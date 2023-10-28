الاتحاد الإيطالي لم يفتح إجراءات تأديبية بحق زانيولو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
روما - (أ ف ب): لم يفتح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اجراء تأديبياً بحق المهاجم الدولي نيكولو زانيولو، المستمع اليه مجدداً الجمعة من قبل القضاء ضمن إطار تحقيق حول المراهنات الرياضية غير المشروعة، بحسب ما أعلن أمس السبت. وشرح الاتحاد الإيطالي لوكالة فرانس برس: «حتى الساعة، لا يوجد أية معلومات أو عنصر إجرائي يقدّم دليلاً على انه راهن على مباريات كرة القدم».
واستمعت النيابة العامة في تورينو إلى زانيولو (24 عاماً) لمدة ثلاث ساعات الجمعة. ونقلت الصحافة الإيطالية عن محاميه ان لاعب أستون فيلا الإنجليزي المعار من غلطة سراي التركي أقرّ باستخدام المنصات غير الشرعية، من أجل «لعب البوكر والبلاك جاك، وليس مباريات كرة القدم». واستمعت الشرطة لزانيولو خلال التجمّع الأخير لمنتخب إيطاليا قبل مباراتين مهمتين في تصفيات كأس أوروبا 2024، مع زميله ساندرو تونالي قبل استبعادهما عن المعسكر.
وتعرّض تونالي (23 عاماً)، لاعب وسط نيوكاسل الإنجليزي، الجمعة، لعقوبة ايقاف لمدة عشرة أشهر، بعد اقراره بالمراهنة على مباريات فريقيه السابقين بريشيا وميلان عندما كان يحمل ألوانهما.
كما أوقف نيكولو فاجولي لاعب وسط يوفنتوس لمدة سبعة أشهر للمراهنة على مباريات كرة القدم، وهو أمر محظور بموجب لوائح الاتحاد الإيطالي ويعاقب عليه بالإيقاف حتى ثلاث سنوات.
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