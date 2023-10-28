ثلاثية نكيتياه تضع أرسنال في المركز الثاني مؤقتا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سجل‭ ‬المهاجم‭ ‬إدوارد‭ ‬نكيتياه‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬البرازيلي‭ ‬غابريال‭ ‬جيزوس‭ ‬المصاب،‭ ‬ثلاثية‭ ‬لفريقه‭ ‬أرسنال‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬ليقوده‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬ساحق‭ ‬على‭ ‬شيفيلد‭ ‬يونايتد‭ ‬متذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬5‭-‬صفر،‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬انكلترا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ورفع‭ ‬أرسنال‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬وارتقى‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬موقتاً‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الذي‭ ‬يواجه‭ ‬جاره‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬ديربي‭ ‬مانشستر‭ ‬الاحد‭.‬

ويتخلف‭ ‬ارسنال‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬توتنهام‭ ‬المتصدر‭ ‬جاره‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬لندن‭ ‬والفائز‭ ‬على‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭ ‬الجمعة‭.‬

وقرر‭ ‬مدرب‭ ‬أرسنال‭ ‬الإسباني‭ ‬ميكل‭ ‬أرتيتا‭ ‬إراحة‭ ‬صانع‭ ‬ألعابه‭ ‬النروجي‭ ‬مارتن‭ ‬أوديغارد‭ ‬وأشرك‭ ‬بدلاً‭ ‬منه‭ ‬إميل‭ ‬سميث‭ ‬رو‭.‬

ونجح‭ ‬نكيتياه‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬عندما‭ ‬تلقى‭ ‬الكرة‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬ديكلان‭ ‬رايس‭ ‬فراوغ‭ ‬مدافعا‭ ‬واودعها‭ ‬الشباك‭ (‬28‭) .‬

واضاف‭ ‬نكيتياه‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬5‭ ‬دقائق‭ ‬على‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬مستغلا‭ ‬كرة‭ ‬مرتدة‭ ‬من‭ ‬حارش‭ ‬شيفيلد‭ ‬يونايتد‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬ينجح‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الهاتريك‭ ‬بتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ (‬58‭) .‬

اشاد‭ ‬به‭ ‬مدربه‭ ‬ارتيتا‭ ‬بقوله‭ ‬‮«‬انا‭ ‬سعيد‭ ‬للغاية‭ ‬بالنسبة‭ ‬اليه‭. ‬انه‭ ‬لاعب‭ ‬من‭ ‬اكاديمية‭ ‬ارسنال‭ ‬ويتعين‭ ‬عليه‭ ‬ان‭ ‬يستمتع‭ ‬بهذه‭ ‬اللحظة‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬خاض‭ ‬8‭ ‬مباريات‭ ‬اساسيا‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬10‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬وهذا‭ ‬يؤكد‭ ‬ثقتنا‭ ‬به‭ ‬واهمية‭ ‬بالنسبة‭ ‬الينا‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬البديل‭ ‬البرتغالي‭ ‬فابيو‭ ‬فييرا‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬ارتكبت‭ ‬عليه‭ (‬88‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يختتم‭ ‬المدافع‭ ‬الياباني‭ ‬تاكيهيرو‭ ‬توميياسو‭ ‬مهرجان‭ ‬الاهداف‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭.‬

وعاد‭ ‬تشلسي‭ ‬إلى‭ ‬مسلسل‭ ‬النتائج‭ ‬المتذبذبة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬وخسر‭ ‬أمام‭ ‬برنتفورد‭ ‬0‭-‬2‭.‬

وفي‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬فاز‭ ‬فريق‭ ‬غرب‭ ‬لندن‭ ‬مرة‭ ‬يتيمة‭ ‬على‭ ‬لوتون‭ ‬تاون‭ ‬المتواضع‭ ‬3‭-‬0‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬الماضي‭. ‬كما‭ ‬فاز‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬‮«‬ستامفورد‭ ‬بريدج‮»‬‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬13‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬موسمين‭.‬

وعلق‭ ‬مدرب‭ ‬تشلسي‭ ‬الارجنتيني‭ ‬ماوريتسيو‭ ‬بوكيتينو‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬ارضه‭ ‬بقوله‭ ‬‮«‬انا‭ ‬لست‭ ‬سعيدا‭ ‬والامر‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬والنادي‭ ‬باكمله‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بهذه‭ ‬السلسلة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬ان‭ ‬نكون‭ ‬أكثر‭ ‬استقرارا‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬ونشعر‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬لتغيير‭ ‬هذه‭ ‬الدينامية‮»‬‭.‬

وغاب‭ ‬عن‭ ‬صفوف‭ ‬تشلسي‭ ‬صانع‭ ‬العابه‭ ‬الارجنتيني‭ ‬الدولي‭ ‬انتسو‭ ‬فرنانديس‭ ‬وجناحه‭ ‬الاوكراني‭ ‬ميخايلو‭ ‬مودريك‭.‬

وبعدما‭ ‬سيطر‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬وأهدر‭ ‬فرصاً‭ ‬عدة‭ ‬عبر‭ ‬نوني‭ ‬مادويكي‭ (‬10‭ ‬و38‭)‬،‭ ‬الإسباني‭ ‬مارك‭ ‬كوكوريا‭ (‬19‭) ‬ورحيم‭ ‬سترلينغ‭ (‬50‭)‬،‭ ‬اهتزت‭ ‬شباك‭ ‬تشلسي‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬عبر‭ ‬المدافع‭ ‬المخضرم‭ ‬إيثان‭ ‬بينوك‭ ‬الذي‭ ‬صوّب‭ ‬رأسية‭ ‬قريبة‭ ‬وسط‭ ‬الدفاع‭ ‬التائه‭ ‬للفريق‭ ‬الأزرق‭ (‬58‭) .‬

وبعد‭ ‬تمريره‭ ‬كرة‭ ‬الهدف‭ ‬الاول،‭ ‬سجّل‭ ‬الجناح‭ ‬الكاميروني‭ ‬براين‭ ‬مبويمو‭ ‬الثاني‭ ‬أمام‭ ‬المرمى‭ ‬الخالي،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬كان‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ماوريسيو‭ ‬بوكيتينو‭ ‬يحاول‭ ‬معادلة‭ ‬الأرقام‭ ‬والحارس‭ ‬الإسباني‭ ‬روبرت‭ ‬سانشيس‭ ‬متقدماً‭ ‬عن‭ ‬مرماه‭ (‬90+6‭).‬

وتراجع‭ ‬تشلسي‭ ‬موقتاً‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر،‭ ‬برصيد‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬مباريات،‭ ‬فيما‭ ‬صعد‭ ‬برنتفورد‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭.‬

وأصبح‭ ‬برنتفورد‭ ‬أول‭ ‬فريق‭ ‬في‭ ‬البرميرليغ‭ ‬يفوز‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬له‭ ‬ضد‭ ‬تشلسي‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬ستامفورد‭ ‬بريدج‭.‬

‭-‬نيوكاسل‭ ‬يهدر‭ ‬نقطتين‭-‬وعلى‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬مولينو‮»‬‭ ‬اكتفى‭ ‬نيوكاسل‭ ‬بالتعادل‭ ‬مع‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬2‭-‬2‭.‬

افتتح‭ ‬كالوم‭ ‬ويلسون‭ ‬التسجيل‭ ‬لنيوكاسل‭ ‬مستغلا‭ ‬خطأ‭ ‬لحارس‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬البرتغالي‭ ‬جوزيه‭ ‬سا‭ (‬22‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬الغابوني‭ ‬ماريو‭ ‬ليمينا‭ ‬أدرك‭ ‬التعادل‭ ‬بكرة‭ ‬رأسية‭ (‬36‭) .‬

واحتسب‭ ‬الحكم‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬لنيوكاسل‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭ ‬انبرى‭ ‬لها‭ ‬ويلسون‭ ‬بنجاح‭ ‬مانحا‭ ‬التقدم‭ ‬مجددا‭ ‬لفريقه‭.‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬ادرك‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬هوانغ‭ ‬هي‭-‬تشان‭ ‬التعادل‭ ‬بعد‭ ‬تلاعبه‭ ‬بالمدافع‭ ‬دان‭ ‬بيرن‭ ‬وسدد‭ ‬بيسراه‭ ‬داخل‭ ‬الشباك‭ (‬71‭) .‬

وكان‭ ‬نيوكاسل‭ ‬الذي‭ ‬سيخسر‭ ‬جهود‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬الايطالي‭ ‬ساندرو‭ ‬تونالي‭ ‬لإيقافه‭ ‬10‭ ‬أشهر‭ ‬بسبب‭ ‬قضية‭ ‬مراهنات،‭ ‬خسر‭ ‬منتصف‭ ‬الاسبوع‭ ‬على‭ ‬ارضه‭ ‬امام‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الالملني‭ ‬صفر‭-‬1،‭ ‬ويخوض‭ ‬مباراة‭ ‬قوية‭ ‬منتصف‭ ‬الاسبوع‭ ‬خارج‭ ‬ملعبه‭ ‬ضد‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭.‬