ويمبانياما يحقق فوزه الأول

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- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
سان انتونيو (الولايات المتحدة) (أ ف ب) : حقق الفرنسي الواعد فيكتور ويمبانياما فوزه الأوّل في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعد قيادته سان أنتونيو سبيرز إلى التفوّق على ضيفه هيوستن روكتس 126-122 بعد التمديد في مواجهة مشوّقة الجمعة.
وبعد تسجيله نقطتي التعادل 111-111 وفرض التمديد، برز «ويمبي» في الدقائق الخمس الإضافية ملهباً حماسة 18 ألف متفرّج في قاعة «فروست بانك سنتر.
قال لاعب الارتكاز الذي أنهى المباراة برصيد 21 نقطة و12 متابعة «أنا فخور بما قمنا به الليلة. صحيح انه مجرّد فوز لكني أردت الاحتفال في غرف الملابس وسأتذكّر هذا اليوم.
ويُنظر إلى ويمبانياما (19 عاماً و2.24 م) على نطاق واسع على أنه موهبة لا تتكرّر إلا مرة واحدة في جيله، وهو الاكثر ترقبًا منذ ليبرون جيمس الذي كان الخيار الاول في درافت الدوري عام 2003.
لكن المباراة بدأت بشكل سيء لسبيرز والفرنسي الذي لم يسجل في ست محاولات، وغالباً ما أراحه مدربه المخضرم غريغ بوبوفيتش.
وبعد توسيع هيوستن الفارق في الربع الأخير، استيقظ سبيرز بعد أن حقق ويمبانياما صدتين استعراضيتين في هجمة واحدة أمام جباري سميث جونيور.
علّق على هذا الأمر «توجّب التضحية من أجل الفريق، وعدم التفكير، هذه الغريزة.
وفي الوقت الإضافي لعب ويمبي دوراً حاسماً في تقدّم سبيرز وحسم الفوز الأول له هذا الموسم بعد الخسارة الافتتاحية أمام دالاس مافريكس الأربعاء، في ظل هتاف الجماهير «ويمبي، ويمبي.
لكن مدربه المحنّك أصرّ على توبيخه قبل دقيقة من نهاية الوقت «نسيت خطة. هذا خطأ بسيط، وكان من حقه أن يوبخني، أعتذر”.
في المقابل، علّق بوبوفيتش على أداء اللاعب الواعد الذي سجل 7 من 19 محاولة «هو مقاتل بالطبع. سيكون حاسماً ويقوم بكل شيء لتحقيق الفوز”.
وسجّل لسبيرز ديفن فاسيل 25 نقطة وكلدون جونسون 20، فيما كان لاعب الارتكاز التركي ألبيرين شنغون الأفضل لدى روكتس مع 25 نقطة، 14 متابعة و7 تمريرات حاسمة.
وحقق حامل اللقب دنفر ناغتس فوزه الثاني توالياً على أرض ممفيس غريزليز 108-104، بقيادة عملاقه الصربي نيكولا يوكيتش (22 نقطة، 12 متابعة و7 تمريرات حاسمة) والكندي جمال موراي (22 نقطة).
- 49 نقطة لدونتشيتش و41 لكوري -وبعد تألقه افتتاحاً أمام سبيرز، سجّل السلوفيني لوكا دونتشيتش 49 نقطة وقاد دالاس مافريكس إلى الفوز على ضيفه بروكلين نتس 125-120.
واضاف اللاعب الفذ 10 متابعات و7 تمريرات حاسمة، وكانت دقته رهيبة من خارج القوس إذ زرع 9 رميات من أصل 14.
وبعد خسارته نهائي المنطقة الشرقية الموسم الماضي أمام ميامي هيت بصعوبة، سيطر بوسطن سلتيكس على فريق ولاية فلوريدا وهزمه 119-111، بفضل نجومه جايسون تايتوم (22 نقطة)، جايلن براون (27) وديريك وايت (28)، فيما كان تايلر هيرو أفضل مسجل للخاسر مع 28 نقطة، وأضاف لاعب الارتكاز بام أديبايو 27 وجيمي باتلر 14.
وتخلف ميامي بفارق ثلاث نقاط فقط قبل 47 ثانية من نهاية الوقت، عندما ارتكب باتلر خطأ على وايت، في ظل احتجاج مدرب هيت إريك سبولسترا.
لكن وايت أخذ الأمور على عاتقه وأهدر هيرو ثلاثية، ثم زرع براون كرة بعيدة ليحسم بوسطن الفوز.
قال وايت الذي تميّز بثلاث صدات «في كل مرّة تلعب على أرضك، تحاول حماية المباراة البيتية، لكن في آخر مرة لعبنا هنا كانوا الطرف الفائز”.
تابع «في كل مرة نواجههم تكون مباراة صعبة، وستتكرّر هذه المواجهة”.
وزرع الموزع المخضرم وبطل الدوري أربع مرات ستيفن كوري 41 نقطة في سلة مضيفه ساكرامنتو كينغز، ليقود غولدن ستايت ووريرز إلى الفوز 122-114.
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