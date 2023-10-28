سون هيونج مين يشيد بفيكاريو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن - (د ب أ): أشاد سون هيونج مين، لاعب فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، بحارس مرمى الفريق جولييلمو فيكاريو بعدما لعب دورا رئيسيا في الفوز الأخير الذي حققه الفريق.
وحقق توتنهام انتصاره الرابع على التوالي، حيث تغلب على كريستال بالاس 2 /1.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.آيه.ميديا» أن فيكاريو تصدى لفرصتين حاسمتين في الدقائق الأولى ليحرم أندري أيو وأودسون إدواردو من تسجيل الأهداف. ورغم أن فيكاريو فشل في الخروج بشباك نظيفة للمرة الخامسة منذ صار الحارس الأساسي للفريق بدلا من هوجو لوريس، فإنه يواصل بناء سمعة طيبة.
وقال سون للموقع الرسمي للنادي : «قبل أن نسجل، لولا فيكاريو لتأخرنا في النتيجة، وعندما تتأخر في هذا الملعب، فأنت تعلم ما سيحدث. اعتقد أن الفضل الكبير يعود إلى فيكاريو لتصدياته المذهلة».
وأضاف : «استمتع بكل لحظة مع فيكاريو لأنه يقوم بتصديات جيدة، ويلعب بشكل جيد، ومن الرائع تواجده في حراسة مرمى الفريق».
وأكد : «بشكل واضح، في كل مباراة نواجه فرصا وتسديدات على المرمى، ولكن عندما يكون فيكاريو موجودا خلفنا، نشعر براحة شديدة، وبأنه سيقوم بتصديات مذهلة، وهو ما فعله».
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