الاتحاد الإيطالي لم يفتح إجراءات تأديبية بحق زانيولو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

روما‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬لم‭ ‬يفتح‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اجراء‭ ‬تأديبياً‭ ‬بحق‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬نيكولو‭ ‬زانيولو،‭ ‬المستمع‭ ‬اليه‭ ‬مجدداً‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القضاء‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬تحقيق‭ ‬حول‭ ‬المراهنات‭ ‬الرياضية‭ ‬غير‭ ‬المشروعة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭. ‬وشرح‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإيطالي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬حتى‭ ‬الساعة،‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أية‭ ‬معلومات‭ ‬أو‭ ‬عنصر‭ ‬إجرائي‭ ‬يقدّم‭ ‬دليلاً‭ ‬على‭ ‬انه‭ ‬راهن‭ ‬على‭ ‬مباريات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‮»‬‭.‬

واستمعت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬تورينو‭ ‬إلى‭ ‬زانيولو‭ (‬24‭ ‬عاماً‭) ‬لمدة‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬الجمعة‭. ‬ونقلت‭ ‬الصحافة‭ ‬الإيطالية‭ ‬عن‭ ‬محاميه‭ ‬ان‭ ‬لاعب‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬الإنجليزي‭ ‬المعار‭ ‬من‭ ‬غلطة‭ ‬سراي‭ ‬التركي‭ ‬أقرّ‭ ‬باستخدام‭ ‬المنصات‭ ‬غير‭ ‬الشرعية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬لعب‭ ‬البوكر‭ ‬والبلاك‭ ‬جاك،‭ ‬وليس‭ ‬مباريات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‮»‬‭. ‬واستمعت‭ ‬الشرطة‭ ‬لزانيولو‭ ‬خلال‭ ‬التجمّع‭ ‬الأخير‭ ‬لمنتخب‭ ‬إيطاليا‭ ‬قبل‭ ‬مباراتين‭ ‬مهمتين‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024،‭ ‬مع‭ ‬زميله‭ ‬ساندرو‭ ‬تونالي‭ ‬قبل‭ ‬استبعادهما‭ ‬عن‭ ‬المعسكر‭.‬

وتعرّض‭ ‬تونالي‭ (‬23‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬نيوكاسل‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬الجمعة،‭ ‬لعقوبة‭ ‬ايقاف‭ ‬لمدة‭ ‬عشرة‭ ‬أشهر،‭ ‬بعد‭ ‬اقراره‭ ‬بالمراهنة‭ ‬على‭ ‬مباريات‭ ‬فريقيه‭ ‬السابقين‭ ‬بريشيا‭ ‬وميلان‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬يحمل‭ ‬ألوانهما‭.‬

كما‭ ‬أوقف‭ ‬نيكولو‭ ‬فاجولي‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬يوفنتوس‭ ‬لمدة‭ ‬سبعة‭ ‬أشهر‭ ‬للمراهنة‭ ‬على‭ ‬مباريات‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬محظور‭ ‬بموجب‭ ‬لوائح‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإيطالي‭ ‬ويعاقب‭ ‬عليه‭ ‬بالإيقاف‭ ‬حتى‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭.‬