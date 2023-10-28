ويمبانياما يحقق فوزه الأول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

سان‭ ‬انتونيو‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬حقق‭ ‬الفرنسي‭ ‬الواعد‭ ‬فيكتور‭ ‬ويمبانياما‭ ‬فوزه‭ ‬الأوّل‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأميركي‭ ‬للمحترفين،‭ ‬بعد‭ ‬قيادته‭ ‬سان‭ ‬أنتونيو‭ ‬سبيرز‭ ‬إلى‭ ‬التفوّق‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬هيوستن‭ ‬روكتس‭ ‬126-122‭ ‬بعد‭ ‬التمديد‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬مشوّقة‭ ‬الجمعة‭.‬

وبعد‭ ‬تسجيله‭ ‬نقطتي‭ ‬التعادل‭ ‬111‭-‬111‭ ‬وفرض‭ ‬التمديد،‭ ‬برز‭ ‬‮«‬ويمبي‮»‬‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الخمس‭ ‬الإضافية‭ ‬ملهباً‭ ‬حماسة‭ ‬18‭ ‬ألف‭ ‬متفرّج‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬‮«‬فروست‭ ‬بانك‭ ‬سنتر‭.‬

قال‭ ‬لاعب‭ ‬الارتكاز‭ ‬الذي‭ ‬أنهى‭ ‬المباراة‭ ‬برصيد‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬و12‭ ‬متابعة‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬فخور‭ ‬بما‭ ‬قمنا‭ ‬به‭ ‬الليلة‭. ‬صحيح‭ ‬انه‭ ‬مجرّد‭ ‬فوز‭ ‬لكني‭ ‬أردت‭ ‬الاحتفال‭ ‬في‭ ‬غرف‭ ‬الملابس‭ ‬وسأتذكّر‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭.‬

ويُنظر‭ ‬إلى‭ ‬ويمبانياما‭ (‬19‭ ‬عاماً‭ ‬و2‭.‬24‭ ‬م‭) ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬موهبة‭ ‬لا‭ ‬تتكرّر‭ ‬إلا‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬جيله،‭ ‬وهو‭ ‬الاكثر‭ ‬ترقبًا‭ ‬منذ‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬الخيار‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬درافت‭ ‬الدوري‭ ‬عام‭ ‬2003‭.‬

لكن‭ ‬المباراة‭ ‬بدأت‭ ‬بشكل‭ ‬سيء‭ ‬لسبيرز‭ ‬والفرنسي‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يسجل‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬محاولات،‭ ‬وغالباً‭ ‬ما‭ ‬أراحه‭ ‬مدربه‭ ‬المخضرم‭ ‬غريغ‭ ‬بوبوفيتش‭.‬

وبعد‭ ‬توسيع‭ ‬هيوستن‭ ‬الفارق‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأخير،‭ ‬استيقظ‭ ‬سبيرز‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حقق‭ ‬ويمبانياما‭ ‬صدتين‭ ‬استعراضيتين‭ ‬في‭ ‬هجمة‭ ‬واحدة‭ ‬أمام‭ ‬جباري‭ ‬سميث‭ ‬جونيور‭.‬

علّق‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬‮«‬توجّب‭ ‬التضحية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الفريق،‭ ‬وعدم‭ ‬التفكير،‭ ‬هذه‭ ‬الغريزة‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الإضافي‭ ‬لعب‭ ‬ويمبي‭ ‬دوراً‭ ‬حاسماً‭ ‬في‭ ‬تقدّم‭ ‬سبيرز‭ ‬وحسم‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬له‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬أمام‭ ‬دالاس‭ ‬مافريكس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬هتاف‭ ‬الجماهير‭ ‬‮«‬ويمبي،‭ ‬ويمبي‭.‬

لكن‭ ‬مدربه‭ ‬المحنّك‭ ‬أصرّ‭ ‬على‭ ‬توبيخه‭ ‬قبل‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الوقت‭ ‬‮«‬نسيت‭ ‬خطة‭. ‬هذا‭ ‬خطأ‭ ‬بسيط،‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬حقه‭ ‬أن‭ ‬يوبخني،‭ ‬أعتذر”‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬علّق‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬اللاعب‭ ‬الواعد‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬7‭ ‬من‭ ‬19‭ ‬محاولة‭ ‬‮«‬هو‭ ‬مقاتل‭ ‬بالطبع‭. ‬سيكون‭ ‬حاسماً‭ ‬ويقوم‭ ‬بكل‭ ‬شيء‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز”‭.‬

وسجّل‭ ‬لسبيرز‭ ‬ديفن‭ ‬فاسيل‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬وكلدون‭ ‬جونسون‭ ‬20،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬لاعب‭ ‬الارتكاز‭ ‬التركي‭ ‬ألبيرين‭ ‬شنغون‭ ‬الأفضل‭ ‬لدى‭ ‬روكتس‭ ‬مع‭ ‬25‭ ‬نقطة،‭ ‬14‭ ‬متابعة‭ ‬و7‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬

وحقق‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬توالياً‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬ممفيس‭ ‬غريزليز‭ ‬108‭-‬104،‭ ‬بقيادة‭ ‬عملاقه‭ ‬الصربي‭ ‬نيكولا‭ ‬يوكيتش‭ (‬22‭ ‬نقطة،‭ ‬12‭ ‬متابعة‭ ‬و7‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭) ‬والكندي‭ ‬جمال‭ ‬موراي‭ (‬22‭ ‬نقطة‭).‬

‭- ‬49‭ ‬نقطة‭ ‬لدونتشيتش‭ ‬و41‭ ‬لكوري‭ -‬وبعد‭ ‬تألقه‭ ‬افتتاحاً‭ ‬أمام‭ ‬سبيرز،‭ ‬سجّل‭ ‬السلوفيني‭ ‬لوكا‭ ‬دونتشيتش‭ ‬49‭ ‬نقطة‭ ‬وقاد‭ ‬دالاس‭ ‬مافريكس‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬بروكلين‭ ‬نتس‭ ‬125‭-‬120‭.‬

واضاف‭ ‬اللاعب‭ ‬الفذ‭ ‬10‭ ‬متابعات‭ ‬و7‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬وكانت‭ ‬دقته‭ ‬رهيبة‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬القوس‭ ‬إذ‭ ‬زرع‭ ‬9‭ ‬رميات‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬14‭.‬

وبعد‭ ‬خسارته‭ ‬نهائي‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬أمام‭ ‬ميامي‭ ‬هيت‭ ‬بصعوبة،‭ ‬سيطر‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬ولاية‭ ‬فلوريدا‭ ‬وهزمه‭ ‬119‭-‬111،‭ ‬بفضل‭ ‬نجومه‭ ‬جايسون‭ ‬تايتوم‭ (‬22‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬جايلن‭ ‬براون‭ (‬27‭) ‬وديريك‭ ‬وايت‭ (‬28‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬تايلر‭ ‬هيرو‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬للخاسر‭ ‬مع‭ ‬28‭ ‬نقطة،‭ ‬وأضاف‭ ‬لاعب‭ ‬الارتكاز‭ ‬بام‭ ‬أديبايو‭ ‬27‭ ‬وجيمي‭ ‬باتلر‭ ‬14‭.‬

وتخلف‭ ‬ميامي‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬فقط‭ ‬قبل‭ ‬47‭ ‬ثانية‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الوقت،‭ ‬عندما‭ ‬ارتكب‭ ‬باتلر‭ ‬خطأ‭ ‬على‭ ‬وايت،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬احتجاج‭ ‬مدرب‭ ‬هيت‭ ‬إريك‭ ‬سبولسترا‭.‬

لكن‭ ‬وايت‭ ‬أخذ‭ ‬الأمور‭ ‬على‭ ‬عاتقه‭ ‬وأهدر‭ ‬هيرو‭ ‬ثلاثية،‭ ‬ثم‭ ‬زرع‭ ‬براون‭ ‬كرة‭ ‬بعيدة‭ ‬ليحسم‭ ‬بوسطن‭ ‬الفوز‭.‬

قال‭ ‬وايت‭ ‬الذي‭ ‬تميّز‭ ‬بثلاث‭ ‬صدات‭ ‬‮«‬في‭ ‬كل‭ ‬مرّة‭ ‬تلعب‭ ‬على‭ ‬أرضك،‭ ‬تحاول‭ ‬حماية‭ ‬المباراة‭ ‬البيتية،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مرة‭ ‬لعبنا‭ ‬هنا‭ ‬كانوا‭ ‬الطرف‭ ‬الفائز”‭.‬

تابع‭ ‬‮«‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬نواجههم‭ ‬تكون‭ ‬مباراة‭ ‬صعبة،‭ ‬وستتكرّر‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة”‭.‬

وزرع‭ ‬الموزع‭ ‬المخضرم‭ ‬وبطل‭ ‬الدوري‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬ستيفن‭ ‬كوري‭ ‬41‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬سلة‭ ‬مضيفه‭ ‬ساكرامنتو‭ ‬كينغز،‭ ‬ليقود‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬ووريرز‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬122‭-‬114‭.‬