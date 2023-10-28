الشرطة تمنع جماهير إنتر من توزيع صافرات استهجان للوكاكو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميلانو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬منعت‭ ‬الشرطة‭ ‬الإيطالية‭ ‬جماهير‭ ‬نادي‭ ‬إنتر‭ ‬من‭ ‬توزيع‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬الصافرات‭ ‬لاستفزاز‭ ‬لاعبهم‭ ‬السابق‭ ‬‮«‬الخائن‮»‬‭ ‬البلجيكي‭ ‬روميلو‭ ‬لوكاكو،‭ ‬لدى‭ ‬مواجهته‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬روما‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬سيري‭ ‬أ‮»‬‭.‬

وأمرت‭ ‬الشرطة‭ ‬المشجعين‭ ‬المتعصبين‭ ‬لنادي‭ ‬إنتر‭ ‬بعدم‭ ‬توزيع‭ ‬الصافرات‭ ‬لأسباب‭ ‬أمنية،‭ ‬ما‭ ‬أغضب‭ ‬جماهير‭ ‬إنتر‭ ‬الراغبة‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬صاخب‭ ‬للوكاكو‭ ‬لدى‭ ‬لمسه‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬جوزيبي‭ ‬مياتسا‭.‬

وكتبت‭ ‬صفحة‭ ‬أولتراس‭ ‬إنتر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬انستغرام‭: ‬‮«‬فُرض‭ ‬حظر‭ ‬على‭ ‬الصافرات،‭ ‬هذا‭ ‬انتهاك‭ ‬آخر‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬كورفا‭ ‬نورد‭ ‬ميلانو‮»‬‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬انها‭ ‬ستوزّع‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬صفارة‭ ‬لمباراة‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬ضمن‭ ‬الدوري،‭ ‬لاستخدامها‭ ‬عند‭ ‬لمس‭ ‬لوكاكو‭ ‬الكرة‭ ‬ضد‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭ ‬منذ‭ ‬تركه‭ ‬إنتر‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬جدلية‭.‬

وكان‭ ‬لوكاكو‭ ‬لاعباً‭ ‬محبوباً‭ ‬لدى‭ ‬جماهير‭ ‬‮«‬نيراتزوري‮»‬،‭ ‬محرزاً‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬2021،‭ ‬قبل‭ ‬بيعه‭ ‬مقابل‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬لتشلسي‭ ‬الإنكليزي‭. ‬وعاد‭ ‬إلى‭ ‬ناديه‭ ‬إنتر‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الإعارة‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬لكن‭ ‬الاصابات‭ ‬عكّرت‭ ‬مشواره‭ ‬وبقي‭ ‬بديلاً‭ ‬للمخضرم‭ ‬البوسني‭ ‬إدين‭ ‬دجيكو‭. ‬وفيما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬انتقال‭ ‬دائم‭ ‬لإنتر‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي،‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬شائعات‭ ‬توقيعه‭ ‬مع‭ ‬ميلان‭ ‬أو‭ ‬يوفنتوس،‭ ‬فضّل‭ ‬اللاعب‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬روما‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الإعارة‭ ‬من‭ ‬النادي‭ ‬الإنكليزي‭.‬

وسجّل‭ ‬لوكاكو‭ ‬هدفي‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬سلافيا‭ ‬براغ‭ ‬التشيكي‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ (‬يوروبا‭ ‬ليغ‭)‬،‭ ‬رافعاً‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬ثمانية‭ ‬أهداف‭ ‬منذ‭ ‬توقيعه‭ ‬لفريق‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬جوزيه‭ ‬مورينيو‭ ‬الغائب‭ ‬عن‭ ‬لقاء‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬بسبب‭ ‬الايقاف‭.‬

ويتصدر‭ ‬إنتر‭ ‬الدوري‭ ‬بـ22‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬مباريات،‭ ‬فيما‭ ‬يحتل‭ ‬روما‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬بفارق‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭.‬



