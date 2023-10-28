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روسيا: القصف الإسرائيلي على غزة مخالف للقانون الدولي

10/28/2023 7:18:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرجي‭ ‬لافروف‭ ‬إن‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لغزة‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬ويخاطر‭ ‬بالتسبب‭ ‬في‭ ‬كارثة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬عقودا‭. ‬

وأدلى‭ ‬لافروف‭ ‬بالتصريحات،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬أشد‭ ‬انتقادات‭ ‬موسكو‭ ‬لإسرائيل‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬روسيا‭ ‬البيضاء‭ ‬الرسمية‭ (‬بيلتا‭) ‬نشرتها‭ ‬أمس‭. ‬

وقال‭ ‬لافروف‭ ‬‮«‬بينما‭ ‬نندد‭ ‬بالإرهاب،‭ ‬فإننا‭ ‬نرفض‭ ‬بشكل‭ ‬قاطع‭ ‬إمكانية‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬الإرهاب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬انتهاك‭ ‬قواعد‭ ‬القانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الاستخدام‭ ‬العشوائي‭ ‬للقوة‭ ‬ضد‭ ‬أهداف‭ ‬من‭ ‬المعروف‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مدنيين‭ ‬يتواجدون‭ ‬فيها،‭ ‬ومنهم‭ ‬الرهائن‭ ‬المحتجزون‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬حماس،‭ ‬مثلما‭ ‬تعهدت‭ ‬إسرائيل،‭ ‬دون‭ ‬تدمير‭ ‬غزة‭ ‬مع‭ ‬معظم‭ ‬سكانها‭ ‬المدنيين‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬تم‭ ‬تدمير‭ ‬غزة‭ ‬وطرد‭ ‬مليوني‭ ‬نسمة،‭ ‬مثلما‭ ‬يقترح‭ ‬بعض‭ ‬السياسيين‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬والخارج،‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬كارثة‭ ‬لعقود‭ ‬عديدة،‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لقرون‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬‮«‬لابد‭ ‬من‭ ‬التوقف‭ ‬وإعلان‭ ‬برامج‭ ‬إنسانية‭ ‬لإنقاذ‭ ‬السكان‭ ‬تحت‭ ‬الحصار‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬سلطات‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬7326‭ ‬فلسطينيا‭ ‬استشهدوا‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬

وأثارت‭ ‬روسيا،‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬وقفا‭ ‬فوريا‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬وحل‭ ‬الدولتين،‭ ‬غضب‭ ‬إسرائيل‭ ‬بدعوة‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬حماس‭ ‬لزيارة‭ ‬موسكو‭ ‬وهو‭ ‬قرار‭ ‬دافعت‭ ‬عنه‭ ‬الجمعة‭. ‬وقالت‭ ‬حماس‭ ‬إنها‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬ثماني‭ ‬رهائن‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬روسيا‭. ‬

وأوضح‭ ‬لافروف‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ ‬اتصال‭ ‬وثيق‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬أيضا‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬على‭ ‬اتصال‭ ‬كامل‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وسفيرنا‭ ‬يتواصل‭ ‬معهم‭ ‬بانتظام‮»‬‭. ‬

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