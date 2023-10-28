ثلاثية نكيتياه تضع أرسنال في المركز الثاني مؤقتا

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- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن – (أ ف ب): سجل المهاجم إدوارد نكيتياه الذي لعب بدلا من البرازيلي غابريال جيزوس المصاب، ثلاثية لفريقه أرسنال أمس السبت، ليقوده إلى فوز ساحق على شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب 5-صفر، في المرحلة العاشرة من بطولة انكلترا لكرة القدم.
ورفع أرسنال رصيده إلى 24 نقطة وارتقى إلى المركز الثاني موقتاً على حساب مانشستر سيتي الذي يواجه جاره يونايتد في ديربي مانشستر الاحد.
ويتخلف ارسنال بفارق نقطتين عن توتنهام المتصدر جاره في شمال لندن والفائز على كريستال بالاس 2-1 في افتتاح المرحلة الجمعة.
وقرر مدرب أرسنال الإسباني ميكل أرتيتا إراحة صانع ألعابه النروجي مارتن أوديغارد وأشرك بدلاً منه إميل سميث رو.
ونجح نكيتياه في افتتاح التسجيل عندما تلقى الكرة داخل المنطقة من ديكلان رايس فراوغ مدافعا واودعها الشباك (28) .
واضاف نكيتياه الثاني بعد مرور 5 دقائق على الشوط الثاني مستغلا كرة مرتدة من حارش شيفيلد يونايتد قبل ان ينجح في تحقيق الهاتريك بتسديدة قوية من خارج المنطقة (58) .
اشاد به مدربه ارتيتا بقوله «انا سعيد للغاية بالنسبة اليه. انه لاعب من اكاديمية ارسنال ويتعين عليه ان يستمتع بهذه اللحظة».
واضاف «لقد خاض 8 مباريات اساسيا من أصل 10 في الدوري وهذا يؤكد ثقتنا به واهمية بالنسبة الينا».
واضاف البديل البرتغالي فابيو فييرا الرابع من ركلة جزاء ارتكبت عليه (88)، قبل ان يختتم المدافع الياباني تاكيهيرو توميياسو مهرجان الاهداف في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.
وعاد تشلسي إلى مسلسل النتائج المتذبذبة على أرضه وخسر أمام برنتفورد 0-2.
وفي ست مباريات على أرضه هذا الموسم، فاز فريق غرب لندن مرة يتيمة على لوتون تاون المتواضع 3-0 في آب/أغسطس الماضي. كما فاز مرة واحدة على ملعبه «ستامفورد بريدج» في آخر 13 مباراة في الدوري على مدى موسمين.
وعلق مدرب تشلسي الارجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو على نتائج فريقه على ارضه بقوله «انا لست سعيدا والامر ينطبق على اللاعبين والنادي باكمله في ما يتعلق بهذه السلسلة».
وتابع «يتعين علينا ان نكون أكثر استقرارا في المستوى ونشعر بالمسؤولية لتغيير هذه الدينامية».
وغاب عن صفوف تشلسي صانع العابه الارجنتيني الدولي انتسو فرنانديس وجناحه الاوكراني ميخايلو مودريك.
وبعدما سيطر على ضيفه في الشوط الأول وأهدر فرصاً عدة عبر نوني مادويكي (10 و38)، الإسباني مارك كوكوريا (19) ورحيم سترلينغ (50)، اهتزت شباك تشلسي في الثاني عبر المدافع المخضرم إيثان بينوك الذي صوّب رأسية قريبة وسط الدفاع التائه للفريق الأزرق (58) .
وبعد تمريره كرة الهدف الاول، سجّل الجناح الكاميروني براين مبويمو الثاني أمام المرمى الخالي، في وقت كان فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو يحاول معادلة الأرقام والحارس الإسباني روبرت سانشيس متقدماً عن مرماه (90+6).
وتراجع تشلسي موقتاً إلى المركز الحادي عشر، برصيد 12 نقطة من 10 مباريات، فيما صعد برنتفورد إلى المركز العاشر.
وأصبح برنتفورد أول فريق في البرميرليغ يفوز في أول ثلاث مباريات له ضد تشلسي على ملعب ستامفورد بريدج.
-نيوكاسل يهدر نقطتين-وعلى ملعب «مولينو» اكتفى نيوكاسل بالتعادل مع ولفرهامبتون 2-2.
افتتح كالوم ويلسون التسجيل لنيوكاسل مستغلا خطأ لحارس ولفرهامبتون البرتغالي جوزيه سا (22)، لكن الغابوني ماريو ليمينا أدرك التعادل بكرة رأسية (36) .
واحتسب الحكم ركلة جزاء لنيوكاسل في الوقت بدل الضائع من الشوط الاول انبرى لها ويلسون بنجاح مانحا التقدم مجددا لفريقه.
وفي الشوط الثاني ادرك الكوري الجنوبي هوانغ هي-تشان التعادل بعد تلاعبه بالمدافع دان بيرن وسدد بيسراه داخل الشباك (71) .
وكان نيوكاسل الذي سيخسر جهود لاعب وسطه الايطالي ساندرو تونالي لإيقافه 10 أشهر بسبب قضية مراهنات، خسر منتصف الاسبوع على ارضه امام بوروسيا دورتموند الالملني صفر-1، ويخوض مباراة قوية منتصف الاسبوع خارج ملعبه ضد مانشستر يونايتد في كأس الرابطة.
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