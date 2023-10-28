رينس يفوز بهدف متأخر على لوريان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سجل‭ ‬الشاب‭ ‬جوش‭ ‬ – ‭ ‬ويلسون‭ ‬ايسبراند‭ (‬20‭ ‬عاما‭) ‬المعار‭ ‬من‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الانكليزي،‭ ‬هدفا‭ ‬متأخرا‭ ‬لصالح‭ ‬فريقه‭ ‬رينس‭ ‬ليفوز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬لوريان‭ ‬1‭- ‬صفر‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬فرنسا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وجاء‭ ‬هدف‭ ‬ايسبراند‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬بديلا‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بتسديدة‭ ‬لولبية‭ ‬سكنت‭ ‬الزاوية‭ ‬البعيدة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬84‭.‬

ورفع‭ ‬رينس‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬وصعد‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬موقتا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ليل‭ ‬الذي‭ ‬يستضيف‭ ‬موناكو‭ ‬المتصدر‭ ‬اليوم‭ ‬الاحد‭.‬

وانتقل‭ ‬ايسبراند‭ ‬مطلع‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬معارا‭ ‬من‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬وخاض‭ ‬المباريات‭ ‬الثلاث‭ ‬الاولى‭ ‬اساسيا‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يشارك‭ ‬بديلا‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬التالية‭.‬

وكان‭ ‬ايسراند‭ ‬خاض‭ ‬اولى‭ ‬مبارياته‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بعمر‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬ويكومب‭ ‬وندررز‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭ ‬الانكليزية‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬كما‭ ‬خاض‭ ‬مباراتين‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الابطال‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬ضد‭ ‬اشبيلية‭ ‬الاسباني‭ ‬وكوبنهاغن‭ ‬الدنماركي‭.‬

وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬طرد‭ ‬مدرب‭ ‬رينس‭ ‬ويل‭ ‬ستيل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬81‭ ‬لاعتراضه‭ ‬المتكرر‭ ‬على‭ ‬قرارات‭ ‬الحكم‭.‬