كامل مع إسرائيل، وسفيرنا يتواصل معهم بانتظام».
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