ثنائية بيلينغهام تهدي ((الكلاسيكو)) والصدارة لريال مدريد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

برشلونة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تعملق‭ ‬الإنكليزي‭ ‬جود‭ ‬بيلينغهام‭ ‬ليسجّل‭ ‬ثنائية‭ ‬ويقلب‭ ‬الطاولة‭ ‬لصالح‭ ‬فريقه‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬مهدياً‭ ‬إياه‭ ‬انتصاراً‭ ‬على‭ ‬غريمه‭ ‬ومضيفه‭ ‬برشلونة‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬‮«‬الكلاسيكو‮»‬،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭.‬

وفي‭ ‬معقله‭ ‬المؤقت‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬الأولمبي‭ ‬في‭ ‬مونتجويك‭ ‬افتتح‭ ‬برشلونة‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الألماني‭ ‬إيلكاي‭ ‬غوندوغان،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يقلب‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬نتيجة‭ ‬المباراة‭ ‬بهدفين‭ ‬لنجمه‭ ‬بيلينغهام‭ (‬68‭ ‬و90‭+‬2‭).‬

وبهذا‭ ‬الانتصار،‭ ‬عزز‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬صدارته‭ ‬مع‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬جيرونا‭ ‬الثاني،‭ ‬فيما‭ ‬تجمّد‭ ‬رصيد‭ ‬برشلونة‭ ‬عند‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

وبدأت‭ ‬المباراة‭ ‬بضغط‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬الذين‭ ‬افتقدوا‭ ‬خدمات‭ ‬بعض‭ ‬أبرز‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الهولندي‭ ‬فرنكي‭ ‬دي‭ ‬يونغ‭ ‬وسيرجي‭ ‬روبرتو‭ ‬وبيدري‭.‬

لكنهم‭ ‬رغم‭ ‬ذلك‭ ‬كانوا‭ ‬سبّاقين‭ ‬إلى‭ ‬افتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬غوندوغان‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتبادل‭ ‬الكرة‭ ‬مع‭ ‬البرتغالي‭ ‬جواو‭ ‬فيليكس‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء،‭ ‬فارتبك‭ ‬مدافعو‭ ‬الريال‭ ‬وحوّل‭ ‬الفرنسي‭ ‬إوريليان‭ ‬تشواميني‭ ‬الكرة‭ ‬إلى‭ ‬الخلف‭ ‬وأخفق‭ ‬زميله‭ ‬النمساوي‭ ‬دافيد‭ ‬ألابا‭ ‬في‭ ‬تشتيتها،‭ ‬فاقتنصها‭ ‬الألماني‭ ‬بسهولة‭ ‬في‭ ‬الشباك‭ (‬6‭).‬

حاول‭ ‬برشلونة‭ ‬تعزيز‭ ‬تقدمه‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مناسبة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬فيرمين‭ ‬لوبيس‭ (‬14‭)‬،‭ ‬لكنه‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬ذلك‭.‬

وحاول‭ ‬الألماني‭ ‬أنتونيو‭ ‬روديغر‭ ‬التسديد‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬للريال،‭ ‬لكن‭ ‬كرته‭ ‬مرّت‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬القائم‭ ‬الأيمن‭ (‬22‭).‬

وإذ‭ ‬انتهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بتقدّم‭ ‬برشلونة،‭ ‬كان‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬مغايراً؛‭ ‬فتألق‭ ‬الحارس‭ ‬الألماني‭ ‬لبرشلونة‭ ‬مارك‭ ‬أندريه‭ ‬تير‭ ‬شتيغن‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مناسبة‭ ‬للتصدي‭ ‬لمحاولات‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬أبرزها‭ ‬للبرازيلي‭ ‬رودريغو‭ (‬46‭).‬

وكاد‭ ‬إينيغو‭ ‬مارتينيس‭ ‬يضيف‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬لبرشلونة،‭ ‬برأسية‭ ‬ارتطمت‭ ‬بالقائم‭ ‬الأيمن،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ترتد‭ ‬أمام‭ ‬زميله‭ ‬الأوروغوياني‭ ‬رونالد‭ ‬أراوخو‭ ‬الذي‭ ‬سدد‭ ‬على‭ ‬المرمى،‭ ‬لكن‭ ‬الحارس‭ ‬كيبا‭ ‬كان‭ ‬بالمرصاد‭ (‬51‭).‬





بيلينغهام‭ ‬‮«‬المخضرم‮»‬‭ ‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬الخسارة،‭ ‬دفع‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬بالفرنسي‭ ‬إدواردو‭ ‬كامافينغا‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬مواطنه‭ ‬فيرلان‭ ‬ميندي،‭ ‬ثم‭ ‬بالكرواتي‭ ‬المخضرم‭ ‬لوكا‭ ‬مودريتش‭ ‬وخوسيلو‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬الألماني‭ ‬توني‭ ‬كروس‭ ‬ورودريغو‭.‬

كما‭ ‬زجّ‭ ‬تشافي‭ ‬هيرنانديس‭ ‬بمهاجمه‭ ‬البولندي‭ ‬روبرت‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬فيران‭ ‬توريس‭.‬

لكن‭ ‬التغييرات‭ ‬صبّت‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬الضيوف،‭ ‬إذ‭ ‬نجح‭ ‬بيلينغهام‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬لريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬68،‭ ‬بتسديدة‭ ‬صاروخية‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء،‭ ‬ركنها‭ ‬إلى‭ ‬يسار‭ ‬تير‭ ‬شتيغن‭ ‬الذي‭ ‬عجز‭ ‬عن‭ ‬صدّها‭. ‬ونجح‭ ‬الدولي‭ ‬الإنكليزي‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬وحسم‭ ‬المباراة‭ ‬لصالح‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭ ‬الإسبانية،‭ ‬بعدما‭ ‬أكمل‭ ‬في‭ ‬الشباك‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬هيأها‭ ‬له‭ ‬مودريتش‭ (‬90+2‭).‬

وقال‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬عن‭ ‬بيلينغهام‭: ‬‮«‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬لاعب‭ ‬مخضرم‭ (...) ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬غيّر‭ ‬المباراة‭ ‬تماماً‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬المفاجئ‭ ‬اليوم‭ ‬هو‭ ‬تسديدته،‭ ‬فهو‭ ‬يصل‭ ‬دائماً‭ ‬إلى‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء،‭ ‬واليوم‭ ‬سجّل‭ ‬هدفاً‭ ‬رائعاً‭ ‬من‭ ‬خارجها‮»‬‭.‬

وبهذا‭ ‬يكون‭ ‬بيلينغهام‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬20‭ ‬عاماً‭ ‬قد‭ ‬سجّل‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬13‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬مباراة‭ ‬خاضها‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬تير‭ ‬شتيغن‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬دازون‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭: ‬‮«‬نشعر‭ ‬بخيبة‭ ‬أمل،‭ ‬لأننا‭ ‬قدمنا‭ ‬مباراة‭ ‬جيدة‭ ‬للغاية،‭ ‬وكنا‭ ‬قريبين‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬الحارس‭ ‬الألماني‭: ‬‮«‬كل‭ ‬الأمور‭ ‬كانت‭ ‬تسير‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬صورة‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬المباراة‭ ‬حتى‭ ‬توقيت‭ ‬الهدف‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬سجله‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭. ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬سجله‭ ‬بيلينغهام‭ ‬كان‭ ‬محبطاً‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى،‭ ‬استعاد‭ ‬لاس‭ ‬بالماس‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬ألميريا‭ ‬2‭-‬1‭.‬

وافتتح‭ ‬لاس‭ ‬بالماس‭ ‬التسجيل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬المغربي‭ ‬منير‭ ‬الحدادي‭ (‬23‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬ألميريا‭ ‬التعادل‭ ‬بهدف‭ ‬البلجيكي‭ ‬لارجي‭ ‬رامازاني‭ (‬73‭).‬

لكن‭ ‬هدف‭ ‬الكيني‭ ‬سوري‭ ‬كابا‭ (‬90+4‭) ‬منح‭ ‬لاس‭ ‬بالماس‭ ‬فوزاً‭ ‬ثميناً‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر،‭ ‬بينما‭ ‬تجمّد‭ ‬رصيد‭ ‬ألميريا‭ ‬عند‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬قعر‭ ‬الترتيب‭.‬