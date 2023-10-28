رينس يفوز بهدف متأخر على لوريان

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- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
باريس - (أ ف ب): سجل الشاب جوش – ويلسون ايسبراند (20 عاما) المعار من مانشستر سيتي الانكليزي، هدفا متأخرا لصالح فريقه رينس ليفوز على مضيفه لوريان 1- صفر أمس السبت في المرحلة العاشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم.
وجاء هدف ايسبراند الذي دخل بديلا في الشوط الثاني بتسديدة لولبية سكنت الزاوية البعيدة في الدقيقة 84.
ورفع رينس رصيده الى 17 نقطة وصعد الى المركز الرابع موقتا على حساب ليل الذي يستضيف موناكو المتصدر اليوم الاحد.
وانتقل ايسبراند مطلع الموسم الحالي معارا من مانشستر سيتي وخاض المباريات الثلاث الاولى اساسيا قبل ان يشارك بديلا في المباريات التالية.
وكان ايسراند خاض اولى مبارياته الرسمية في صفوف مانشستر سيتي بعمر الثامنة عشرة في مواجهة ويكومب وندررز في كأس الرابطة الانكليزية في سبتمبر عام 2021، كما خاض مباراتين في دوري الابطال الموسم الماضي ضد اشبيلية الاسباني وكوبنهاغن الدنماركي.
وشهدت المباراة طرد مدرب رينس ويل ستيل في الدقيقة 81 لاعتراضه المتكرر على قرارات الحكم.
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