سون هيونج مين يشيد بفيكاريو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أشاد‭ ‬سون‭ ‬هيونج‭ ‬مين،‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬توتنهام‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بحارس‭ ‬مرمى‭ ‬الفريق‭ ‬جولييلمو‭ ‬فيكاريو‭ ‬بعدما‭ ‬لعب‭ ‬دورا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬الفريق‭.‬

وحقق‭ ‬توتنهام‭ ‬انتصاره‭ ‬الرابع‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬حيث‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬2‭ /‬1‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬بي‭.‬آيه‭.‬ميديا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬فيكاريو‭ ‬تصدى‭ ‬لفرصتين‭ ‬حاسمتين‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأولى‭ ‬ليحرم‭ ‬أندري‭ ‬أيو‭ ‬وأودسون‭ ‬إدواردو‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬الأهداف‭. ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬فيكاريو‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬الخروج‭ ‬بشباك‭ ‬نظيفة‭ ‬للمرة‭ ‬الخامسة‭ ‬منذ‭ ‬صار‭ ‬الحارس‭ ‬الأساسي‭ ‬للفريق‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬هوجو‭ ‬لوريس،‭ ‬فإنه‭ ‬يواصل‭ ‬بناء‭ ‬سمعة‭ ‬طيبة‭.‬

وقال‭ ‬سون‭ ‬للموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للنادي‭ : ‬‮«‬قبل‭ ‬أن‭ ‬نسجل،‭ ‬لولا‭ ‬فيكاريو‭ ‬لتأخرنا‭ ‬في‭ ‬النتيجة،‭ ‬وعندما‭ ‬تتأخر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملعب،‭ ‬فأنت‭ ‬تعلم‭ ‬ما‭ ‬سيحدث‭. ‬اعتقد‭ ‬أن‭ ‬الفضل‭ ‬الكبير‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬فيكاريو‭ ‬لتصدياته‭ ‬المذهلة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ : ‬‮«‬استمتع‭ ‬بكل‭ ‬لحظة‭ ‬مع‭ ‬فيكاريو‭ ‬لأنه‭ ‬يقوم‭ ‬بتصديات‭ ‬جيدة،‭ ‬ويلعب‭ ‬بشكل‭ ‬جيد،‭ ‬ومن‭ ‬الرائع‭ ‬تواجده‭ ‬في‭ ‬حراسة‭ ‬مرمى‭ ‬الفريق‮»‬‭.‬

وأكد‭ : ‬‮«‬بشكل‭ ‬واضح،‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬نواجه‭ ‬فرصا‭ ‬وتسديدات‭ ‬على‭ ‬المرمى،‭ ‬ولكن‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬فيكاريو‭ ‬موجودا‭ ‬خلفنا،‭ ‬نشعر‭ ‬براحة‭ ‬شديدة،‭ ‬وبأنه‭ ‬سيقوم‭ ‬بتصديات‭ ‬مذهلة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬فعله‮»‬‭.‬